- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
352
Прибыльных трейдов:
238 (67.61%)
Убыточных трейдов:
114 (32.39%)
Лучший трейд:
124.58 USD
Худший трейд:
-39.16 USD
Общая прибыль:
989.89 USD (84 932 pips)
Общий убыток:
-591.97 USD (59 852 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (21.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
293.82 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
46.08%
Макс. загрузка депозита:
5.40%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
2.72
Длинных трейдов:
203 (57.67%)
Коротких трейдов:
149 (42.33%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
1.13 USD
Средняя прибыль:
4.16 USD
Средний убыток:
-5.19 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-98.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-116.04 USD (4)
Прирост в месяц:
17.27%
Годовой прогноз:
209.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.81 USD
Максимальная:
146.47 USD (20.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.75% (146.47 USD)
По эквити:
8.12% (106.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|66
|XAUUSD
|62
|NZDUSD
|55
|USDCAD
|55
|NZDCAD
|52
|GBPCHF
|42
|AUDNZD
|20
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|39
|XAUUSD
|232
|NZDUSD
|33
|USDCAD
|24
|NZDCAD
|26
|GBPCHF
|35
|AUDNZD
|8
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|3.1K
|XAUUSD
|23K
|NZDUSD
|-36
|USDCAD
|-1.1K
|NZDCAD
|-2K
|GBPCHF
|1.1K
|AUDNZD
|722
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +124.58 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +21.34 USD
Макс. убыток в серии: -98.91 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageMarkets-Live 16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.37 × 208
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 469
|
ICMarketsSC-Live04
|0.63 × 1805
|
ICMarketsSC-Live17
|0.80 × 2045
|
ICMarketsSC-Live10
|0.88 × 1391
|
RoboForex-ECN
|2.45 × 728
|
Pepperstone-Edge07
|2.49 × 51
|
ICMarketsSC-Live25
|2.67 × 6
|
TradersWay-Live
|3.50 × 12
|
ICMarkets-Live14
|3.92 × 65
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|5.07 × 44
|
ICMarketsSC-Live06
|5.40 × 84
|
PlaceATrade-Real-4
|5.87 × 518
|
MonetaMarketsTrading-Live
|16.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|18.00 × 1
The signal has been updated to trade on Golden Hermes EA V4.49 MT4 Version
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
36%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
28
100%
352
67%
46%
1.67
1.13
USD
USD
11%
1:500