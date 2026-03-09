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Сигналы / MetaTrader 5 / QQ 4k
Ming Hon Wong

QQ 4k

Ming Hon Wong
Ming Hon Wong

Ming Hon Wong

0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 82%
GOMarketsMU-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 650
Прибыльных трейдов:
1 170 (70.90%)
Убыточных трейдов:
480 (29.09%)
Лучший трейд:
603.60 USD
Худший трейд:
-617.49 USD
Общая прибыль:
17 639.63 USD (219 603 pips)
Общий убыток:
-14 585.38 USD (177 842 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (91.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
796.77 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
67.04%
Макс. загрузка депозита:
46.59%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
89
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.49
Длинных трейдов:
1 038 (62.91%)
Коротких трейдов:
612 (37.09%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
1.85 USD
Средняя прибыль:
15.08 USD
Средний убыток:
-30.39 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-3 408.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 408.00 USD (25)
Прирост в месяц:
17.17%
Годовой прогноз:
208.31%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.92 USD
Максимальная:
6 218.93 USD (53.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.07% (6 218.93 USD)
По эквити:
40.05% (1 899.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 983
EURUSD 490
AUDUSD 12
NZDUSD 12
EURCAD 11
EURNZD 10
NZDCAD 10
NZDCHF 9
EURJPY 8
AUDCAD 8
CADCHF 8
GBPAUD 7
EURGBP 7
USDCAD 7
AUDJPY 6
CHFJPY 6
NZDJPY 6
GBPUSD 6
EURAUD 6
GBPCAD 5
CADJPY 5
GBPNZD 5
AUDNZD 4
USDCHF 4
USDJPY 4
AUDCHF 4
GBPJPY 3
EURCHF 3
GBPCHF 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 699
EURUSD 2.5K
AUDUSD 4
NZDUSD -4
EURCAD 7
EURNZD 21
NZDCAD 5
NZDCHF 2
EURJPY -40
AUDCAD 1
CADCHF 10
GBPAUD -6
EURGBP 2
USDCAD -2
AUDJPY -25
CHFJPY -51
NZDJPY -21
GBPUSD 4
EURAUD -5
GBPCAD 4
CADJPY -6
GBPNZD 25
AUDNZD 0
USDCHF 5
USDJPY -11
AUDCHF -5
GBPJPY -11
EURCHF 0
GBPCHF 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 36K
EURUSD 11K
AUDUSD 99
NZDUSD 54
EURCAD 297
EURNZD 377
NZDCAD 146
NZDCHF 46
EURJPY -963
AUDCAD 68
CADCHF 154
GBPAUD 45
EURGBP 40
USDCAD 55
AUDJPY -737
CHFJPY -853
NZDJPY -411
GBPUSD 124
EURAUD -91
GBPCAD 173
CADJPY -825
GBPNZD 432
AUDNZD 12
USDCHF 63
USDJPY -1K
AUDCHF -34
GBPJPY -1.7K
EURCHF 11
GBPCHF 38
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +603.60 USD
Худший трейд: -617 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 25
Макс. прибыль в серии: +91.77 USD
Макс. убыток в серии: -3 408.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GOMarketsMU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GOMarketsMU-Live
4.41 × 85
ICMarketsSC-MT5-4
5.55 × 55
XMTrading-MT5
7.68 × 62
FXGT-Live
13.33 × 3
AmanaCapital-Live
21.50 × 4
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Нет отзывов
2026.07.06 21:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 19:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.61% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 19:34
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.23 09:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.23 06:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.23 03:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.22 17:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.22 11:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.22 10:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.19 08:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 20:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.15 09:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.03 11:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.01 22:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.01 17:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.29 09:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.18 23:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.15 07:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.15 06:35
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
QQ 4k
30 USD в месяц
82%
0
0
USD
6.1K
USD
23
80%
1 650
70%
67%
1.20
1.85
USD
59%
1:500
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