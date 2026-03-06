- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
911
Прибыльных трейдов:
639 (70.14%)
Убыточных трейдов:
272 (29.86%)
Лучший трейд:
4 816.94 USD
Худший трейд:
-150.96 USD
Общая прибыль:
16 626.37 USD (523 049 pips)
Общий убыток:
-4 043.42 USD (210 432 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (91.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 345.79 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
69.57%
Макс. загрузка депозита:
8.68%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
13.31
Длинных трейдов:
790 (86.72%)
Коротких трейдов:
121 (13.28%)
Профит фактор:
4.11
Мат. ожидание:
13.81 USD
Средняя прибыль:
26.02 USD
Средний убыток:
-14.87 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-43.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-394.10 USD (9)
Прирост в месяц:
-6.26%
Годовой прогноз:
-76.00%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
945.59 USD (6.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.09% (945.59 USD)
По эквити:
47.84% (5 034.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|878
|XAGUSD
|24
|AUDCAD
|8
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|12K
|XAGUSD
|308
|AUDCAD
|96
|BTCUSD
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|288K
|XAGUSD
|30K
|AUDCAD
|5.1K
|BTCUSD
|-11K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 816.94 USD
Худший трейд: -151 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +91.26 USD
Макс. убыток в серии: -43.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.14 × 74
|
ICMarketsSC-Live32
|0.30 × 50
|
ICMarketsSC-Live33
|0.57 × 113
|
ICMarketsSC-Live10
|0.63 × 409
|
MonetaMarketsTrading-Live
|0.91 × 53
|
RoboForex-ECN
|0.93 × 202
|
Pepperstone-Edge07
|1.54 × 13
|
PlaceATrade-Real-4
|2.51 × 130
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.68 × 80
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|7.25 × 4
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|18.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
9.5K
USD
USD
24
91%
911
70%
70%
4.11
13.81
USD
USD
48%
1:500