- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
956
Прибыльных трейдов:
680 (71.12%)
Убыточных трейдов:
276 (28.87%)
Лучший трейд:
906.24 USD
Худший трейд:
-102.84 USD
Общая прибыль:
15 543.47 USD (345 597 pips)
Общий убыток:
-6 248.76 USD (227 572 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (310.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
953.36 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
0.20%
Макс. загрузка депозита:
1.87%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
15.91
Длинных трейдов:
361 (37.76%)
Коротких трейдов:
595 (62.24%)
Профит фактор:
2.49
Мат. ожидание:
9.72 USD
Средняя прибыль:
22.86 USD
Средний убыток:
-22.64 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-584.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-584.04 USD (9)
Прирост в месяц:
2.00%
Годовой прогноз:
24.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
53.55 USD
Максимальная:
584.04 USD (3.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.07% (584.04 USD)
По эквити:
2.92% (298.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|956
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|9.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|118K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +906.24 USD
Худший трейд: -103 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +310.41 USD
Макс. убыток в серии: -584.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InterStellarFinancial-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
132%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
75
100%
956
71%
0%
2.48
9.72
USD
USD
5%
1:500