- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 018
Прибыльных трейдов:
1 018 (50.44%)
Убыточных трейдов:
1 000 (49.55%)
Лучший трейд:
19.03 USD
Худший трейд:
-15.34 USD
Общая прибыль:
3 166.01 USD (752 127 pips)
Общий убыток:
-3 314.06 USD (747 853 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (118.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
118.07 USD (43)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
81.25%
Макс. загрузка депозита:
18.20%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
-0.26
Длинных трейдов:
1 112 (55.10%)
Коротких трейдов:
906 (44.90%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.07 USD
Средняя прибыль:
3.11 USD
Средний убыток:
-3.31 USD
Макс. серия проигрышей:
37 (-155.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-155.48 USD (37)
Прирост в месяц:
-13.19%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
176.24 USD
Максимальная:
561.61 USD (10.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.32% (560.19 USD)
По эквити:
7.56% (80.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CADJPY
|270
|AUDUSD
|253
|USDJPY
|252
|EURJPY
|250
|.USTECHCash
|223
|.US500Cash
|213
|AUDJPY
|107
|.DE40Cash
|89
|NZDJPY
|83
|NZDUSD
|75
|USDCAD
|58
|.JP225Cash
|40
|BRENT
|31
|EURUSD
|31
|.US30Cash
|17
|GBPJPY
|11
|WTI
|9
|USDCHF
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CADJPY
|-166
|AUDUSD
|119
|USDJPY
|-127
|EURJPY
|7
|.USTECHCash
|96
|.US500Cash
|40
|AUDJPY
|58
|.DE40Cash
|-17
|NZDJPY
|-3
|NZDUSD
|-28
|USDCAD
|-29
|.JP225Cash
|-72
|BRENT
|-88
|EURUSD
|40
|.US30Cash
|14
|GBPJPY
|11
|WTI
|-29
|USDCHF
|26
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CADJPY
|-18K
|AUDUSD
|11K
|USDJPY
|-16K
|EURJPY
|8.9K
|.USTECHCash
|119K
|.US500Cash
|107
|AUDJPY
|8.2K
|.DE40Cash
|-18K
|NZDJPY
|542
|NZDUSD
|-2.1K
|USDCAD
|-3.1K
|.JP225Cash
|-107K
|BRENT
|-836
|EURUSD
|4.2K
|.US30Cash
|14K
|GBPJPY
|1.8K
|WTI
|-277
|USDCHF
|1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.03 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 37
Макс. прибыль в серии: +118.07 USD
Макс. убыток в серии: -155.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
EGlobal-Cent6
|0.50 × 12
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.50 × 82
|
TitanFX-01
|0.51 × 82
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1100
|
Exness-Real26
|0.56 × 9
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.71 × 3239
|
RoboForex-ECN-3
|0.73 × 210
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.90 × 20
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.00 × 8
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
-9%
0
0
USD
USD
934
USD
USD
44
100%
2 018
50%
81%
0.95
-0.07
USD
USD
38%
1:300