- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
1 118
盈利交易:
730 (65.29%)
亏损交易:
388 (34.70%)
最好交易:
40.51 USD
最差交易:
-55.60 USD
毛利:
4 585.95 USD (469 156 pips)
毛利亏损:
-3 114.56 USD (316 340 pips)
最大连续赢利:
174 (1 318.70 USD)
最大连续盈利:
1 318.70 USD (174)
夏普比率:
0.15
交易活动:
16.20%
最大入金加载:
64.58%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.84
长期交易:
546 (48.84%)
短期交易:
572 (51.16%)
利润因子:
1.47
预期回报:
1.32 USD
平均利润:
6.28 USD
平均损失:
-8.03 USD
最大连续失误:
36 (-144.08 USD)
最大连续亏损:
-353.89 USD (18)
每月增长:
2.96%
年度预测:
35.86%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
18.80 USD
最大值:
799.76 USD (69.00%)
相对跌幅:
结余:
71.49% (799.76 USD)
净值:
48.39% (117.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|822
|USDJPY
|296
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.5K
|USDJPY
|-44
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|157K
|USDJPY
|-4.2K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +40.51 USD
最差交易: -56 USD
最大连续赢利: 174
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +1 318.70 USD
最大连续亏损: -144.08 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 3
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
BlackwellGlobal2-Live3
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 3
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 17
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
GlobalFinInterflow-Asia 1
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 6
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 2
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 3
|
InstaForex-Europe.com
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
ACYFX-Live
|0.14 × 7
|
Exness-Real3
|0.17 × 6
|
Pepperstone-Edge05
|0.18 × 83
|
EurotradeSA-Live01
|0.20 × 5
|
ForexMart-DemoServer
|0.20 × 329
|
ICMarkets-Live07
|0.23 × 22
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
59%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
23
100%
1 118
65%
16%
1.47
1.32
USD
USD
71%
1:500