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Сигналы / MetaTrader 4 / Vini Swing Trading MT4 v2
Vinicius Pereira De Oliveira

Vini Swing Trading MT4 v2

Vinicius Pereira De Oliveira
Vinicius Pereira De Oliveira

Vinicius Pereira De Oliveira

4 (4)
Vini Expert Advisor (EA) For Forex Trading On MetaTrader 5 (MT5) And MetaTrader 4 (MT4)
2 продукта 5 сигналов 6 кодов 11 тем 1898 комментариев
0 отзывов
44 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 -9%
RoboForex-Prime
1:300
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 018
Прибыльных трейдов:
1 018 (50.44%)
Убыточных трейдов:
1 000 (49.55%)
Лучший трейд:
19.03 USD
Худший трейд:
-15.34 USD
Общая прибыль:
3 166.01 USD (752 127 pips)
Общий убыток:
-3 314.06 USD (747 853 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (118.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
118.07 USD (43)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
81.25%
Макс. загрузка депозита:
18.20%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
-0.26
Длинных трейдов:
1 112 (55.10%)
Коротких трейдов:
906 (44.90%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.07 USD
Средняя прибыль:
3.11 USD
Средний убыток:
-3.31 USD
Макс. серия проигрышей:
37 (-155.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-155.48 USD (37)
Прирост в месяц:
-13.19%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
176.24 USD
Максимальная:
561.61 USD (10.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.32% (560.19 USD)
По эквити:
7.56% (80.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CADJPY 270
AUDUSD 253
USDJPY 252
EURJPY 250
.USTECHCash 223
.US500Cash 213
AUDJPY 107
.DE40Cash 89
NZDJPY 83
NZDUSD 75
USDCAD 58
.JP225Cash 40
BRENT 31
EURUSD 31
.US30Cash 17
GBPJPY 11
WTI 9
USDCHF 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CADJPY -166
AUDUSD 119
USDJPY -127
EURJPY 7
.USTECHCash 96
.US500Cash 40
AUDJPY 58
.DE40Cash -17
NZDJPY -3
NZDUSD -28
USDCAD -29
.JP225Cash -72
BRENT -88
EURUSD 40
.US30Cash 14
GBPJPY 11
WTI -29
USDCHF 26
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CADJPY -18K
AUDUSD 11K
USDJPY -16K
EURJPY 8.9K
.USTECHCash 119K
.US500Cash 107
AUDJPY 8.2K
.DE40Cash -18K
NZDJPY 542
NZDUSD -2.1K
USDCAD -3.1K
.JP225Cash -107K
BRENT -836
EURUSD 4.2K
.US30Cash 14K
GBPJPY 1.8K
WTI -277
USDCHF 1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.03 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 37
Макс. прибыль в серии: +118.07 USD
Макс. убыток в серии: -155.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarkets-Live14
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
EGlobal-Cent6
0.50 × 12
Exness-Real
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.50 × 82
TitanFX-01
0.51 × 82
Tickmill-Live04
0.52 × 1100
Exness-Real26
0.56 × 9
Tickmill-Live
0.67 × 3
RoboForex-Prime
0.71 × 3239
RoboForex-ECN-3
0.73 × 210
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live16
0.90 × 20
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.00 × 8
еще 50...
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Expert Advisor Monitoring.
Нет отзывов
2026.07.30 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.16 14:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 280 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.06 10:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 270 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.03 07:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.14 10:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.13 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.13 01:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.13 00:50
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.10 15:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.10 12:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.06 09:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.05 23:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 95 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Vini Swing Trading MT4 v2
999 USD в месяц
-9%
0
0
USD
934
USD
44
100%
2 018
50%
81%
0.95
-0.07
USD
38%
1:300
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