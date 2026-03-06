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Mahendran Nadarajah

LUMEN

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可靠性
24
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每月复制 99 USD per 
增长自 2026 15%
ICMarketsSC-Live17
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  • 结余
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  • 净值
  • 提取
交易:
914
盈利交易:
640 (70.02%)
亏损交易:
274 (29.98%)
最好交易:
4 816.94 USD
最差交易:
-150.96 USD
毛利:
16 627.39 USD (523 158 pips)
毛利亏损:
-4 044.50 USD (210 531 pips)
最大连续赢利:
27 (91.26 USD)
最大连续盈利:
10 345.79 USD (7)
夏普比率:
0.08
交易活动:
69.57%
最大入金加载:
8.68%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
13 小时
采收率:
13.31
长期交易:
793 (86.76%)
短期交易:
121 (13.24%)
利润因子:
4.11
预期回报:
13.77 USD
平均利润:
25.98 USD
平均损失:
-14.76 USD
最大连续失误:
14 (-43.19 USD)
最大连续亏损:
-394.10 USD (9)
每月增长:
-6.26%
年度预测:
-76.01%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
945.59 USD (6.77%)
相对跌幅:
结余:
10.09% (945.59 USD)
净值:
47.84% (5 034.90 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 881
XAGUSD 24
AUDCAD 8
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 12K
XAGUSD 308
AUDCAD 96
BTCUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 288K
XAGUSD 30K
AUDCAD 5.1K
BTCUSD -11K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 816.94 USD
最差交易: -151 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +91.26 USD
最大连续亏损: -43.19 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.14 × 74
ICMarketsSC-Live32
0.30 × 50
ICMarketsSC-Live33
0.57 × 113
ICMarketsSC-Live10
0.63 × 409
MonetaMarketsTrading-Live
0.91 × 53
RoboForex-ECN
0.93 × 202
Pepperstone-Edge07
1.54 × 13
PlaceATrade-Real-4
2.51 × 130
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.68 × 80
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
7.25 × 4
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
18.00 × 1
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没有评论
2026.08.05 02:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 00:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 16:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 15:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.27 12:58
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.26 22:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 18:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 15:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 13:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 10:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 06:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.15 18:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 17:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 13:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 15:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
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杠杆
LUMEN
每月99 USD
15%
0
0
USD
9.8K
USD
24
91%
914
70%
70%
4.11
13.77
USD
48%
1:500
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