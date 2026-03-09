- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 650
Прибыльных трейдов:
1 170 (70.90%)
Убыточных трейдов:
480 (29.09%)
Лучший трейд:
603.60 USD
Худший трейд:
-617.49 USD
Общая прибыль:
17 639.63 USD (219 603 pips)
Общий убыток:
-14 585.38 USD (177 842 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (91.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
796.77 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
67.04%
Макс. загрузка депозита:
46.59%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
89
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.49
Длинных трейдов:
1 038 (62.91%)
Коротких трейдов:
612 (37.09%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
1.85 USD
Средняя прибыль:
15.08 USD
Средний убыток:
-30.39 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-3 408.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 408.00 USD (25)
Прирост в месяц:
17.17%
Годовой прогноз:
208.31%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.92 USD
Максимальная:
6 218.93 USD (53.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.07% (6 218.93 USD)
По эквити:
40.05% (1 899.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|983
|EURUSD
|490
|AUDUSD
|12
|NZDUSD
|12
|EURCAD
|11
|EURNZD
|10
|NZDCAD
|10
|NZDCHF
|9
|EURJPY
|8
|AUDCAD
|8
|CADCHF
|8
|GBPAUD
|7
|EURGBP
|7
|USDCAD
|7
|AUDJPY
|6
|CHFJPY
|6
|NZDJPY
|6
|GBPUSD
|6
|EURAUD
|6
|GBPCAD
|5
|CADJPY
|5
|GBPNZD
|5
|AUDNZD
|4
|USDCHF
|4
|USDJPY
|4
|AUDCHF
|4
|GBPJPY
|3
|EURCHF
|3
|GBPCHF
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|699
|EURUSD
|2.5K
|AUDUSD
|4
|NZDUSD
|-4
|EURCAD
|7
|EURNZD
|21
|NZDCAD
|5
|NZDCHF
|2
|EURJPY
|-40
|AUDCAD
|1
|CADCHF
|10
|GBPAUD
|-6
|EURGBP
|2
|USDCAD
|-2
|AUDJPY
|-25
|CHFJPY
|-51
|NZDJPY
|-21
|GBPUSD
|4
|EURAUD
|-5
|GBPCAD
|4
|CADJPY
|-6
|GBPNZD
|25
|AUDNZD
|0
|USDCHF
|5
|USDJPY
|-11
|AUDCHF
|-5
|GBPJPY
|-11
|EURCHF
|0
|GBPCHF
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|36K
|EURUSD
|11K
|AUDUSD
|99
|NZDUSD
|54
|EURCAD
|297
|EURNZD
|377
|NZDCAD
|146
|NZDCHF
|46
|EURJPY
|-963
|AUDCAD
|68
|CADCHF
|154
|GBPAUD
|45
|EURGBP
|40
|USDCAD
|55
|AUDJPY
|-737
|CHFJPY
|-853
|NZDJPY
|-411
|GBPUSD
|124
|EURAUD
|-91
|GBPCAD
|173
|CADJPY
|-825
|GBPNZD
|432
|AUDNZD
|12
|USDCHF
|63
|USDJPY
|-1K
|AUDCHF
|-34
|GBPJPY
|-1.7K
|EURCHF
|11
|GBPCHF
|38
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +603.60 USD
Худший трейд: -617 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 25
Макс. прибыль в серии: +91.77 USD
Макс. убыток в серии: -3 408.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GOMarketsMU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GOMarketsMU-Live
|4.41 × 85
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.55 × 55
|
XMTrading-MT5
|7.68 × 62
|
FXGT-Live
|13.33 × 3
|
AmanaCapital-Live
|21.50 × 4
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
82%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
23
80%
1 650
70%
67%
1.20
1.85
USD
USD
59%
1:500