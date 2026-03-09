- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 378
盈利交易:
2 509 (74.27%)
亏损交易:
869 (25.73%)
最好交易:
800.22 USD
最差交易:
-114.00 USD
毛利:
28 675.82 USD (368 868 pips)
毛利亏损:
-12 602.80 USD (251 317 pips)
最大连续赢利:
41 (133.31 USD)
最大连续盈利:
3 471.53 USD (12)
夏普比率:
0.12
交易活动:
95.60%
最大入金加载:
92.50%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
66
平均持有时间:
23 小时
采收率:
7.04
长期交易:
1 155 (34.19%)
短期交易:
2 223 (65.81%)
利润因子:
2.28
预期回报:
4.76 USD
平均利润:
11.43 USD
平均损失:
-14.50 USD
最大连续失误:
26 (-2 283.44 USD)
最大连续亏损:
-2 283.44 USD (26)
每月增长:
2.99%
年度预测:
36.28%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2 283.44 USD (5.89%)
相对跌幅:
结余:
5.89% (2 283.44 USD)
净值:
41.89% (15 712.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.prc
|3378
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.prc
|16K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.prc
|118K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +800.22 USD
最差交易: -114 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 26
最大连续盈利: +133.31 USD
最大连续亏损: -2 283.44 USD
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无数据
用于展示
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月45 USD
54%
0
0
USD
USD
46K
USD
USD
26
100%
3 378
74%
96%
2.27
4.76
USD
USD
42%
1:100