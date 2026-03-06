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Mahendran Nadarajah

LUMEN

Mahendran Nadarajah
Mahendran Nadarajah

Mahendran Nadarajah

0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 15%
ICMarketsSC-Live17
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
911
Прибыльных трейдов:
639 (70.14%)
Убыточных трейдов:
272 (29.86%)
Лучший трейд:
4 816.94 USD
Худший трейд:
-150.96 USD
Общая прибыль:
16 626.37 USD (523 049 pips)
Общий убыток:
-4 043.42 USD (210 432 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (91.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 345.79 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
69.57%
Макс. загрузка депозита:
8.68%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
13.31
Длинных трейдов:
790 (86.72%)
Коротких трейдов:
121 (13.28%)
Профит фактор:
4.11
Мат. ожидание:
13.81 USD
Средняя прибыль:
26.02 USD
Средний убыток:
-14.87 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-43.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-394.10 USD (9)
Прирост в месяц:
-6.26%
Годовой прогноз:
-76.00%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
945.59 USD (6.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.09% (945.59 USD)
По эквити:
47.84% (5 034.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 878
XAGUSD 24
AUDCAD 8
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 12K
XAGUSD 308
AUDCAD 96
BTCUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 288K
XAGUSD 30K
AUDCAD 5.1K
BTCUSD -11K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 816.94 USD
Худший трейд: -151 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +91.26 USD
Макс. убыток в серии: -43.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
VantageMarkets-Live 16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.14 × 74
ICMarketsSC-Live32
0.30 × 50
ICMarketsSC-Live33
0.57 × 113
ICMarketsSC-Live10
0.63 × 409
MonetaMarketsTrading-Live
0.91 × 53
RoboForex-ECN
0.93 × 202
Pepperstone-Edge07
1.54 × 13
PlaceATrade-Real-4
2.51 × 130
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.68 × 80
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
7.25 × 4
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
18.00 × 1
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Нет отзывов
2026.08.05 02:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 00:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 16:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 15:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.27 12:58
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.26 22:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 18:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 15:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 13:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 10:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 06:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.15 18:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 17:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 13:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 15:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LUMEN
99 USD в месяц
15%
0
0
USD
9.5K
USD
24
91%
911
70%
70%
4.11
13.81
USD
48%
1:500
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