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Wu Tien Hung

Friend Strategy

Wu Tien Hung
Wu Tien Hung

Wu Tien Hung

Выпускник факультета бизнес-менеджмента Национального Тайбэйского технологического университета на Тайване, с почти десятилетним опытом торговли. Предпочитаю стратегии разворота + Мартингейл. Добро пожаловать следить за моими сигналами Forex Winner, чтобы вы могли инвестировать спокойно, не боясь
0 отзывов
Надежность
134 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 50%
ThinkMarkets-Live 2
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 775
Прибыльных трейдов:
1 251 (70.47%)
Убыточных трейдов:
524 (29.52%)
Лучший трейд:
7 198.48 USD
Худший трейд:
-1 943.49 USD
Общая прибыль:
45 408.62 USD (287 483 pips)
Общий убыток:
-34 318.31 USD (265 228 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (61.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 016.70 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
85.62%
Макс. загрузка депозита:
18.44%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.41
Длинных трейдов:
804 (45.30%)
Коротких трейдов:
971 (54.70%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
6.25 USD
Средняя прибыль:
36.30 USD
Средний убыток:
-65.49 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-101.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 886.06 USD (5)
Прирост в месяц:
2.63%
Годовой прогноз:
31.87%
Алготрейдинг:
54%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 096.43 USD
Максимальная:
7 886.06 USD (9.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.01% (753.63 USD)
По эквити:
13.27% (358.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDx 561
AUDCADx 403
NZDCADx 338
AUDNZDx 335
EURUSDx 138
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDx -111
AUDCADx 4.6K
NZDCADx 4.4K
AUDNZDx 2.4K
EURUSDx -222
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDx 10K
AUDCADx 10K
NZDCADx 9.6K
AUDNZDx -7.3K
EURUSDx -46
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7 198.48 USD
Худший трейд: -1 943 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +61.26 USD
Макс. убыток в серии: -101.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ThinkMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.03.09 09:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.38% of days out of 784 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.09 09:05
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Friend Strategy
30 USD в месяц
50%
0
0
USD
2.9K
USD
134
54%
1 775
70%
86%
1.32
6.25
USD
57%
1:200
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