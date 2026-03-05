- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
75
盈利交易:
39 (52.00%)
亏损交易:
36 (48.00%)
最好交易:
14.97 EUR
最差交易:
-12.33 EUR
毛利:
137.09 EUR (15 273 pips)
毛利亏损:
-113.97 EUR (12 152 pips)
最大连续赢利:
5 (14.11 EUR)
最大连续盈利:
20.29 EUR (2)
夏普比率:
0.08
交易活动:
26.78%
最大入金加载:
92.57%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.84
长期交易:
42 (56.00%)
短期交易:
33 (44.00%)
利润因子:
1.20
预期回报:
0.31 EUR
平均利润:
3.52 EUR
平均损失:
-3.17 EUR
最大连续失误:
10 (-16.78 EUR)
最大连续亏损:
-22.46 EUR (6)
每月增长:
1.38%
年度预测:
16.79%
算法交易:
61%
结余跌幅:
绝对:
14.73 EUR
最大值:
27.56 EUR (4.49%)
相对跌幅:
结余:
3.43% (27.71 EUR)
净值:
2.47% (15.16 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SP500
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SP500
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SP500
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.97 EUR
最差交易: -12 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +14.11 EUR
最大连续亏损: -16.78 EUR
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月3000 USD
2%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
24
61%
75
52%
27%
1.20
0.31
EUR
EUR
3%
1:200