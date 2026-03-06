- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
291
Прибыльных трейдов:
140 (48.10%)
Убыточных трейдов:
151 (51.89%)
Лучший трейд:
6.54 USD
Худший трейд:
-18.11 USD
Общая прибыль:
218.76 USD (16 637 pips)
Общий убыток:
-149.68 USD (11 762 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (30.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.95 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
51.60%
Макс. загрузка депозита:
4.59%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
2.34
Длинных трейдов:
116 (39.86%)
Коротких трейдов:
175 (60.14%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
0.24 USD
Средняя прибыль:
1.56 USD
Средний убыток:
-0.99 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-20.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.14 USD (4)
Прирост в месяц:
10.57%
Годовой прогноз:
128.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.10 USD
Максимальная:
29.54 USD (23.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.91% (29.53 USD)
По эквити:
9.61% (15.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|84
|AUDNZD
|66
|EURUSD
|53
|NZDUSD
|50
|EURGBP
|35
|GBPUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|48
|AUDNZD
|-3
|EURUSD
|8
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|19
|GBPUSD
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|2.8K
|AUDNZD
|45
|EURUSD
|818
|NZDUSD
|220
|EURGBP
|1.2K
|GBPUSD
|-203
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.54 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +30.95 USD
Макс. убыток в серии: -20.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.24 × 21
|
VantageInternational-Live 19
|0.27 × 147
|
VantageMarkets-Live 19
|0.33 × 106
|
ICTrading-MT5-4
|0.34 × 38
|
Exness-MT5Real12
|0.36 × 74
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
VantageMarkets-Live 13
|0.46 × 89
|
Exness-MT5Real7
|0.47 × 505
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.50 × 6
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.70 × 220
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.76 × 200
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
TitanFX-MT5-01
|0.90 × 221
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
FusionMarkets-Live
|0.93 × 40
|
ThreeTrader-Live
|0.95 × 84
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 10
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
69%
0
0
USD
USD
169
USD
USD
27
100%
291
48%
52%
1.46
0.24
USD
USD
24%
1:500