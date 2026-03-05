- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
74
Прибыльных трейдов:
38 (51.35%)
Убыточных трейдов:
36 (48.65%)
Лучший трейд:
14.97 EUR
Худший трейд:
-12.33 EUR
Общая прибыль:
136.18 EUR (15 172 pips)
Общий убыток:
-113.97 EUR (12 152 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (14.11 EUR)
Макс. прибыль в серии:
20.29 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
26.78%
Макс. загрузка депозита:
92.57%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.81
Длинных трейдов:
42 (56.76%)
Коротких трейдов:
32 (43.24%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
0.30 EUR
Средняя прибыль:
3.58 EUR
Средний убыток:
-3.17 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-16.78 EUR)
Макс. убыток в серии:
-22.46 EUR (6)
Прирост в месяц:
1.30%
Годовой прогноз:
15.81%
Алготрейдинг:
62%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.73 EUR
Максимальная:
27.56 EUR (4.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.43% (27.71 EUR)
По эквити:
2.47% (15.16 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SP500
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SP500
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SP500
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.97 EUR
Худший трейд: -12 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +14.11 EUR
Макс. убыток в серии: -16.78 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
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Darwinex-Live
|2.05 × 21
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
3000 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
23
62%
74
51%
27%
1.19
0.30
EUR
EUR
3%
1:200