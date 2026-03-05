Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageMarkets-Live 16 0.00 × 1 ICMarkets-Live03 0.20 × 5 ICMarketsSC-Live32 0.37 × 208 ICMarketsSC-Live33 0.53 × 469 ICMarketsSC-Live04 0.63 × 1805 ICMarketsSC-Live17 0.80 × 2045 ICMarketsSC-Live10 0.88 × 1391 RoboForex-ECN 2.45 × 728 Pepperstone-Edge07 2.49 × 51 ICMarketsSC-Live25 2.67 × 6 TradersWay-Live 3.50 × 12 ICMarkets-Live14 3.92 × 65 VantageInternational-Live 16 4.00 × 1 OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1 5.07 × 44 ICMarketsSC-Live06 5.40 × 84 PlaceATrade-Real-4 5.87 × 518 MonetaMarketsTrading-Live 16.00 × 3 ICMarketsSC-Live26 18.00 × 1 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика