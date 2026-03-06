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Stanislav Tomilov

Full Throttle DMX EA NormalRisk

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4.4 (786)
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交易:
292
盈利交易:
140 (47.94%)
亏损交易:
152 (52.05%)
最好交易:
6.54 USD
最差交易:
-18.11 USD
毛利:
218.76 USD (16 637 pips)
毛利亏损:
-149.81 USD (11 768 pips)
最大连续赢利:
6 (30.95 USD)
最大连续盈利:
30.95 USD (6)
夏普比率:
0.12
交易活动:
52.60%
最大入金加载:
4.59%
最近交易:
22 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
11 小时
采收率:
2.33
长期交易:
117 (40.07%)
短期交易:
175 (59.93%)
利润因子:
1.46
预期回报:
0.24 USD
平均利润:
1.56 USD
平均损失:
-0.99 USD
最大连续失误:
8 (-20.18 USD)
最大连续亏损:
-28.14 USD (4)
每月增长:
8.05%
年度预测:
97.68%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
6.10 USD
最大值:
29.54 USD (23.93%)
相对跌幅:
结余:
23.91% (29.53 USD)
净值:
9.61% (15.16 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD 84
AUDNZD 66
EURUSD 53
NZDUSD 50
EURGBP 36
GBPUSD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD 48
AUDNZD -3
EURUSD 8
NZDUSD 2
EURGBP 19
GBPUSD -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD 2.8K
AUDNZD 45
EURUSD 818
NZDUSD 220
EURGBP 1.2K
GBPUSD -203
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
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最好交易: +6.54 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
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最大连续亏损: -20.18 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageFX-Live
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Exness-MT5Real3
0.00 × 2
FXCC1-Trade
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.24 × 21
VantageInternational-Live 19
0.27 × 147
VantageMarkets-Live 19
0.33 × 106
ICTrading-MT5-4
0.34 × 38
Exness-MT5Real12
0.36 × 74
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
VantageMarkets-Live 13
0.46 × 89
Exness-MT5Real7
0.47 × 505
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarketsSC-MT5-6
0.50 × 6
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Exness-MT5Real8
0.70 × 220
ICMarketsSC-MT5-3
0.76 × 200
Alpari-Real01
0.86 × 42
FusionMarkets-Live
0.88 × 41
TitanFX-MT5-01
0.90 × 221
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
ThreeTrader-Live
0.95 × 84
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
DLSMarkets-Live
1.00 × 1
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2026.04.16 03:48
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.13 19:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.12 21:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.08 13:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.18 13:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.15 21:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.06 02:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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169
USD
28
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292
47%
53%
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USD
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