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Vinicius Pereira De Oliveira

Vini Swing Trading MT4 v2

Vinicius Pereira De Oliveira
Vinicius Pereira De Oliveira

Vinicius Pereira De Oliveira

4 (4)
Vini Expert Advisor (EA) For Forex Trading On MetaTrader 5 (MT5) And MetaTrader 4 (MT4)
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交易:
2 023
盈利交易:
1 019 (50.37%)
亏损交易:
1 004 (49.63%)
最好交易:
19.03 USD
最差交易:
-15.34 USD
毛利:
3 166.43 USD (752 169 pips)
毛利亏损:
-3 322.87 USD (748 900 pips)
最大连续赢利:
43 (118.07 USD)
最大连续盈利:
118.07 USD (43)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
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最大入金加载:
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最近交易:
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每周交易:
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平均持有时间:
22 小时
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-0.28
长期交易:
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907 (44.83%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.08 USD
平均利润:
3.11 USD
平均损失:
-3.31 USD
最大连续失误:
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最大连续亏损:
-155.48 USD (37)
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年度预测:
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算法交易:
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最大值:
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相对跌幅:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
CADJPY 270
USDJPY 254
AUDUSD 254
EURJPY 250
.USTECHCash 223
.US500Cash 213
AUDJPY 107
.DE40Cash 89
NZDJPY 83
NZDUSD 77
USDCAD 58
.JP225Cash 40
BRENT 31
EURUSD 31
.US30Cash 17
GBPJPY 11
WTI 9
USDCHF 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CADJPY -166
USDJPY -130
AUDUSD 119
EURJPY 7
.USTECHCash 96
.US500Cash 40
AUDJPY 58
.DE40Cash -17
NZDJPY -3
NZDUSD -33
USDCAD -29
.JP225Cash -72
BRENT -88
EURUSD 40
.US30Cash 14
GBPJPY 11
WTI -29
USDCHF 26
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CADJPY -18K
USDJPY -17K
AUDUSD 11K
EURJPY 8.9K
.USTECHCash 119K
.US500Cash 107
AUDJPY 8.2K
.DE40Cash -18K
NZDJPY 542
NZDUSD -2.6K
USDCAD -3.1K
.JP225Cash -107K
BRENT -836
EURUSD 4.2K
.US30Cash 14K
GBPJPY 1.8K
WTI -277
USDCHF 1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
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最好交易: +19.03 USD
最差交易: -15 USD
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ICMarketsSC-Live17
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Exness-Real17
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0.14 × 7
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0.50 × 12
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0.52 × 1100
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0.56 × 9
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0.75 × 4
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0.90 × 20
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2026.07.30 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.16 14:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 280 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.06 10:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 270 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.03 07:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.14 10:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.13 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.13 01:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.13 00:50
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.10 15:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.10 12:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.06 09:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.05 23:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 95 days
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