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Febry Tri Viantono

Cuan Hunter

Febry Tri Viantono
Febry Tri Viantono

Febry Tri Viantono

0 отзывов
Надежность
64 недели
0 / 0 USD
Копировать за 33 USD в месяц
прирост с 2025 92%
Exness-MT5Real26
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
258
Прибыльных трейдов:
166 (64.34%)
Убыточных трейдов:
92 (35.66%)
Лучший трейд:
52.82 USD
Худший трейд:
-38.97 USD
Общая прибыль:
894.35 USD (463 550 pips)
Общий убыток:
-650.59 USD (344 225 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (8.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
76.91 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
13.39%
Макс. загрузка депозита:
69.94%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.05
Длинных трейдов:
147 (56.98%)
Коротких трейдов:
111 (43.02%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
0.94 USD
Средняя прибыль:
5.39 USD
Средний убыток:
-7.07 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-12.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-95.94 USD (3)
Прирост в месяц:
-7.65%
Годовой прогноз:
-92.84%
Алготрейдинг:
31%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.00 USD
Максимальная:
118.73 USD (23.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.00% (80.72 USD)
По эквити:
1.67% (9.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 202
GBPUSD 52
EURUSD 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
GBPCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 240
GBPUSD 17
EURUSD -5
EURCAD 4
NZDCAD -2
GBPCHF -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 120K
GBPUSD 793
EURUSD -500
EURCAD 490
NZDCAD -246
GBPCHF -835
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +52.82 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +8.19 USD
Макс. убыток в серии: -12.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real3
1.00 × 1
Exness-MT5Real28
1.00 × 14
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
18.59 × 22
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
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VERY SAFE strategy to growth your account with small balance or big balance, please adjust your risk with your account balance.

- NO OVERTRADE
- NO LAYER/MARTIANGLE Strategy
- ALWAYS GROWTH FOR LONGTERM
- NEVER MC STRATEGY
Нет отзывов
2026.05.27 07:04
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.35% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.26 19:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.26 05:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.25 07:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.10 09:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.37% of days out of 293 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cuan Hunter
33 USD в месяц
92%
0
0
USD
609
USD
64
31%
258
64%
13%
1.37
0.94
USD
28%
1:100
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