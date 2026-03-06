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Сигналы / MetaTrader 5 / Full Throttle DMX EA NormalRisk
Stanislav Tomilov

Full Throttle DMX EA NormalRisk

Stanislav Tomilov
Stanislav Tomilov

Stanislav Tomilov

4.4 (786)
MyFX book, real funded accounts:
Aura Gold Pro Edition https://tinyurl.com/5yuubsvm
17 продуктов 17 сигналов 3 темы 33 комментария
0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2026 69%
RoboForex-ECN
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
291
Прибыльных трейдов:
140 (48.10%)
Убыточных трейдов:
151 (51.89%)
Лучший трейд:
6.54 USD
Худший трейд:
-18.11 USD
Общая прибыль:
218.76 USD (16 637 pips)
Общий убыток:
-149.68 USD (11 762 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (30.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.95 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
51.60%
Макс. загрузка депозита:
4.59%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
2.34
Длинных трейдов:
116 (39.86%)
Коротких трейдов:
175 (60.14%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
0.24 USD
Средняя прибыль:
1.56 USD
Средний убыток:
-0.99 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-20.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.14 USD (4)
Прирост в месяц:
10.57%
Годовой прогноз:
128.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.10 USD
Максимальная:
29.54 USD (23.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.91% (29.53 USD)
По эквити:
9.61% (15.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 84
AUDNZD 66
EURUSD 53
NZDUSD 50
EURGBP 35
GBPUSD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 48
AUDNZD -3
EURUSD 8
NZDUSD 2
EURGBP 19
GBPUSD -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 2.8K
AUDNZD 45
EURUSD 818
NZDUSD 220
EURGBP 1.2K
GBPUSD -203
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.54 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +30.95 USD
Макс. убыток в серии: -20.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.24 × 21
VantageInternational-Live 19
0.27 × 147
VantageMarkets-Live 19
0.33 × 106
ICTrading-MT5-4
0.34 × 38
Exness-MT5Real12
0.36 × 74
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
VantageMarkets-Live 13
0.46 × 89
Exness-MT5Real7
0.47 × 505
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarketsSC-MT5-6
0.50 × 6
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Exness-MT5Real8
0.70 × 220
ICMarketsSC-MT5-3
0.76 × 200
Alpari-Real01
0.86 × 42
TitanFX-MT5-01
0.90 × 221
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
FusionMarkets-Live
0.93 × 40
ThreeTrader-Live
0.95 × 84
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 10
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
еще 80...
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Нет отзывов
2026.04.16 03:48
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.13 19:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.12 21:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.08 13:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.18 13:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.15 21:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.06 02:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Full Throttle DMX EA NormalRisk
1000 USD в месяц
69%
0
0
USD
169
USD
27
100%
291
48%
52%
1.46
0.24
USD
24%
1:500
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