SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / TradingML086
Maik Leucht

TradingML086

Maik Leucht
Maik Leucht

Maik Leucht

2 topics
0 reviews
46 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 -17%
TMFinancials-Server
1:30
How to subscribe?
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 199
Profit Trades:
642 (53.54%)
Loss Trades:
557 (46.46%)
Best trade:
147.99 USD
Worst trade:
-37.30 USD
Gross Profit:
3 170.56 USD (317 616 pips)
Gross Loss:
-3 936.44 USD (372 833 pips)
Maximum consecutive wins:
17 (60.45 USD)
Maximal consecutive profit:
152.40 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.06
Trading activity:
7.38%
Max deposit load:
10.91%
Latest trade:
11 hours ago
Trades per week:
38
Avg holding time:
6 hours
Recovery Factor:
-0.88
Long Trades:
756 (63.05%)
Short Trades:
443 (36.95%)
Profit Factor:
0.81
Expected Payoff:
-0.64 USD
Average Profit:
4.94 USD
Average Loss:
-7.07 USD
Maximum consecutive losses:
21 (-228.83 USD)
Maximal consecutive loss:
-228.83 USD (21)
Monthly growth:
-0.01%
Annual Forecast:
-0.18%
Algo trading:
63%
Drawdown by balance:
Absolute:
823.61 USD
Maximal:
868.07 USD (35.51%)
Relative drawdown:
By Balance:
19.31% (867.88 USD)
By Equity:
1.08% (67.54 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD.f 953
EURUSD.f 26
GBPJPY.f 26
EURCAD.f 19
EURJPY.f 17
GBPCAD.f 17
GBPUSD.f 16
CADJPY.f 15
USDCAD.f 13
EURAUD.f 13
GBPAUD.f 10
USOIL.f 10
USDJPY.f 9
NZDJPY.f 6
EURNZD.f 6
AUDUSD.f 6
USDCHF.f 6
CHFJPY.f 6
AUDJPY.f 5
NZDUSD.f 4
EURGBP.f 4
GBPNZD.f 4
GBPCHF.f 2
AUDNZD.f 2
EURCHF.f 2
AUDCHF.f 1
XAGUSD.f 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.f -621
EURUSD.f -51
GBPJPY.f 11
EURCAD.f -4
EURJPY.f -19
GBPCAD.f 44
GBPUSD.f 21
CADJPY.f -50
USDCAD.f -18
EURAUD.f 14
GBPAUD.f 27
USOIL.f -25
USDJPY.f 20
NZDJPY.f -25
EURNZD.f -1
AUDUSD.f -23
USDCHF.f 1
CHFJPY.f -44
AUDJPY.f -31
NZDUSD.f 8
EURGBP.f 16
GBPNZD.f 4
GBPCHF.f -27
AUDNZD.f -13
EURCHF.f 9
AUDCHF.f 8
XAGUSD.f 4
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.f -44K
EURUSD.f -3.1K
GBPJPY.f 1.4K
EURCAD.f 530
EURJPY.f -2.2K
GBPCAD.f 4.7K
GBPUSD.f 1.6K
CADJPY.f -4K
USDCAD.f -1.8K
EURAUD.f 960
GBPAUD.f 2.6K
USOIL.f -3K
USDJPY.f 2K
NZDJPY.f -2.5K
EURNZD.f 219
AUDUSD.f -1.5K
USDCHF.f 323
CHFJPY.f -3.7K
AUDJPY.f -3.3K
NZDUSD.f 412
EURGBP.f 829
GBPNZD.f 506
GBPCHF.f -1.4K
AUDNZD.f -1.4K
EURCHF.f 198
AUDCHF.f 320
XAGUSD.f 87
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +147.99 USD
Worst trade: -37 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 21
Maximal consecutive profit: +60.45 USD
Maximal consecutive loss: -228.83 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "TMFinancials-Server" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

XAUUSD
No reviews
2026.08.04 15:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 18:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.28 22:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.05 06:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.04 15:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.04 02:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.19 17:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.08 00:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.06 02:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.13 04:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.10 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.06 03:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.05 22:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.22 23:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.20 10:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.20 01:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.16 18:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.06 01:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
TradingML086
30 USD per month
-17%
0
0
USD
8.7K
USD
46
63%
1 199
53%
7%
0.80
-0.64
USD
19%
1:30
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.