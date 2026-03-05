- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
355
盈利交易:
238 (67.04%)
亏损交易:
117 (32.96%)
最好交易:
124.58 USD
最差交易:
-39.16 USD
毛利:
989.89 USD (84 932 pips)
毛利亏损:
-693.57 USD (70 011 pips)
最大连续赢利:
24 (21.34 USD)
最大连续盈利:
293.82 USD (8)
夏普比率:
0.08
交易活动:
45.05%
最大入金加载:
5.40%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
17 小时
采收率:
2.02
长期交易:
206 (58.03%)
短期交易:
149 (41.97%)
利润因子:
1.43
预期回报:
0.83 USD
平均利润:
4.16 USD
平均损失:
-5.93 USD
最大连续失误:
5 (-98.91 USD)
最大连续亏损:
-116.04 USD (4)
每月增长:
3.73%
年度预测:
45.21%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
5.81 USD
最大值:
146.47 USD (20.47%)
相对跌幅:
结余:
10.75% (146.47 USD)
净值:
10.42% (108.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|66
|XAUUSD
|65
|NZDUSD
|55
|USDCAD
|55
|NZDCAD
|52
|GBPCHF
|42
|AUDNZD
|20
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|39
|XAUUSD
|130
|NZDUSD
|33
|USDCAD
|24
|NZDCAD
|26
|GBPCHF
|35
|AUDNZD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|3.1K
|XAUUSD
|13K
|NZDUSD
|-36
|USDCAD
|-1.1K
|NZDCAD
|-2K
|GBPCHF
|1.1K
|AUDNZD
|722
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +124.58 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +21.34 USD
最大连续亏损: -98.91 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live03
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.37 × 208
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 469
|
ICMarketsSC-Live04
|0.63 × 1805
|
ICMarketsSC-Live17
|0.80 × 2045
|
ICMarketsSC-Live10
|0.88 × 1391
|
RoboForex-ECN
|2.45 × 728
|
Pepperstone-Edge07
|2.49 × 51
|
ICMarketsSC-Live25
|2.67 × 6
|
TradersWay-Live
|3.50 × 12
|
ICMarkets-Live14
|3.92 × 65
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|5.07 × 44
|
ICMarketsSC-Live06
|5.40 × 84
|
PlaceATrade-Real-4
|5.87 × 518
|
MonetaMarketsTrading-Live
|16.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|18.00 × 1
The signal has been updated to trade on Golden Hermes EA V4.49 MT4 Version
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
23%
0
0
USD
USD
943
USD
USD
28
100%
355
67%
45%
1.42
0.83
USD
USD
11%
1:500