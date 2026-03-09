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Ming Hon Wong

QQ 4k

Ming Hon Wong
Ming Hon Wong

Ming Hon Wong

0 reviews
Reliability
22 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 76%
GOMarketsMU-Live
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 617
Profit Trades:
1 143 (70.68%)
Loss Trades:
474 (29.31%)
Best trade:
603.60 USD
Worst trade:
-617.49 USD
Gross Profit:
17 423.87 USD (214 768 pips)
Gross Loss:
-14 562.58 USD (177 514 pips)
Maximum consecutive wins:
35 (91.77 USD)
Maximal consecutive profit:
796.77 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading activity:
71.39%
Max deposit load:
46.59%
Latest trade:
20 hours ago
Trades per week:
112
Avg holding time:
4 hours
Recovery Factor:
0.46
Long Trades:
1 013 (62.65%)
Short Trades:
604 (37.35%)
Profit Factor:
1.20
Expected Payoff:
1.77 USD
Average Profit:
15.24 USD
Average Loss:
-30.72 USD
Maximum consecutive losses:
25 (-3 408.00 USD)
Maximal consecutive loss:
-3 408.00 USD (25)
Monthly growth:
18.44%
Annual Forecast:
223.71%
Algo trading:
80%
Drawdown by balance:
Absolute:
13.92 USD
Maximal:
6 218.93 USD (53.95%)
Relative drawdown:
By Balance:
59.07% (6 218.93 USD)
By Equity:
40.05% (1 899.33 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 956
EURUSD 489
NZDUSD 12
AUDUSD 11
EURCAD 11
NZDCAD 10
NZDCHF 9
EURNZD 9
EURJPY 8
CADCHF 8
EURGBP 7
AUDCAD 7
USDCAD 7
AUDJPY 6
GBPAUD 6
CHFJPY 6
NZDJPY 6
GBPUSD 6
GBPCAD 5
CADJPY 5
GBPNZD 5
EURAUD 5
AUDNZD 4
USDCHF 4
USDJPY 4
AUDCHF 4
GBPJPY 3
EURCHF 3
GBPCHF 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 515
EURUSD 2.4K
NZDUSD -4
AUDUSD 4
EURCAD 7
NZDCAD 5
NZDCHF 2
EURNZD 20
EURJPY -40
CADCHF 10
EURGBP 2
AUDCAD 2
USDCAD -2
AUDJPY -25
GBPAUD -7
CHFJPY -51
NZDJPY -21
GBPUSD 4
GBPCAD 4
CADJPY -6
GBPNZD 25
EURAUD -6
AUDNZD 0
USDCHF 5
USDJPY -11
AUDCHF -5
GBPJPY -11
EURCHF 0
GBPCHF 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 31K
EURUSD 10K
NZDUSD 54
AUDUSD 96
EURCAD 297
NZDCAD 146
NZDCHF 46
EURNZD 362
EURJPY -963
CADCHF 154
EURGBP 40
AUDCAD 72
USDCAD 55
AUDJPY -737
GBPAUD 21
CHFJPY -853
NZDJPY -411
GBPUSD 124
GBPCAD 173
CADJPY -825
GBPNZD 432
EURAUD -112
AUDNZD 12
USDCHF 63
USDJPY -1K
AUDCHF -34
GBPJPY -1.7K
EURCHF 11
GBPCHF 38
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +603.60 USD
Worst trade: -617 USD
Maximum consecutive wins: 19
Maximum consecutive losses: 25
Maximal consecutive profit: +91.77 USD
Maximal consecutive loss: -3 408.00 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "GOMarketsMU-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

GOMarketsMU-Live
4.41 × 85
ICMarketsSC-MT5-4
5.55 × 55
XMTrading-MT5
7.68 × 62
FXGT-Live
13.33 × 3
AmanaCapital-Live
21.50 × 4
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No reviews
2026.07.06 21:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 19:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.61% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 19:34
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.23 09:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.23 06:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.23 03:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.22 17:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.22 11:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.22 10:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.19 08:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 20:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.15 09:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.03 11:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.01 22:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.01 17:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.29 09:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.18 23:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.15 07:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.15 06:35
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
QQ 4k
30 USD per month
76%
0
0
USD
5.9K
USD
22
80%
1 617
70%
71%
1.19
1.77
USD
59%
1:500
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.