СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Quantum Titan
Bogdan Ion Puscasu

Quantum Titan

Bogdan Ion Puscasu
Bogdan Ion Puscasu

Bogdan Ion Puscasu

4.8 (2655)
🔷 VIP Trading Conditions for Our Clients
12 продуктов 9 сигналов 3 темы 20 комментариев
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 73%
VantageMarkets-Live 4
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
73 (90.12%)
Убыточных трейдов:
8 (9.88%)
Лучший трейд:
2 391.25 EUR
Худший трейд:
-2 887.06 EUR
Общая прибыль:
59 371.46 EUR (17 075 pips)
Общий убыток:
-22 959.21 EUR (8 000 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (36 328.12 EUR)
Макс. прибыль в серии:
36 328.12 EUR (37)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
0.28%
Макс. загрузка депозита:
10.60%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
5.34
Длинных трейдов:
46 (56.79%)
Коротких трейдов:
35 (43.21%)
Профит фактор:
2.59
Мат. ожидание:
449.53 EUR
Средняя прибыль:
813.31 EUR
Средний убыток:
-2 869.90 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-5 504.23 EUR)
Макс. убыток в серии:
-5 504.23 EUR (2)
Прирост в месяц:
11.86%
Годовой прогноз:
143.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.73 EUR
Максимальная:
6 820.24 EUR (11.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.81% (6 811.39 EUR)
По эквити:
14.59% (7 880.69 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 42K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 9.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 391.25 EUR
Худший трейд: -2 887 EUR
Макс. серия выигрышей: 37
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +36 328.12 EUR
Макс. убыток в серии: -5 504.23 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.06.26 10:00
No swaps are charged
2026.06.26 10:00
No swaps are charged
2026.06.24 09:31
No swaps are charged on the signal account
2026.06.11 22:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.21 01:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.74% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.19 16:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.19 01:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.19 01:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.19 00:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.19 00:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.14 05:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.14 04:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.29 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.29 10:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.28 04:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 03:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.24 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.24 05:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.23 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.16 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Quantum Titan
999 USD в месяц
73%
0
0
USD
86K
EUR
22
100%
81
90%
0%
2.58
449.53
EUR
15%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.