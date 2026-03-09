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Gong Zhi Hui

BreakEdge Trail

Gong Zhi Hui
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可靠性
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增长自 2026 59%
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  • 净值
  • 提取
交易:
1 118
盈利交易:
730 (65.29%)
亏损交易:
388 (34.70%)
最好交易:
40.51 USD
最差交易:
-55.60 USD
毛利:
4 585.95 USD (469 156 pips)
毛利亏损:
-3 114.56 USD (316 340 pips)
最大连续赢利:
174 (1 318.70 USD)
最大连续盈利:
1 318.70 USD (174)
夏普比率:
0.15
交易活动:
16.20%
最大入金加载:
64.58%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.84
长期交易:
546 (48.84%)
短期交易:
572 (51.16%)
利润因子:
1.47
预期回报:
1.32 USD
平均利润:
6.28 USD
平均损失:
-8.03 USD
最大连续失误:
36 (-144.08 USD)
最大连续亏损:
-353.89 USD (18)
每月增长:
2.96%
年度预测:
35.86%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
18.80 USD
最大值:
799.76 USD (69.00%)
相对跌幅:
结余:
71.49% (799.76 USD)
净值:
48.39% (117.21 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 822
USDJPY 296
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.5K
USDJPY -44
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 157K
USDJPY -4.2K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +40.51 USD
最差交易: -56 USD
最大连续赢利: 174
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +1 318.70 USD
最大连续亏损: -144.08 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexTime-ECN
0.00 × 3
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
BlackwellGlobal2-Live3
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
JFD-Live02
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 17
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
Imperatum-Real
0.00 × 1
GlobalFinInterflow-Asia 1
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 6
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 2
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 4
FxPro.com-Real08
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 3
InstaForex-Europe.com
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
ACYFX-Live
0.14 × 7
Exness-Real3
0.17 × 6
Pepperstone-Edge05
0.18 × 83
EurotradeSA-Live01
0.20 × 5
ForexMart-DemoServer
0.20 × 329
ICMarkets-Live07
0.23 × 22
166 更多...
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2026.08.13 01:43
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 02:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 14:35
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.76% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 18:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.14 22:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.15 12:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.24 09:09
A large drawdown may occur on the account again
2026.04.23 18:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.23 10:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.23 01:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.23 00:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.22 13:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.01 00:36
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.18 20:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.18 20:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.18 12:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.18 12:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.18 12:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.18 11:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.18 10:39
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
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杠杆
BreakEdge Trail
每月30 USD
59%
0
0
USD
1.8K
USD
23
100%
1 118
65%
16%
1.47
1.32
USD
71%
1:500
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