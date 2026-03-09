- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 677
盈利交易:
1 187 (70.78%)
亏损交易:
490 (29.22%)
最好交易:
603.60 USD
最差交易:
-617.49 USD
毛利:
17 767.59 USD (223 627 pips)
毛利亏损:
-14 713.58 USD (182 525 pips)
最大连续赢利:
35 (91.77 USD)
最大连续盈利:
796.77 USD (19)
夏普比率:
0.06
交易活动:
67.56%
最大入金加载:
46.59%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
82
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.49
长期交易:
1 053 (62.79%)
短期交易:
624 (37.21%)
利润因子:
1.21
预期回报:
1.82 USD
平均利润:
14.97 USD
平均损失:
-30.03 USD
最大连续失误:
25 (-3 408.00 USD)
最大连续亏损:
-3 408.00 USD (25)
每月增长:
13.40%
年度预测:
162.57%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
13.92 USD
最大值:
6 218.93 USD (53.95%)
相对跌幅:
结余:
59.07% (6 218.93 USD)
净值:
40.05% (1 899.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|998
|EURUSD
|495
|AUDUSD
|13
|EURCAD
|12
|NZDUSD
|12
|NZDCAD
|11
|EURNZD
|10
|NZDCHF
|9
|CADCHF
|9
|EURJPY
|8
|AUDCAD
|8
|USDCAD
|8
|GBPAUD
|7
|EURGBP
|7
|GBPUSD
|7
|AUDJPY
|6
|CHFJPY
|6
|NZDJPY
|6
|CADJPY
|6
|EURAUD
|6
|GBPCAD
|5
|GBPNZD
|5
|AUDNZD
|4
|USDCHF
|4
|USDJPY
|4
|AUDCHF
|4
|GBPJPY
|3
|EURCHF
|3
|GBPCHF
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|715
|EURUSD
|2.4K
|AUDUSD
|4
|EURCAD
|8
|NZDUSD
|-4
|NZDCAD
|6
|EURNZD
|21
|NZDCHF
|2
|CADCHF
|10
|EURJPY
|-40
|AUDCAD
|1
|USDCAD
|-2
|GBPAUD
|-6
|EURGBP
|2
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|-25
|CHFJPY
|-51
|NZDJPY
|-21
|CADJPY
|-6
|EURAUD
|-5
|GBPCAD
|4
|GBPNZD
|25
|AUDNZD
|0
|USDCHF
|5
|USDJPY
|-11
|AUDCHF
|-5
|GBPJPY
|-11
|EURCHF
|0
|GBPCHF
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|35K
|EURUSD
|10K
|AUDUSD
|102
|EURCAD
|322
|NZDUSD
|54
|NZDCAD
|171
|EURNZD
|377
|NZDCHF
|46
|CADCHF
|168
|EURJPY
|-963
|AUDCAD
|68
|USDCAD
|69
|GBPAUD
|45
|EURGBP
|40
|GBPUSD
|166
|AUDJPY
|-737
|CHFJPY
|-853
|NZDJPY
|-411
|CADJPY
|-793
|EURAUD
|-91
|GBPCAD
|173
|GBPNZD
|432
|AUDNZD
|12
|USDCHF
|63
|USDJPY
|-1K
|AUDCHF
|-34
|GBPJPY
|-1.7K
|EURCHF
|11
|GBPCHF
|38
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +603.60 USD
最差交易: -617 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 25
最大连续盈利: +91.77 USD
最大连续亏损: -3 408.00 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
82%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
23
80%
1 677
70%
68%
1.20
1.82
USD
USD
59%
1:500