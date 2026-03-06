- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
3 315
Прибыльных трейдов:
2 377 (71.70%)
Убыточных трейдов:
938 (28.30%)
Лучший трейд:
627.05 USD
Худший трейд:
-856.39 USD
Общая прибыль:
41 222.76 USD (218 450 pips)
Общий убыток:
-23 224.88 USD (191 723 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (262.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
918.01 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
96.69%
Макс. загрузка депозита:
54.36%
Последний трейд:
8 минут
Трейдов в неделю:
182
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
6.42
Длинных трейдов:
1 985 (59.88%)
Коротких трейдов:
1 330 (40.12%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
5.43 USD
Средняя прибыль:
17.34 USD
Средний убыток:
-24.76 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-2 577.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 577.99 USD (11)
Прирост в месяц:
2.97%
Годовой прогноз:
36.00%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.42 USD
Максимальная:
2 805.40 USD (2.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.69% (2 807.65 USD)
По эквити:
8.75% (9 810.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|465
|GBPUSD
|397
|EURNZD
|325
|AUDCHF
|301
|EURCAD
|280
|USDCAD
|271
|NZDCHF
|253
|GBPCHF
|220
|AUDCAD
|212
|GBPAUD
|134
|EURCHF
|114
|NZDUSD
|101
|CHFJPY
|97
|EURGBP
|43
|AUDNZD
|27
|CADJPY
|18
|USDCHF
|13
|GBPJPY
|12
|USDJPY
|10
|NZDCAD
|9
|GBPNZD
|7
|EURJPY
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|2.3K
|GBPUSD
|3.2K
|EURNZD
|957
|AUDCHF
|1.4K
|EURCAD
|3.7K
|USDCAD
|309
|NZDCHF
|507
|GBPCHF
|2.5K
|AUDCAD
|2.6K
|GBPAUD
|895
|EURCHF
|434
|NZDUSD
|673
|CHFJPY
|671
|EURGBP
|78
|AUDNZD
|58
|CADJPY
|192
|USDCHF
|37
|GBPJPY
|-2.2K
|USDJPY
|31
|NZDCAD
|52
|GBPNZD
|36
|EURJPY
|-411
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|5.1K
|GBPUSD
|5.9K
|EURNZD
|-4.6K
|AUDCHF
|833
|EURCAD
|12K
|USDCAD
|1.2K
|NZDCHF
|-1.8K
|GBPCHF
|9.5K
|AUDCAD
|5.6K
|GBPAUD
|893
|EURCHF
|808
|NZDUSD
|3.4K
|CHFJPY
|1.1K
|EURGBP
|114
|AUDNZD
|420
|CADJPY
|460
|USDCHF
|389
|GBPJPY
|-12K
|USDJPY
|588
|NZDCAD
|48
|GBPNZD
|652
|EURJPY
|-3.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +627.05 USD
Худший трейд: -856 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +262.78 USD
Макс. убыток в серии: -2 577.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 13
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.25 × 32
|
Darwinex-Live
|0.27 × 5164
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
VantageFXInternational-Live
|0.35 × 26
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FPMarketsLLC-Live
|0.86 × 7
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.02 × 199
|
PrimeCodex-MT5
|1.06 × 443
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|2.06 × 36
|
Ava-Real 1-MT5
|2.57 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.00 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.00 × 6
|
TickmillUK-Live
|3.29 × 7
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
XMGlobal-MT5 2
|3.38 × 45
|
Exness-MT5Real31
|3.70 × 27
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Unlock Alpha is a fully automated M15 Forex strategy powered by Deep Learning (LSTM).
Through ONNX inference, the model identifies liquidity clusters and statistical mean-reversion opportunities in real time.
Unlock Alpha 100K is a rule-based Forex strategy designed for larger account sizes, with a strong emphasis on capital stability and controlled risk exposure.
The strategy operates primarily through automated trading bots, ensuring consistent execution and eliminating emotional decision-making. This automation allows for efficient market monitoring and disciplined trade management across varying conditions.
This configuration follows a selective market participation approach, engaging only under favourable conditions to minimise unnecessary exposure. As a result, trading activity is intentionally reduced compared to more aggressive models, contributing to a smoother equity curve and improved drawdown control.
The system continuously evaluates market behaviour, including volatility shifts and price structure, to adapt positioning while maintaining a conservative profile. Position sizing is calibrated to prioritise consistency and capital protection rather than short-term performance.
In addition, the strategy is reviewed and refined approximately every six months to ensure it remains aligned with evolving market dynamics and structural changes.
Risk is managed through structured exposure control and disciplined execution, ensuring that no single trade or market phase disproportionately impacts overall performance.
This version represents a more conservative implementation within the overall strategy framework, making it suitable for investors who prioritise steady performance and capital preservation over higher-risk approaches.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
55 USD в месяц
18%
0
0
USD
USD
118K
USD
USD
29
96%
3 315
71%
97%
1.77
5.43
USD
USD
9%
1:200