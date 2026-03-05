- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 023
盈利交易:
1 019 (50.37%)
亏损交易:
1 004 (49.63%)
最好交易:
19.03 USD
最差交易:
-15.34 USD
毛利:
3 166.43 USD (752 169 pips)
毛利亏损:
-3 322.87 USD (748 900 pips)
最大连续赢利:
43 (118.07 USD)
最大连续盈利:
118.07 USD (43)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
81.25%
最大入金加载:
18.20%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
60
平均持有时间:
22 小时
采收率:
-0.28
长期交易:
1 116 (55.17%)
短期交易:
907 (44.83%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.08 USD
平均利润:
3.11 USD
平均损失:
-3.31 USD
最大连续失误:
37 (-155.48 USD)
最大连续亏损:
-155.48 USD (37)
每月增长:
-12.11%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
176.24 USD
最大值:
561.61 USD (10.42%)
相对跌幅:
结余:
38.32% (560.19 USD)
净值:
7.56% (80.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CADJPY
|270
|USDJPY
|254
|AUDUSD
|254
|EURJPY
|250
|.USTECHCash
|223
|.US500Cash
|213
|AUDJPY
|107
|.DE40Cash
|89
|NZDJPY
|83
|NZDUSD
|77
|USDCAD
|58
|.JP225Cash
|40
|BRENT
|31
|EURUSD
|31
|.US30Cash
|17
|GBPJPY
|11
|WTI
|9
|USDCHF
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CADJPY
|-166
|USDJPY
|-130
|AUDUSD
|119
|EURJPY
|7
|.USTECHCash
|96
|.US500Cash
|40
|AUDJPY
|58
|.DE40Cash
|-17
|NZDJPY
|-3
|NZDUSD
|-33
|USDCAD
|-29
|.JP225Cash
|-72
|BRENT
|-88
|EURUSD
|40
|.US30Cash
|14
|GBPJPY
|11
|WTI
|-29
|USDCHF
|26
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CADJPY
|-18K
|USDJPY
|-17K
|AUDUSD
|11K
|EURJPY
|8.9K
|.USTECHCash
|119K
|.US500Cash
|107
|AUDJPY
|8.2K
|.DE40Cash
|-18K
|NZDJPY
|542
|NZDUSD
|-2.6K
|USDCAD
|-3.1K
|.JP225Cash
|-107K
|BRENT
|-836
|EURUSD
|4.2K
|.US30Cash
|14K
|GBPJPY
|1.8K
|WTI
|-277
|USDCHF
|1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.03 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 43
最大连续失误: 37
最大连续盈利: +118.07 USD
最大连续亏损: -155.48 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
ICMarketsSC-Live25
|0.50 × 82
|
EGlobal-Cent6
|0.50 × 12
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
TitanFX-01
|0.51 × 82
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1100
|
Exness-Real26
|0.56 × 9
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.71 × 3239
|
RoboForex-ECN-3
|0.73 × 210
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.90 × 20
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
-10%
0
0
USD
USD
925
USD
USD
44
100%
2 023
50%
81%
0.95
-0.08
USD
USD
38%
1:300