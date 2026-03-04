- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
460
Прибыльных трейдов:
319 (69.34%)
Убыточных трейдов:
141 (30.65%)
Лучший трейд:
107.54 EUR
Худший трейд:
-54.84 EUR
Общая прибыль:
3 819.74 EUR (57 007 pips)
Общий убыток:
-1 607.33 EUR (24 620 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (132.47 EUR)
Макс. прибыль в серии:
164.75 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
93.28%
Макс. загрузка депозита:
7.93%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
20.28
Длинных трейдов:
231 (50.22%)
Коротких трейдов:
229 (49.78%)
Профит фактор:
2.38
Мат. ожидание:
4.81 EUR
Средняя прибыль:
11.97 EUR
Средний убыток:
-11.40 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-93.42 EUR)
Макс. убыток в серии:
-95.76 EUR (2)
Прирост в месяц:
19.13%
Годовой прогноз:
232.05%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.13 EUR
Максимальная:
109.11 EUR (4.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.71% (109.60 EUR)
По эквити:
33.24% (846.28 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|203
|NZDCAD
|174
|AUDNZD
|76
|XAUUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|1.3K
|NZDCAD
|1.1K
|AUDNZD
|191
|XAUUSD
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|17K
|NZDCAD
|13K
|AUDNZD
|3.3K
|XAUUSD
|-263
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +107.54 EUR
Худший трейд: -55 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +132.47 EUR
Макс. убыток в серии: -93.42 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 30
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.40 × 10
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
Headway-Real
|1.00 × 6
|
VTMarkets-Live 6
|1.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.12 × 3569
|
Exness-MT5Real8
|1.57 × 508
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 225
|
VantageInternational-Live 3
|1.79 × 28
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This signal is operated manually using the Titan Gravity indicator and the Titan Machinist manager.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
191%
1
5.8K
USD
USD
2.9K
EUR
EUR
24
1%
460
69%
93%
2.37
4.81
EUR
EUR
33%
1:500