- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 790
盈利交易:
1 436 (80.22%)
亏损交易:
354 (19.78%)
最好交易:
308.64 USD
最差交易:
-67.10 USD
毛利:
8 982.68 USD (224 232 pips)
毛利亏损:
-4 691.44 USD (119 859 pips)
最大连续赢利:
93 (418.97 USD)
最大连续盈利:
418.97 USD (93)
夏普比率:
0.14
交易活动:
98.85%
最大入金加载:
1.61%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
78
平均持有时间:
2 天
采收率:
22.04
长期交易:
849 (47.43%)
短期交易:
941 (52.57%)
利润因子:
1.91
预期回报:
2.40 USD
平均利润:
6.26 USD
平均损失:
-13.25 USD
最大连续失误:
20 (-125.58 USD)
最大连续亏损:
-174.68 USD (4)
每月增长:
3.34%
年度预测:
40.47%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
130.00 USD
最大值:
194.71 USD (1.86%)
相对跌幅:
结余:
1.83% (191.86 USD)
净值:
6.43% (818.53 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|731
|EURUSDxx
|598
|AUDCADxx
|461
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCADxx
|398
|EURUSDxx
|2.7K
|AUDCADxx
|1.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCADxx
|30K
|EURUSDxx
|8.8K
|AUDCADxx
|66K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +308.64 USD
最差交易: -67 USD
最大连续赢利: 93
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +418.97 USD
最大连续亏损: -125.58 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Disclaimer:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
47%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
47
89%
1 790
80%
99%
1.91
2.40
USD
USD
6%
1:500