- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
912
Прибыльных трейдов:
776 (85.08%)
Убыточных трейдов:
136 (14.91%)
Лучший трейд:
115.74 USD
Худший трейд:
-123.98 USD
Общая прибыль:
6 378.25 USD (226 605 pips)
Общий убыток:
-2 601.11 USD (165 404 pips)
Макс. серия выигрышей:
113 (970.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
970.05 USD (113)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
98.65%
Макс. загрузка депозита:
30.24%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
16.27
Длинных трейдов:
512 (56.14%)
Коротких трейдов:
400 (43.86%)
Профит фактор:
2.45
Мат. ожидание:
4.14 USD
Средняя прибыль:
8.22 USD
Средний убыток:
-19.13 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-23.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-182.38 USD (7)
Прирост в месяц:
1.05%
Годовой прогноз:
12.79%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
232.17 USD (3.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.90% (232.17 USD)
По эквити:
16.64% (1 421.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD_i
|488
|AUDCAD_i
|160
|NZDCAD_i
|97
|AUDUSD_i
|78
|XAGUSD_i
|62
|XAUUSD_i
|24
|USDCAD_i
|2
|USDJPY_i
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD_i
|1.3K
|AUDCAD_i
|1.7K
|NZDCAD_i
|826
|AUDUSD_i
|169
|XAGUSD_i
|-442
|XAUUSD_i
|73
|USDCAD_i
|7
|USDJPY_i
|83
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD_i
|26K
|AUDCAD_i
|41K
|NZDCAD_i
|23K
|AUDUSD_i
|7.1K
|XAGUSD_i
|-48K
|XAUUSD_i
|13K
|USDCAD_i
|421
|USDJPY_i
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +115.74 USD
Худший трейд: -124 USD
Макс. серия выигрышей: 113
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +970.05 USD
Макс. убыток в серии: -23.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exispro-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
76%
0
0
USD
USD
8.8K
USD
USD
25
96%
912
85%
99%
2.45
4.14
USD
USD
17%
1:200