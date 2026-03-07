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Salavat Yulamanov

Hitech

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交易:
918
盈利交易:
776 (84.53%)
亏损交易:
142 (15.47%)
最好交易:
115.74 USD
最差交易:
-123.98 USD
毛利:
6 378.25 USD (226 605 pips)
毛利亏损:
-2 753.51 USD (178 004 pips)
最大连续赢利:
113 (970.05 USD)
最大连续盈利:
970.05 USD (113)
夏普比率:
0.24
交易活动:
98.65%
最大入金加载:
30.24%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
2 天
采收率:
15.61
长期交易:
512 (55.77%)
短期交易:
406 (44.23%)
利润因子:
2.32
预期回报:
3.95 USD
平均利润:
8.22 USD
平均损失:
-19.39 USD
最大连续失误:
18 (-23.39 USD)
最大连续亏损:
-182.38 USD (7)
每月增长:
-1.28%
年度预测:
-15.59%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
232.17 USD (3.90%)
相对跌幅:
结余:
3.90% (232.17 USD)
净值:
16.64% (1 421.12 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD_i 488
AUDCAD_i 160
NZDCAD_i 97
AUDUSD_i 84
XAGUSD_i 62
XAUUSD_i 24
USDCAD_i 2
USDJPY_i 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD_i 1.3K
AUDCAD_i 1.7K
NZDCAD_i 826
AUDUSD_i 17
XAGUSD_i -442
XAUUSD_i 73
USDCAD_i 7
USDJPY_i 83
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD_i 26K
AUDCAD_i 41K
NZDCAD_i 23K
AUDUSD_i -5.5K
XAGUSD_i -48K
XAUUSD_i 13K
USDCAD_i 421
USDJPY_i 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +115.74 USD
最差交易: -124 USD
最大连续赢利: 113
最大连续失误: 7
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2026.08.06 13:48
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2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.30 07:17
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2026.04.28 17:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.14 23:20
No swaps are charged on the signal account
2026.04.10 14:40
No swaps are charged
2026.04.10 14:40
No swaps are charged
2026.03.27 16:08
No swaps are charged on the signal account
2026.03.07 15:39
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