- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
918
盈利交易:
776 (84.53%)
亏损交易:
142 (15.47%)
最好交易:
115.74 USD
最差交易:
-123.98 USD
毛利:
6 378.25 USD (226 605 pips)
毛利亏损:
-2 753.51 USD (178 004 pips)
最大连续赢利:
113 (970.05 USD)
最大连续盈利:
970.05 USD (113)
夏普比率:
0.24
交易活动:
98.65%
最大入金加载:
30.24%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
2 天
采收率:
15.61
长期交易:
512 (55.77%)
短期交易:
406 (44.23%)
利润因子:
2.32
预期回报:
3.95 USD
平均利润:
8.22 USD
平均损失:
-19.39 USD
最大连续失误:
18 (-23.39 USD)
最大连续亏损:
-182.38 USD (7)
每月增长:
-1.28%
年度预测:
-15.59%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
232.17 USD (3.90%)
相对跌幅:
结余:
3.90% (232.17 USD)
净值:
16.64% (1 421.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD_i
|488
|AUDCAD_i
|160
|NZDCAD_i
|97
|AUDUSD_i
|84
|XAGUSD_i
|62
|XAUUSD_i
|24
|USDCAD_i
|2
|USDJPY_i
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD_i
|1.3K
|AUDCAD_i
|1.7K
|NZDCAD_i
|826
|AUDUSD_i
|17
|XAGUSD_i
|-442
|XAUUSD_i
|73
|USDCAD_i
|7
|USDJPY_i
|83
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD_i
|26K
|AUDCAD_i
|41K
|NZDCAD_i
|23K
|AUDUSD_i
|-5.5K
|XAGUSD_i
|-48K
|XAUUSD_i
|13K
|USDCAD_i
|421
|USDJPY_i
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +115.74 USD
最差交易: -124 USD
最大连续赢利: 113
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +970.05 USD
最大连续亏损: -23.39 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
72%
0
0
USD
USD
8.6K
USD
USD
26
96%
918
84%
99%
2.31
3.95
USD
USD
17%
1:200