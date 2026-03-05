СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / TradingML086
Maik Leucht

TradingML086

Maik Leucht
Maik Leucht

Maik Leucht

2 темы
0 отзывов
46 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -17%
TMFinancials-Server
1:30
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 203
Прибыльных трейдов:
644 (53.53%)
Убыточных трейдов:
559 (46.47%)
Лучший трейд:
147.99 USD
Худший трейд:
-37.30 USD
Общая прибыль:
3 183.10 USD (318 889 pips)
Общий убыток:
-3 962.17 USD (375 386 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (60.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
152.40 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
7.38%
Макс. загрузка депозита:
10.91%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.90
Длинных трейдов:
760 (63.18%)
Коротких трейдов:
443 (36.82%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-0.65 USD
Средняя прибыль:
4.94 USD
Средний убыток:
-7.09 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-228.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-228.83 USD (21)
Прирост в месяц:
-0.09%
Годовой прогноз:
-1.11%
Алготрейдинг:
63%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
823.61 USD
Максимальная:
868.07 USD (35.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.31% (867.88 USD)
По эквити:
1.08% (67.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.f 957
EURUSD.f 26
GBPJPY.f 26
EURCAD.f 19
EURJPY.f 17
GBPCAD.f 17
GBPUSD.f 16
CADJPY.f 15
USDCAD.f 13
EURAUD.f 13
GBPAUD.f 10
USOIL.f 10
USDJPY.f 9
NZDJPY.f 6
EURNZD.f 6
AUDUSD.f 6
USDCHF.f 6
CHFJPY.f 6
AUDJPY.f 5
NZDUSD.f 4
EURGBP.f 4
GBPNZD.f 4
GBPCHF.f 2
AUDNZD.f 2
EURCHF.f 2
AUDCHF.f 1
XAGUSD.f 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.f -634
EURUSD.f -51
GBPJPY.f 11
EURCAD.f -4
EURJPY.f -19
GBPCAD.f 44
GBPUSD.f 21
CADJPY.f -50
USDCAD.f -18
EURAUD.f 14
GBPAUD.f 27
USOIL.f -25
USDJPY.f 20
NZDJPY.f -25
EURNZD.f -1
AUDUSD.f -23
USDCHF.f 1
CHFJPY.f -44
AUDJPY.f -31
NZDUSD.f 8
EURGBP.f 16
GBPNZD.f 4
GBPCHF.f -27
AUDNZD.f -13
EURCHF.f 9
AUDCHF.f 8
XAGUSD.f 4
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.f -45K
EURUSD.f -3.1K
GBPJPY.f 1.4K
EURCAD.f 530
EURJPY.f -2.2K
GBPCAD.f 4.7K
GBPUSD.f 1.6K
CADJPY.f -4K
USDCAD.f -1.8K
EURAUD.f 960
GBPAUD.f 2.6K
USOIL.f -3K
USDJPY.f 2K
NZDJPY.f -2.5K
EURNZD.f 219
AUDUSD.f -1.5K
USDCHF.f 323
CHFJPY.f -3.7K
AUDJPY.f -3.3K
NZDUSD.f 412
EURGBP.f 829
GBPNZD.f 506
GBPCHF.f -1.4K
AUDNZD.f -1.4K
EURCHF.f 198
AUDCHF.f 320
XAGUSD.f 87
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +147.99 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +60.45 USD
Макс. убыток в серии: -228.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TMFinancials-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

XAUUSD
Нет отзывов
2026.08.04 15:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 18:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.28 22:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.05 06:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.04 15:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.04 02:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.19 17:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.08 00:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.06 02:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.13 04:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.10 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.06 03:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.05 22:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.22 23:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.20 10:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.20 01:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.16 18:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.06 01:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TradingML086
30 USD в месяц
-17%
0
0
USD
8.7K
USD
46
63%
1 203
53%
7%
0.80
-0.65
USD
19%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.