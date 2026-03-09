- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 775
Прибыльных трейдов:
1 251 (70.47%)
Убыточных трейдов:
524 (29.52%)
Лучший трейд:
7 198.48 USD
Худший трейд:
-1 943.49 USD
Общая прибыль:
45 408.62 USD (287 483 pips)
Общий убыток:
-34 318.31 USD (265 228 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (61.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 016.70 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
85.62%
Макс. загрузка депозита:
18.44%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.41
Длинных трейдов:
804 (45.30%)
Коротких трейдов:
971 (54.70%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
6.25 USD
Средняя прибыль:
36.30 USD
Средний убыток:
-65.49 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-101.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 886.06 USD (5)
Прирост в месяц:
2.63%
Годовой прогноз:
31.87%
Алготрейдинг:
54%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 096.43 USD
Максимальная:
7 886.06 USD (9.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.01% (753.63 USD)
По эквити:
13.27% (358.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDx
|561
|AUDCADx
|403
|NZDCADx
|338
|AUDNZDx
|335
|EURUSDx
|138
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDx
|-111
|AUDCADx
|4.6K
|NZDCADx
|4.4K
|AUDNZDx
|2.4K
|EURUSDx
|-222
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDx
|10K
|AUDCADx
|10K
|NZDCADx
|9.6K
|AUDNZDx
|-7.3K
|EURUSDx
|-46
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7 198.48 USD
Худший трейд: -1 943 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +61.26 USD
Макс. убыток в серии: -101.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ThinkMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
50%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
134
54%
1 775
70%
86%
1.32
6.25
USD
USD
57%
1:200