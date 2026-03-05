Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real7 0.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 Exness-MT5Real15 0.83 × 6 Exness-MT5Real3 1.00 × 1 Exness-MT5Real28 1.00 × 14 Exness-MT5Real2 1.54 × 218 XMGlobal-MT5 13 6.50 × 24 Exness-MT5Real26 18.59 × 22 Exness-MT5Real29 23.20 × 40 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика