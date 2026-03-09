- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 109
Прибыльных трейдов:
730 (65.82%)
Убыточных трейдов:
379 (34.17%)
Лучший трейд:
40.51 USD
Худший трейд:
-55.60 USD
Общая прибыль:
4 585.95 USD (469 156 pips)
Общий убыток:
-2 930.03 USD (297 947 pips)
Макс. серия выигрышей:
174 (1 318.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 318.70 USD (174)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
16.20%
Макс. загрузка депозита:
64.58%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.07
Длинных трейдов:
537 (48.42%)
Коротких трейдов:
572 (51.58%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
1.49 USD
Средняя прибыль:
6.28 USD
Средний убыток:
-7.73 USD
Макс. серия проигрышей:
36 (-144.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-353.89 USD (18)
Прирост в месяц:
7.92%
Годовой прогноз:
96.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.80 USD
Максимальная:
799.76 USD (69.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.49% (799.76 USD)
По эквити:
48.39% (117.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|813
|USDJPY
|296
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.7K
|USDJPY
|-44
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|175K
|USDJPY
|-4.2K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +40.51 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 174
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +1 318.70 USD
Макс. убыток в серии: -144.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 3
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
BlackwellGlobal2-Live3
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 3
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 17
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
GlobalFinInterflow-Asia 1
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 6
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 2
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 3
|
InstaForex-Europe.com
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
ACYFX-Live
|0.14 × 7
|
Exness-Real3
|0.17 × 6
|
Pepperstone-Edge05
|0.18 × 83
|
EurotradeSA-Live01
|0.20 × 5
|
ForexMart-DemoServer
|0.20 × 329
|
ICMarkets-Live07
|0.23 × 22
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
76%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
23
100%
1 109
65%
16%
1.56
1.49
USD
USD
71%
1:500