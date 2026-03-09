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Сигналы / MetaTrader 5 / TrP EURUSD
Xu Tianqi

TrP EURUSD

Xu Tianqi
Xu Tianqi

Xu Tianqi

大家好
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 45 USD в месяц
прирост с 2026 53%
PerformanceRonnaru-Live
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 363
Прибыльных трейдов:
2 495 (74.18%)
Убыточных трейдов:
868 (25.81%)
Лучший трейд:
800.22 USD
Худший трейд:
-114.00 USD
Общая прибыль:
28 629.58 USD (367 389 pips)
Общий убыток:
-12 602.18 USD (251 296 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (133.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 471.53 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
95.60%
Макс. загрузка депозита:
92.50%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
7.02
Длинных трейдов:
1 151 (34.23%)
Коротких трейдов:
2 212 (65.77%)
Профит фактор:
2.27
Мат. ожидание:
4.77 USD
Средняя прибыль:
11.47 USD
Средний убыток:
-14.52 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-2 283.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 283.44 USD (26)
Прирост в месяц:
3.20%
Годовой прогноз:
38.79%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 283.44 USD (5.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.89% (2 283.44 USD)
По эквити:
41.89% (15 712.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.prc 3363
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.prc 16K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.prc 116K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +800.22 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +133.31 USD
Макс. убыток в серии: -2 283.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PerformanceRonnaru-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

用于展示
Нет отзывов
2026.05.20 14:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.18 04:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.18 00:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.17 08:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.24 09:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.17 21:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.17 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.17 13:06
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.04.14 11:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.09 03:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.03.09 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TrP EURUSD
45 USD в месяц
53%
0
0
USD
46K
USD
26
100%
3 363
74%
96%
2.27
4.77
USD
42%
1:100
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