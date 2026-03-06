- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
292
盈利交易:
140 (47.94%)
亏损交易:
152 (52.05%)
最好交易:
6.54 USD
最差交易:
-18.11 USD
毛利:
218.76 USD (16 637 pips)
毛利亏损:
-149.81 USD (11 768 pips)
最大连续赢利:
6 (30.95 USD)
最大连续盈利:
30.95 USD (6)
夏普比率:
0.12
交易活动:
52.60%
最大入金加载:
4.59%
最近交易:
22 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
11 小时
采收率:
2.33
长期交易:
117 (40.07%)
短期交易:
175 (59.93%)
利润因子:
1.46
预期回报:
0.24 USD
平均利润:
1.56 USD
平均损失:
-0.99 USD
最大连续失误:
8 (-20.18 USD)
最大连续亏损:
-28.14 USD (4)
每月增长:
8.05%
年度预测:
97.68%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
6.10 USD
最大值:
29.54 USD (23.93%)
相对跌幅:
结余:
23.91% (29.53 USD)
净值:
9.61% (15.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|84
|AUDNZD
|66
|EURUSD
|53
|NZDUSD
|50
|EURGBP
|36
|GBPUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|48
|AUDNZD
|-3
|EURUSD
|8
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|19
|GBPUSD
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|2.8K
|AUDNZD
|45
|EURUSD
|818
|NZDUSD
|220
|EURGBP
|1.2K
|GBPUSD
|-203
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.54 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +30.95 USD
最大连续亏损: -20.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 2
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.24 × 21
|
VantageInternational-Live 19
|0.27 × 147
|
VantageMarkets-Live 19
|0.33 × 106
|
ICTrading-MT5-4
|0.34 × 38
|
Exness-MT5Real12
|0.36 × 74
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
VantageMarkets-Live 13
|0.46 × 89
|
Exness-MT5Real7
|0.47 × 505
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.50 × 6
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.70 × 220
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.76 × 200
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
FusionMarkets-Live
|0.88 × 41
|
TitanFX-MT5-01
|0.90 × 221
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
ThreeTrader-Live
|0.95 × 84
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
DLSMarkets-Live
|1.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
69%
0
0
USD
USD
169
USD
USD
28
100%
292
47%
53%
1.46
0.24
USD
USD
24%
1:500