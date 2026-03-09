Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTime-ECN 0.00 × 3 EGlobal-Cent5 0.00 × 1 BlackwellGlobal2-Live3 0.00 × 1 AxiTrader-US02-Live 0.00 × 1 EGlobal-Cent4 0.00 × 3 JFD-Live02 0.00 × 2 Darwinex-Live 0.00 × 17 XMTrading-Real 7 0.00 × 1 XMGlobal-Real 17 0.00 × 1 Imperatum-Real 0.00 × 1 GlobalFinInterflow-Asia 1 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 6 FXPRIMUS-Live-3 0.00 × 1 FXCL-Main2 0.00 × 2 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 0.00 × 4 FxPro.com-Real08 0.00 × 1 ICMarkets-Live19 0.00 × 3 InstaForex-Europe.com 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.09 × 32 ACYFX-Live 0.14 × 7 Exness-Real3 0.17 × 6 Pepperstone-Edge05 0.18 × 83 EurotradeSA-Live01 0.20 × 5 ForexMart-DemoServer 0.20 × 329 ICMarkets-Live07 0.23 × 22 еще 166... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика