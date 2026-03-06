- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
914
盈利交易:
640 (70.02%)
亏损交易:
274 (29.98%)
最好交易:
4 816.94 USD
最差交易:
-150.96 USD
毛利:
16 627.39 USD (523 158 pips)
毛利亏损:
-4 044.50 USD (210 531 pips)
最大连续赢利:
27 (91.26 USD)
最大连续盈利:
10 345.79 USD (7)
夏普比率:
0.08
交易活动:
69.57%
最大入金加载:
8.68%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
13 小时
采收率:
13.31
长期交易:
793 (86.76%)
短期交易:
121 (13.24%)
利润因子:
4.11
预期回报:
13.77 USD
平均利润:
25.98 USD
平均损失:
-14.76 USD
最大连续失误:
14 (-43.19 USD)
最大连续亏损:
-394.10 USD (9)
每月增长:
-6.26%
年度预测:
-76.01%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
945.59 USD (6.77%)
相对跌幅:
结余:
10.09% (945.59 USD)
净值:
47.84% (5 034.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|881
|XAGUSD
|24
|AUDCAD
|8
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|12K
|XAGUSD
|308
|AUDCAD
|96
|BTCUSD
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|288K
|XAGUSD
|30K
|AUDCAD
|5.1K
|BTCUSD
|-11K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 816.94 USD
最差交易: -151 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +91.26 USD
最大连续亏损: -43.19 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.14 × 74
|
ICMarketsSC-Live32
|0.30 × 50
|
ICMarketsSC-Live33
|0.57 × 113
|
ICMarketsSC-Live10
|0.63 × 409
|
MonetaMarketsTrading-Live
|0.91 × 53
|
RoboForex-ECN
|0.93 × 202
|
Pepperstone-Edge07
|1.54 × 13
|
PlaceATrade-Real-4
|2.51 × 130
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.68 × 80
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|7.25 × 4
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|18.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
15%
0
0
USD
USD
9.8K
USD
USD
24
91%
914
70%
70%
4.11
13.77
USD
USD
48%
1:500