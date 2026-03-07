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Salavat Yulamanov

Hitech

Salavat Yulamanov
Salavat Yulamanov

Salavat Yulamanov

4.7 (23)
The broker provides a 100% Deposit Bonus.
https://rbfxdirect.com/ru/lk/?a=ygdm Roboforex
6 продуктов 2 сигнала 3 темы 40 комментариев
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 76%
Exispro-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
912
Прибыльных трейдов:
776 (85.08%)
Убыточных трейдов:
136 (14.91%)
Лучший трейд:
115.74 USD
Худший трейд:
-123.98 USD
Общая прибыль:
6 378.25 USD (226 605 pips)
Общий убыток:
-2 601.11 USD (165 404 pips)
Макс. серия выигрышей:
113 (970.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
970.05 USD (113)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
98.65%
Макс. загрузка депозита:
30.24%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
16.27
Длинных трейдов:
512 (56.14%)
Коротких трейдов:
400 (43.86%)
Профит фактор:
2.45
Мат. ожидание:
4.14 USD
Средняя прибыль:
8.22 USD
Средний убыток:
-19.13 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-23.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-182.38 USD (7)
Прирост в месяц:
1.05%
Годовой прогноз:
12.79%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
232.17 USD (3.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.90% (232.17 USD)
По эквити:
16.64% (1 421.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD_i 488
AUDCAD_i 160
NZDCAD_i 97
AUDUSD_i 78
XAGUSD_i 62
XAUUSD_i 24
USDCAD_i 2
USDJPY_i 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD_i 1.3K
AUDCAD_i 1.7K
NZDCAD_i 826
AUDUSD_i 169
XAGUSD_i -442
XAUUSD_i 73
USDCAD_i 7
USDJPY_i 83
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD_i 26K
AUDCAD_i 41K
NZDCAD_i 23K
AUDUSD_i 7.1K
XAGUSD_i -48K
XAUUSD_i 13K
USDCAD_i 421
USDJPY_i 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +115.74 USD
Худший трейд: -124 USD
Макс. серия выигрышей: 113
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +970.05 USD
Макс. убыток в серии: -23.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exispro-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.06 13:48
No swaps are charged on the signal account
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.04.28 17:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.14 23:20
No swaps are charged on the signal account
2026.04.10 14:40
No swaps are charged
2026.04.10 14:40
No swaps are charged
2026.03.27 16:08
No swaps are charged on the signal account
2026.03.07 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Hitech
30 USD в месяц
76%
0
0
USD
8.8K
USD
25
96%
912
85%
99%
2.45
4.14
USD
17%
1:200
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