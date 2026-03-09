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Сигналы / MetaTrader 4 / BreakEdge Trail
Gong Zhi Hui

BreakEdge Trail

Gong Zhi Hui
Gong Zhi Hui

Gong Zhi Hui

1 тема
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 76%
Tickmill-Live02
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 109
Прибыльных трейдов:
730 (65.82%)
Убыточных трейдов:
379 (34.17%)
Лучший трейд:
40.51 USD
Худший трейд:
-55.60 USD
Общая прибыль:
4 585.95 USD (469 156 pips)
Общий убыток:
-2 930.03 USD (297 947 pips)
Макс. серия выигрышей:
174 (1 318.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 318.70 USD (174)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
16.20%
Макс. загрузка депозита:
64.58%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.07
Длинных трейдов:
537 (48.42%)
Коротких трейдов:
572 (51.58%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
1.49 USD
Средняя прибыль:
6.28 USD
Средний убыток:
-7.73 USD
Макс. серия проигрышей:
36 (-144.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-353.89 USD (18)
Прирост в месяц:
7.92%
Годовой прогноз:
96.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.80 USD
Максимальная:
799.76 USD (69.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.49% (799.76 USD)
По эквити:
48.39% (117.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 813
USDJPY 296
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.7K
USDJPY -44
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 175K
USDJPY -4.2K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.51 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 174
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +1 318.70 USD
Макс. убыток в серии: -144.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTime-ECN
0.00 × 3
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
BlackwellGlobal2-Live3
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
JFD-Live02
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 17
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
Imperatum-Real
0.00 × 1
GlobalFinInterflow-Asia 1
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 6
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 2
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 4
FxPro.com-Real08
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 3
InstaForex-Europe.com
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
ACYFX-Live
0.14 × 7
Exness-Real3
0.17 × 6
Pepperstone-Edge05
0.18 × 83
EurotradeSA-Live01
0.20 × 5
ForexMart-DemoServer
0.20 × 329
ICMarkets-Live07
0.23 × 22
еще 166...
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Нет отзывов
2026.08.05 02:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 14:35
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.76% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 18:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.14 22:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.15 12:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.24 09:09
A large drawdown may occur on the account again
2026.04.23 18:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.23 10:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.23 01:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.23 00:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.22 13:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.01 00:36
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.18 20:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.18 20:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.18 12:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.18 12:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.18 12:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.18 11:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.18 10:39
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2026.03.18 10:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BreakEdge Trail
30 USD в месяц
76%
0
0
USD
1.9K
USD
23
100%
1 109
65%
16%
1.56
1.49
USD
71%
1:500
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