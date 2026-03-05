- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
261
盈利交易:
167 (63.98%)
亏损交易:
94 (36.02%)
最好交易:
52.82 USD
最差交易:
-38.97 USD
毛利:
897.60 USD (463 874 pips)
毛利亏损:
-684.55 USD (347 382 pips)
最大连续赢利:
11 (8.19 USD)
最大连续盈利:
76.91 USD (3)
夏普比率:
0.10
交易活动:
15.41%
最大入金加载:
69.94%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.79
长期交易:
149 (57.09%)
短期交易:
112 (42.91%)
利润因子:
1.31
预期回报:
0.82 USD
平均利润:
5.37 USD
平均损失:
-7.28 USD
最大连续失误:
6 (-12.40 USD)
最大连续亏损:
-95.94 USD (3)
每月增长:
-12.31%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
32%
结余跌幅:
绝对:
32.00 USD
最大值:
118.73 USD (23.84%)
相对跌幅:
结余:
28.00% (80.72 USD)
净值:
1.67% (9.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|204
|GBPUSD
|53
|EURUSD
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|214
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|-5
|EURCAD
|4
|NZDCAD
|-2
|GBPCHF
|-10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|117K
|GBPUSD
|557
|EURUSD
|-500
|EURCAD
|490
|NZDCAD
|-246
|GBPCHF
|-835
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +52.82 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +8.19 USD
最大连续亏损: -12.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
VERY SAFE strategy to growth your account with small balance or big balance, please adjust your risk with your account balance.
- NO OVERTRADE
- NO LAYER/MARTIANGLE Strategy
- ALWAYS GROWTH FOR LONGTERM
- NEVER MC STRATEGY
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月33 USD
82%
0
0
USD
USD
578
USD
USD
64
32%
261
63%
15%
1.31
0.82
USD
USD
28%
1:100