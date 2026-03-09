- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 777
盈利交易:
1 252 (70.45%)
亏损交易:
525 (29.54%)
最好交易:
7 198.48 USD
最差交易:
-1 943.49 USD
毛利:
45 410.22 USD (287 707 pips)
毛利亏损:
-34 319.19 USD (265 354 pips)
最大连续赢利:
27 (61.26 USD)
最大连续盈利:
8 016.70 USD (2)
夏普比率:
0.03
交易活动:
85.62%
最大入金加载:
18.44%
最近交易:
33 几分钟前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.41
长期交易:
806 (45.36%)
短期交易:
971 (54.64%)
利润因子:
1.32
预期回报:
6.24 USD
平均利润:
36.27 USD
平均损失:
-65.37 USD
最大连续失误:
15 (-101.25 USD)
最大连续亏损:
-7 886.06 USD (5)
每月增长:
1.90%
年度预测:
23.11%
算法交易:
54%
结余跌幅:
绝对:
2 096.43 USD
最大值:
7 886.06 USD (9.53%)
相对跌幅:
结余:
57.01% (753.63 USD)
净值:
13.27% (358.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDx
|561
|AUDCADx
|405
|NZDCADx
|338
|AUDNZDx
|335
|EURUSDx
|138
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDx
|-111
|AUDCADx
|4.6K
|NZDCADx
|4.4K
|AUDNZDx
|2.4K
|EURUSDx
|-222
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDx
|10K
|AUDCADx
|10K
|NZDCADx
|9.6K
|AUDNZDx
|-7.3K
|EURUSDx
|-46
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7 198.48 USD
最差交易: -1 943 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +61.26 USD
最大连续亏损: -101.25 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ThinkMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
50%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
135
54%
1 777
70%
86%
1.32
6.24
USD
USD
57%
1:200