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Jose Jesus Carrion Linares

Popeye

Jose Jesus Carrion Linares
Jose Jesus Carrion Linares

Jose Jesus Carrion Linares

0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 3000 USD в месяц
прирост с 2026 2%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
74
Прибыльных трейдов:
38 (51.35%)
Убыточных трейдов:
36 (48.65%)
Лучший трейд:
14.97 EUR
Худший трейд:
-12.33 EUR
Общая прибыль:
136.18 EUR (15 172 pips)
Общий убыток:
-113.97 EUR (12 152 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (14.11 EUR)
Макс. прибыль в серии:
20.29 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
26.78%
Макс. загрузка депозита:
92.57%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.81
Длинных трейдов:
42 (56.76%)
Коротких трейдов:
32 (43.24%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
0.30 EUR
Средняя прибыль:
3.58 EUR
Средний убыток:
-3.17 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-16.78 EUR)
Макс. убыток в серии:
-22.46 EUR (6)
Прирост в месяц:
1.30%
Годовой прогноз:
15.81%
Алготрейдинг:
62%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.73 EUR
Максимальная:
27.56 EUR (4.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.43% (27.71 EUR)
По эквити:
2.47% (15.16 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SP500 74
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SP500 25
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SP500 3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.97 EUR
Худший трейд: -12 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +14.11 EUR
Макс. убыток в серии: -16.78 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
Darwinex-Live
2.05 × 21
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Нет отзывов
2026.08.10 11:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.06 02:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.21 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.15 18:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.09 02:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.08 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.07 08:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.06 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.30 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.26 02:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.24 15:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.22 16:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.22 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.84% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.17 18:10
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.16 20:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.16 14:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.11 07:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.29 21:03
Share of trading days is too low
2026.05.29 21:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.28 15:15
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 15.96% of days out of the 94 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Popeye
3000 USD в месяц
2%
0
0
USD
1.1K
EUR
23
62%
74
51%
27%
1.19
0.30
EUR
3%
1:200
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