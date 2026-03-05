- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
1 203
Прибыльных трейдов:
644 (53.53%)
Убыточных трейдов:
559 (46.47%)
Лучший трейд:
147.99 USD
Худший трейд:
-37.30 USD
Общая прибыль:
3 183.10 USD (318 889 pips)
Общий убыток:
-3 962.17 USD (375 386 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (60.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
152.40 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
7.38%
Макс. загрузка депозита:
10.91%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.90
Длинных трейдов:
760 (63.18%)
Коротких трейдов:
443 (36.82%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-0.65 USD
Средняя прибыль:
4.94 USD
Средний убыток:
-7.09 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-228.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-228.83 USD (21)
Прирост в месяц:
-0.09%
Годовой прогноз:
-1.11%
Алготрейдинг:
63%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
823.61 USD
Максимальная:
868.07 USD (35.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.31% (867.88 USD)
По эквити:
1.08% (67.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|957
|EURUSD.f
|26
|GBPJPY.f
|26
|EURCAD.f
|19
|EURJPY.f
|17
|GBPCAD.f
|17
|GBPUSD.f
|16
|CADJPY.f
|15
|USDCAD.f
|13
|EURAUD.f
|13
|GBPAUD.f
|10
|USOIL.f
|10
|USDJPY.f
|9
|NZDJPY.f
|6
|EURNZD.f
|6
|AUDUSD.f
|6
|USDCHF.f
|6
|CHFJPY.f
|6
|AUDJPY.f
|5
|NZDUSD.f
|4
|EURGBP.f
|4
|GBPNZD.f
|4
|GBPCHF.f
|2
|AUDNZD.f
|2
|EURCHF.f
|2
|AUDCHF.f
|1
|XAGUSD.f
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.f
|-634
|EURUSD.f
|-51
|GBPJPY.f
|11
|EURCAD.f
|-4
|EURJPY.f
|-19
|GBPCAD.f
|44
|GBPUSD.f
|21
|CADJPY.f
|-50
|USDCAD.f
|-18
|EURAUD.f
|14
|GBPAUD.f
|27
|USOIL.f
|-25
|USDJPY.f
|20
|NZDJPY.f
|-25
|EURNZD.f
|-1
|AUDUSD.f
|-23
|USDCHF.f
|1
|CHFJPY.f
|-44
|AUDJPY.f
|-31
|NZDUSD.f
|8
|EURGBP.f
|16
|GBPNZD.f
|4
|GBPCHF.f
|-27
|AUDNZD.f
|-13
|EURCHF.f
|9
|AUDCHF.f
|8
|XAGUSD.f
|4
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.f
|-45K
|EURUSD.f
|-3.1K
|GBPJPY.f
|1.4K
|EURCAD.f
|530
|EURJPY.f
|-2.2K
|GBPCAD.f
|4.7K
|GBPUSD.f
|1.6K
|CADJPY.f
|-4K
|USDCAD.f
|-1.8K
|EURAUD.f
|960
|GBPAUD.f
|2.6K
|USOIL.f
|-3K
|USDJPY.f
|2K
|NZDJPY.f
|-2.5K
|EURNZD.f
|219
|AUDUSD.f
|-1.5K
|USDCHF.f
|323
|CHFJPY.f
|-3.7K
|AUDJPY.f
|-3.3K
|NZDUSD.f
|412
|EURGBP.f
|829
|GBPNZD.f
|506
|GBPCHF.f
|-1.4K
|AUDNZD.f
|-1.4K
|EURCHF.f
|198
|AUDCHF.f
|320
|XAGUSD.f
|87
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +147.99 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +60.45 USD
Макс. убыток в серии: -228.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TMFinancials-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
XAUUSD
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-17%
0
0
USD
USD
8.7K
USD
USD
46
63%
1 203
53%
7%
0.80
-0.65
USD
USD
19%
1:30