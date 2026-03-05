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Keyan Goh Cheng Jun

Golden Hermes EA Recovery

Keyan Goh Cheng Jun
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Keyan Goh Cheng Jun

4.4 (7)
👋 你好，我是 Keyan。
我来自新加坡，是一名自学成才的 MQL5 开发者，拥有网络安全背景，并对金融市场充满浓厚兴趣。我的热情在于将交易策略自动化，把想法转化为可靠的智能交易系统（EA），帮助简化并提升交易决策。
我相信交易工具应该人人可用，因此我专注于开发实用、经过充分测试的 EA，并以合理的价格与各层次的交易者分享。
如果你对交易自动化、优化以及系统化的方法感兴趣，那么这里就是你要找的地方。
📩 如有任何问题，欢迎在 MQL5 上私信我。
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  • 成长
  • 结余
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  • 提取
交易:
355
盈利交易:
238 (67.04%)
亏损交易:
117 (32.96%)
最好交易:
124.58 USD
最差交易:
-39.16 USD
毛利:
989.89 USD (84 932 pips)
毛利亏损:
-693.57 USD (70 011 pips)
最大连续赢利:
24 (21.34 USD)
最大连续盈利:
293.82 USD (8)
夏普比率:
0.08
交易活动:
45.05%
最大入金加载:
5.40%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
17 小时
采收率:
2.02
长期交易:
206 (58.03%)
短期交易:
149 (41.97%)
利润因子:
1.43
预期回报:
0.83 USD
平均利润:
4.16 USD
平均损失:
-5.93 USD
最大连续失误:
5 (-98.91 USD)
最大连续亏损:
-116.04 USD (4)
每月增长:
3.73%
年度预测:
45.21%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
5.81 USD
最大值:
146.47 USD (20.47%)
相对跌幅:
结余:
10.75% (146.47 USD)
净值:
10.42% (108.90 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 66
XAUUSD 65
NZDUSD 55
USDCAD 55
NZDCAD 52
GBPCHF 42
AUDNZD 20
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 39
XAUUSD 130
NZDUSD 33
USDCAD 24
NZDCAD 26
GBPCHF 35
AUDNZD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 3.1K
XAUUSD 13K
NZDUSD -36
USDCAD -1.1K
NZDCAD -2K
GBPCHF 1.1K
AUDNZD 722
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +124.58 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +21.34 USD
最大连续亏损: -98.91 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live03
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.37 × 208
ICMarketsSC-Live33
0.53 × 469
ICMarketsSC-Live04
0.63 × 1805
ICMarketsSC-Live17
0.80 × 2045
ICMarketsSC-Live10
0.88 × 1391
RoboForex-ECN
2.45 × 728
Pepperstone-Edge07
2.49 × 51
ICMarketsSC-Live25
2.67 × 6
TradersWay-Live
3.50 × 12
ICMarkets-Live14
3.92 × 65
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
5.07 × 44
ICMarketsSC-Live06
5.40 × 84
PlaceATrade-Real-4
5.87 × 518
MonetaMarketsTrading-Live
16.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
18.00 × 1
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没有评论
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 15:43
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.13 02:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.05 16:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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交易
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Golden Hermes EA Recovery
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943
USD
28
100%
355
67%
45%
1.42
0.83
USD
11%
1:500
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