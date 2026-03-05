- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 207
盈利交易:
646 (53.52%)
亏损交易:
561 (46.48%)
最好交易:
147.99 USD
最差交易:
-37.30 USD
毛利:
3 189.46 USD (319 544 pips)
毛利亏损:
-3 989.43 USD (378 090 pips)
最大连续赢利:
17 (60.45 USD)
最大连续盈利:
152.40 USD (3)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
7.38%
最大入金加载:
10.91%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.92
长期交易:
761 (63.05%)
短期交易:
446 (36.95%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-0.66 USD
平均利润:
4.94 USD
平均损失:
-7.11 USD
最大连续失误:
21 (-228.83 USD)
最大连续亏损:
-228.83 USD (21)
每月增长:
-0.38%
年度预测:
-4.05%
算法交易:
63%
结余跌幅:
绝对:
823.61 USD
最大值:
868.07 USD (35.51%)
相对跌幅:
结余:
19.31% (867.88 USD)
净值:
1.08% (67.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|961
|EURUSD.f
|26
|GBPJPY.f
|26
|EURCAD.f
|19
|EURJPY.f
|17
|GBPCAD.f
|17
|GBPUSD.f
|16
|CADJPY.f
|15
|USDCAD.f
|13
|EURAUD.f
|13
|GBPAUD.f
|10
|USOIL.f
|10
|USDJPY.f
|9
|NZDJPY.f
|6
|EURNZD.f
|6
|AUDUSD.f
|6
|USDCHF.f
|6
|CHFJPY.f
|6
|AUDJPY.f
|5
|NZDUSD.f
|4
|EURGBP.f
|4
|GBPNZD.f
|4
|GBPCHF.f
|2
|AUDNZD.f
|2
|EURCHF.f
|2
|AUDCHF.f
|1
|XAGUSD.f
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.f
|-655
|EURUSD.f
|-51
|GBPJPY.f
|11
|EURCAD.f
|-4
|EURJPY.f
|-19
|GBPCAD.f
|44
|GBPUSD.f
|21
|CADJPY.f
|-50
|USDCAD.f
|-18
|EURAUD.f
|14
|GBPAUD.f
|27
|USOIL.f
|-25
|USDJPY.f
|20
|NZDJPY.f
|-25
|EURNZD.f
|-1
|AUDUSD.f
|-23
|USDCHF.f
|1
|CHFJPY.f
|-44
|AUDJPY.f
|-31
|NZDUSD.f
|8
|EURGBP.f
|16
|GBPNZD.f
|4
|GBPCHF.f
|-27
|AUDNZD.f
|-13
|EURCHF.f
|9
|AUDCHF.f
|8
|XAGUSD.f
|4
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.f
|-47K
|EURUSD.f
|-3.1K
|GBPJPY.f
|1.4K
|EURCAD.f
|530
|EURJPY.f
|-2.2K
|GBPCAD.f
|4.7K
|GBPUSD.f
|1.6K
|CADJPY.f
|-4K
|USDCAD.f
|-1.8K
|EURAUD.f
|960
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|2.6K
|USOIL.f
|-3K
|USDJPY.f
|2K
|NZDJPY.f
|-2.5K
|EURNZD.f
|219
|AUDUSD.f
|-1.5K
|USDCHF.f
|323
|CHFJPY.f
|-3.7K
|AUDJPY.f
|-3.3K
|NZDUSD.f
|412
|EURGBP.f
|829
|GBPNZD.f
|506
|GBPCHF.f
|-1.4K
|AUDNZD.f
|-1.4K
|EURCHF.f
|198
|AUDCHF.f
|320
|XAGUSD.f
|87
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +147.99 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 21
最大连续盈利: +60.45 USD
最大连续亏损: -228.83 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TMFinancials-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
XAUUSD
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-18%
0
0
USD
USD
8.7K
USD
USD
47
63%
1 207
53%
7%
0.79
-0.66
USD
USD
19%
1:30