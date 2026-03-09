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Сигналы / MetaTrader 4 / WolvesVN HUNTER
Trinh Van Sang

WolvesVN HUNTER

Trinh Van Sang
Trinh Van Sang

Trinh Van Sang

0 отзывов
Надежность
75 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 132%
InterStellarFinancial-Live2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
956
Прибыльных трейдов:
680 (71.12%)
Убыточных трейдов:
276 (28.87%)
Лучший трейд:
906.24 USD
Худший трейд:
-102.84 USD
Общая прибыль:
15 543.47 USD (345 597 pips)
Общий убыток:
-6 248.76 USD (227 572 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (310.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
953.36 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
0.20%
Макс. загрузка депозита:
1.87%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
15.91
Длинных трейдов:
361 (37.76%)
Коротких трейдов:
595 (62.24%)
Профит фактор:
2.49
Мат. ожидание:
9.72 USD
Средняя прибыль:
22.86 USD
Средний убыток:
-22.64 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-584.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-584.04 USD (9)
Прирост в месяц:
2.00%
Годовой прогноз:
24.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
53.55 USD
Максимальная:
584.04 USD (3.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.07% (584.04 USD)
По эквити:
2.92% (298.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 956
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 9.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 118K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +906.24 USD
Худший трейд: -103 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +310.41 USD
Макс. убыток в серии: -584.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InterStellarFinancial-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.03 16:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.14 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
WolvesVN HUNTER
100 USD в месяц
132%
0
0
USD
10K
USD
75
100%
956
71%
0%
2.48
9.72
USD
5%
1:500
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