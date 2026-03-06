- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
73 (90.12%)
Убыточных трейдов:
8 (9.88%)
Лучший трейд:
2 391.25 EUR
Худший трейд:
-2 887.06 EUR
Общая прибыль:
59 371.46 EUR (17 075 pips)
Общий убыток:
-22 959.21 EUR (8 000 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (36 328.12 EUR)
Макс. прибыль в серии:
36 328.12 EUR (37)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
0.28%
Макс. загрузка депозита:
10.60%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
5.34
Длинных трейдов:
46 (56.79%)
Коротких трейдов:
35 (43.21%)
Профит фактор:
2.59
Мат. ожидание:
449.53 EUR
Средняя прибыль:
813.31 EUR
Средний убыток:
-2 869.90 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-5 504.23 EUR)
Макс. убыток в серии:
-5 504.23 EUR (2)
Прирост в месяц:
11.86%
Годовой прогноз:
143.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.73 EUR
Максимальная:
6 820.24 EUR (11.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.81% (6 811.39 EUR)
По эквити:
14.59% (7 880.69 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|42K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|9.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 391.25 EUR
Худший трейд: -2 887 EUR
Макс. серия выигрышей: 37
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +36 328.12 EUR
Макс. убыток в серии: -5 504.23 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
73%
0
0
USD
USD
86K
EUR
EUR
22
100%
81
90%
0%
2.58
449.53
EUR
EUR
15%
1:500