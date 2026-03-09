信号部分
信号 / MetaTrader 5 / QQ 4k
Ming Hon Wong

QQ 4k

Ming Hon Wong
Ming Hon Wong

Ming Hon Wong

0条评论
可靠性
23
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 82%
GOMarketsMU-Live
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 677
盈利交易:
1 187 (70.78%)
亏损交易:
490 (29.22%)
最好交易:
603.60 USD
最差交易:
-617.49 USD
毛利:
17 767.59 USD (223 627 pips)
毛利亏损:
-14 713.58 USD (182 525 pips)
最大连续赢利:
35 (91.77 USD)
最大连续盈利:
796.77 USD (19)
夏普比率:
0.06
交易活动:
67.56%
最大入金加载:
46.59%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
82
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.49
长期交易:
1 053 (62.79%)
短期交易:
624 (37.21%)
利润因子:
1.21
预期回报:
1.82 USD
平均利润:
14.97 USD
平均损失:
-30.03 USD
最大连续失误:
25 (-3 408.00 USD)
最大连续亏损:
-3 408.00 USD (25)
每月增长:
13.40%
年度预测:
162.57%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
13.92 USD
最大值:
6 218.93 USD (53.95%)
相对跌幅:
结余:
59.07% (6 218.93 USD)
净值:
40.05% (1 899.33 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 998
EURUSD 495
AUDUSD 13
EURCAD 12
NZDUSD 12
NZDCAD 11
EURNZD 10
NZDCHF 9
CADCHF 9
EURJPY 8
AUDCAD 8
USDCAD 8
GBPAUD 7
EURGBP 7
GBPUSD 7
AUDJPY 6
CHFJPY 6
NZDJPY 6
CADJPY 6
EURAUD 6
GBPCAD 5
GBPNZD 5
AUDNZD 4
USDCHF 4
USDJPY 4
AUDCHF 4
GBPJPY 3
EURCHF 3
GBPCHF 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 715
EURUSD 2.4K
AUDUSD 4
EURCAD 8
NZDUSD -4
NZDCAD 6
EURNZD 21
NZDCHF 2
CADCHF 10
EURJPY -40
AUDCAD 1
USDCAD -2
GBPAUD -6
EURGBP 2
GBPUSD 6
AUDJPY -25
CHFJPY -51
NZDJPY -21
CADJPY -6
EURAUD -5
GBPCAD 4
GBPNZD 25
AUDNZD 0
USDCHF 5
USDJPY -11
AUDCHF -5
GBPJPY -11
EURCHF 0
GBPCHF 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 35K
EURUSD 10K
AUDUSD 102
EURCAD 322
NZDUSD 54
NZDCAD 171
EURNZD 377
NZDCHF 46
CADCHF 168
EURJPY -963
AUDCAD 68
USDCAD 69
GBPAUD 45
EURGBP 40
GBPUSD 166
AUDJPY -737
CHFJPY -853
NZDJPY -411
CADJPY -793
EURAUD -91
GBPCAD 173
GBPNZD 432
AUDNZD 12
USDCHF 63
USDJPY -1K
AUDCHF -34
GBPJPY -1.7K
EURCHF 11
GBPCHF 38
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +603.60 USD
最差交易: -617 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 25
最大连续盈利: +91.77 USD
最大连续亏损: -3 408.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GOMarketsMU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GOMarketsMU-Live
4.41 × 85
ICMarketsSC-MT5-4
5.55 × 55
XMTrading-MT5
7.68 × 62
FXGT-Live
13.33 × 3
AmanaCapital-Live
21.50 × 4
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.08.12 12:39
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.46% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.11 07:26
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.06 21:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 19:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.61% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 19:34
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.23 09:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.23 06:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.23 03:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.22 17:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.22 11:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.22 10:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.19 08:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 20:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.15 09:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.03 11:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.01 22:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.01 17:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.29 09:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.18 23:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
QQ 4k
每月30 USD
82%
0
0
USD
6.1K
USD
23
80%
1 677
70%
68%
1.20
1.82
USD
59%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载