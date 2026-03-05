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Maik Leucht

TradingML086

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盈利交易:
646 (53.52%)
亏损交易:
561 (46.48%)
最好交易:
147.99 USD
最差交易:
-37.30 USD
毛利:
3 189.46 USD (319 544 pips)
毛利亏损:
-3 989.43 USD (378 090 pips)
最大连续赢利:
17 (60.45 USD)
最大连续盈利:
152.40 USD (3)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
7.38%
最大入金加载:
10.91%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.92
长期交易:
761 (63.05%)
短期交易:
446 (36.95%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-0.66 USD
平均利润:
4.94 USD
平均损失:
-7.11 USD
最大连续失误:
21 (-228.83 USD)
最大连续亏损:
-228.83 USD (21)
每月增长:
-0.38%
年度预测:
-4.05%
算法交易:
63%
结余跌幅:
绝对:
823.61 USD
最大值:
868.07 USD (35.51%)
相对跌幅:
结余:
19.31% (867.88 USD)
净值:
1.08% (67.54 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.f 961
EURUSD.f 26
GBPJPY.f 26
EURCAD.f 19
EURJPY.f 17
GBPCAD.f 17
GBPUSD.f 16
CADJPY.f 15
USDCAD.f 13
EURAUD.f 13
GBPAUD.f 10
USOIL.f 10
USDJPY.f 9
NZDJPY.f 6
EURNZD.f 6
AUDUSD.f 6
USDCHF.f 6
CHFJPY.f 6
AUDJPY.f 5
NZDUSD.f 4
EURGBP.f 4
GBPNZD.f 4
GBPCHF.f 2
AUDNZD.f 2
EURCHF.f 2
AUDCHF.f 1
XAGUSD.f 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.f -655
EURUSD.f -51
GBPJPY.f 11
EURCAD.f -4
EURJPY.f -19
GBPCAD.f 44
GBPUSD.f 21
CADJPY.f -50
USDCAD.f -18
EURAUD.f 14
GBPAUD.f 27
USOIL.f -25
USDJPY.f 20
NZDJPY.f -25
EURNZD.f -1
AUDUSD.f -23
USDCHF.f 1
CHFJPY.f -44
AUDJPY.f -31
NZDUSD.f 8
EURGBP.f 16
GBPNZD.f 4
GBPCHF.f -27
AUDNZD.f -13
EURCHF.f 9
AUDCHF.f 8
XAGUSD.f 4
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.f -47K
EURUSD.f -3.1K
GBPJPY.f 1.4K
EURCAD.f 530
EURJPY.f -2.2K
GBPCAD.f 4.7K
GBPUSD.f 1.6K
CADJPY.f -4K
USDCAD.f -1.8K
EURAUD.f 960
GBPAUD.f 2.6K
USOIL.f -3K
USDJPY.f 2K
NZDJPY.f -2.5K
EURNZD.f 219
AUDUSD.f -1.5K
USDCHF.f 323
CHFJPY.f -3.7K
AUDJPY.f -3.3K
NZDUSD.f 412
EURGBP.f 829
GBPNZD.f 506
GBPCHF.f -1.4K
AUDNZD.f -1.4K
EURCHF.f 198
AUDCHF.f 320
XAGUSD.f 87
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
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最好交易: +147.99 USD
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最大连续失误: 21
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XAUUSD
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2026.08.11 16:32
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2026.08.04 15:49
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2026.07.30 18:36
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2026.07.23 13:21
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2026.06.28 22:40
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2026.06.05 06:55
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2026.06.04 15:45
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2026.06.04 02:37
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2026.05.19 17:16
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2026.05.08 00:46
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2026.05.06 02:45
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2026.04.13 04:52
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2026.04.10 14:40
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2026.04.06 03:58
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2026.04.05 22:54
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2026.03.22 23:54
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2026.03.20 10:15
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2026.03.20 01:03
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2026.03.16 18:45
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2026.03.06 01:13
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交易
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TradingML086
每月30 USD
-18%
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USD
8.7K
USD
47
63%
1 207
53%
7%
0.79
-0.66
USD
19%
1:30
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