- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 363
Прибыльных трейдов:
2 495 (74.18%)
Убыточных трейдов:
868 (25.81%)
Лучший трейд:
800.22 USD
Худший трейд:
-114.00 USD
Общая прибыль:
28 629.58 USD (367 389 pips)
Общий убыток:
-12 602.18 USD (251 296 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (133.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 471.53 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
95.60%
Макс. загрузка депозита:
92.50%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
7.02
Длинных трейдов:
1 151 (34.23%)
Коротких трейдов:
2 212 (65.77%)
Профит фактор:
2.27
Мат. ожидание:
4.77 USD
Средняя прибыль:
11.47 USD
Средний убыток:
-14.52 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-2 283.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 283.44 USD (26)
Прирост в месяц:
3.20%
Годовой прогноз:
38.79%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 283.44 USD (5.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.89% (2 283.44 USD)
По эквити:
41.89% (15 712.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.prc
|3363
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.prc
|16K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.prc
|116K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +800.22 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +133.31 USD
Макс. убыток в серии: -2 283.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PerformanceRonnaru-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
45 USD в месяц
53%
0
0
USD
USD
46K
USD
USD
26
100%
3 363
74%
96%
2.27
4.77
USD
USD
42%
1:100