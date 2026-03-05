信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Cuan Hunter
Febry Tri Viantono

Cuan Hunter

Febry Tri Viantono
Febry Tri Viantono

Febry Tri Viantono

0条评论
可靠性
64
0 / 0 USD
每月复制 33 USD per 
增长自 2025 82%
Exness-MT5Real26
1:100
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
261
盈利交易:
167 (63.98%)
亏损交易:
94 (36.02%)
最好交易:
52.82 USD
最差交易:
-38.97 USD
毛利:
897.60 USD (463 874 pips)
毛利亏损:
-684.55 USD (347 382 pips)
最大连续赢利:
11 (8.19 USD)
最大连续盈利:
76.91 USD (3)
夏普比率:
0.10
交易活动:
15.41%
最大入金加载:
69.94%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.79
长期交易:
149 (57.09%)
短期交易:
112 (42.91%)
利润因子:
1.31
预期回报:
0.82 USD
平均利润:
5.37 USD
平均损失:
-7.28 USD
最大连续失误:
6 (-12.40 USD)
最大连续亏损:
-95.94 USD (3)
每月增长:
-12.31%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
32%
结余跌幅:
绝对:
32.00 USD
最大值:
118.73 USD (23.84%)
相对跌幅:
结余:
28.00% (80.72 USD)
净值:
1.67% (9.34 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 204
GBPUSD 53
EURUSD 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
GBPCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 214
GBPUSD 12
EURUSD -5
EURCAD 4
NZDCAD -2
GBPCHF -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 117K
GBPUSD 557
EURUSD -500
EURCAD 490
NZDCAD -246
GBPCHF -835
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +52.82 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +8.19 USD
最大连续亏损: -12.40 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real3
1.00 × 1
Exness-MT5Real28
1.00 × 14
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
18.59 × 22
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
查看详细统计，请 登录 或者 注册
VERY SAFE strategy to growth your account with small balance or big balance, please adjust your risk with your account balance.

- NO OVERTRADE
- NO LAYER/MARTIANGLE Strategy
- ALWAYS GROWTH FOR LONGTERM
- NEVER MC STRATEGY
没有评论
2026.05.27 07:04
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.35% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.26 19:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.26 05:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.25 07:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.10 09:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.37% of days out of 293 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Cuan Hunter
每月33 USD
82%
0
0
USD
578
USD
64
32%
261
63%
15%
1.31
0.82
USD
28%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载