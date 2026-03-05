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Keyan Goh Cheng Jun

Golden Hermes EA Recovery

Keyan Goh Cheng Jun
Keyan Goh Cheng Jun

Keyan Goh Cheng Jun

4.4 (7)
👋 Hi, I’m Keyan.
3 продукта 4 сигнала
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 36%
ICMarketsSC-Live17
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
352
Прибыльных трейдов:
238 (67.61%)
Убыточных трейдов:
114 (32.39%)
Лучший трейд:
124.58 USD
Худший трейд:
-39.16 USD
Общая прибыль:
989.89 USD (84 932 pips)
Общий убыток:
-591.97 USD (59 852 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (21.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
293.82 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
46.08%
Макс. загрузка депозита:
5.40%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
2.72
Длинных трейдов:
203 (57.67%)
Коротких трейдов:
149 (42.33%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
1.13 USD
Средняя прибыль:
4.16 USD
Средний убыток:
-5.19 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-98.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-116.04 USD (4)
Прирост в месяц:
17.27%
Годовой прогноз:
209.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.81 USD
Максимальная:
146.47 USD (20.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.75% (146.47 USD)
По эквити:
8.12% (106.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 66
XAUUSD 62
NZDUSD 55
USDCAD 55
NZDCAD 52
GBPCHF 42
AUDNZD 20
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 39
XAUUSD 232
NZDUSD 33
USDCAD 24
NZDCAD 26
GBPCHF 35
AUDNZD 8
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 3.1K
XAUUSD 23K
NZDUSD -36
USDCAD -1.1K
NZDCAD -2K
GBPCHF 1.1K
AUDNZD 722
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +124.58 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +21.34 USD
Макс. убыток в серии: -98.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageMarkets-Live 16
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.37 × 208
ICMarketsSC-Live33
0.53 × 469
ICMarketsSC-Live04
0.63 × 1805
ICMarketsSC-Live17
0.80 × 2045
ICMarketsSC-Live10
0.88 × 1391
RoboForex-ECN
2.45 × 728
Pepperstone-Edge07
2.49 × 51
ICMarketsSC-Live25
2.67 × 6
TradersWay-Live
3.50 × 12
ICMarkets-Live14
3.92 × 65
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
5.07 × 44
ICMarketsSC-Live06
5.40 × 84
PlaceATrade-Real-4
5.87 × 518
MonetaMarketsTrading-Live
16.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
18.00 × 1
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The signal has been updated to trade on Golden Hermes EA V4.49 MT4 Version


Нет отзывов
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 15:43
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.13 02:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.05 16:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Golden Hermes EA Recovery
999 USD в месяц
36%
0
0
USD
1K
USD
28
100%
352
67%
46%
1.67
1.13
USD
11%
1:500
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