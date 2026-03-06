- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
83
盈利交易:
75 (90.36%)
亏损交易:
8 (9.64%)
最好交易:
2 391.25 EUR
最差交易:
-2 887.06 EUR
毛利:
61 004.47 EUR (17 710 pips)
毛利亏损:
-22 977.21 EUR (8 000 pips)
最大连续赢利:
37 (36 328.12 EUR)
最大连续盈利:
36 328.12 EUR (37)
夏普比率:
0.38
交易活动:
0.28%
最大入金加载:
10.60%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
5.58
长期交易:
48 (57.83%)
短期交易:
35 (42.17%)
利润因子:
2.65
预期回报:
458.16 EUR
平均利润:
813.39 EUR
平均损失:
-2 872.15 EUR
最大连续失误:
2 (-5 504.23 EUR)
最大连续亏损:
-5 504.23 EUR (2)
每月增长:
11.46%
年度预测:
139.06%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
8.73 EUR
最大值:
6 820.24 EUR (11.83%)
相对跌幅:
结余:
11.81% (6 811.39 EUR)
净值:
14.59% (7 880.69 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|43K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|9.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 391.25 EUR
最差交易: -2 887 EUR
最大连续赢利: 37
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +36 328.12 EUR
最大连续亏损: -5 504.23 EUR
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
76%
0
0
USD
USD
88K
EUR
EUR
23
100%
83
90%
0%
2.65
458.16
EUR
EUR
15%
1:500