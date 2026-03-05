- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
258
Прибыльных трейдов:
166 (64.34%)
Убыточных трейдов:
92 (35.66%)
Лучший трейд:
52.82 USD
Худший трейд:
-38.97 USD
Общая прибыль:
894.35 USD (463 550 pips)
Общий убыток:
-650.59 USD (344 225 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (8.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
76.91 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
13.39%
Макс. загрузка депозита:
69.94%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.05
Длинных трейдов:
147 (56.98%)
Коротких трейдов:
111 (43.02%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
0.94 USD
Средняя прибыль:
5.39 USD
Средний убыток:
-7.07 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-12.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-95.94 USD (3)
Прирост в месяц:
-7.65%
Годовой прогноз:
-92.84%
Алготрейдинг:
31%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.00 USD
Максимальная:
118.73 USD (23.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.00% (80.72 USD)
По эквити:
1.67% (9.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|202
|GBPUSD
|52
|EURUSD
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|240
|GBPUSD
|17
|EURUSD
|-5
|EURCAD
|4
|NZDCAD
|-2
|GBPCHF
|-10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|120K
|GBPUSD
|793
|EURUSD
|-500
|EURCAD
|490
|NZDCAD
|-246
|GBPCHF
|-835
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +52.82 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +8.19 USD
Макс. убыток в серии: -12.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real3
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 14
|
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
|
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
|
Exness-MT5Real26
|18.59 × 22
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
VERY SAFE strategy to growth your account with small balance or big balance, please adjust your risk with your account balance.
- NO OVERTRADE
- NO LAYER/MARTIANGLE Strategy
- ALWAYS GROWTH FOR LONGTERM
- NEVER MC STRATEGY
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
33 USD в месяц
92%
0
0
USD
USD
609
USD
USD
64
31%
258
64%
13%
1.37
0.94
USD
USD
28%
1:100