- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
958
盈利交易:
682 (71.18%)
亏损交易:
276 (28.81%)
最好交易:
906.24 USD
最差交易:
-102.84 USD
毛利:
15 555.99 USD (346 222 pips)
毛利亏损:
-6 248.76 USD (227 572 pips)
最大连续赢利:
21 (310.41 USD)
最大连续盈利:
953.36 USD (4)
夏普比率:
0.18
交易活动:
0.20%
最大入金加载:
1.87%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 小时
采收率:
15.94
长期交易:
363 (37.89%)
短期交易:
595 (62.11%)
利润因子:
2.49
预期回报:
9.72 USD
平均利润:
22.81 USD
平均损失:
-22.64 USD
最大连续失误:
9 (-584.04 USD)
最大连续亏损:
-584.04 USD (9)
每月增长:
1.96%
年度预测:
23.76%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
53.55 USD
最大值:
584.04 USD (3.39%)
相对跌幅:
结余:
5.07% (584.04 USD)
净值:
2.92% (298.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|958
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|9.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|119K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +906.24 USD
最差交易: -103 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +310.41 USD
最大连续亏损: -584.04 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
132%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
75
100%
958
71%
0%
2.48
9.72
USD
USD
5%
1:500