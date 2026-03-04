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Сигналы / MetaTrader 5 / Titan Gravity Strategy
Marco De Donno

Titan Gravity Strategy

Marco De Donno
Marco De Donno

Marco De Donno

1 (1)
Hi, my name is Marco 🙋‍♂️
I am an independent developer with a passion for finance.
Trader for years, I started developing trading algorithms some time ago.
I am a developer specializing in the design of trading algorithms.
8 продуктов 4 сигнала
0 отзывов
Надежность
24 недели
1 / 5.8K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 191%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
460
Прибыльных трейдов:
319 (69.34%)
Убыточных трейдов:
141 (30.65%)
Лучший трейд:
107.54 EUR
Худший трейд:
-54.84 EUR
Общая прибыль:
3 819.74 EUR (57 007 pips)
Общий убыток:
-1 607.33 EUR (24 620 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (132.47 EUR)
Макс. прибыль в серии:
164.75 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
93.28%
Макс. загрузка депозита:
7.93%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
20.28
Длинных трейдов:
231 (50.22%)
Коротких трейдов:
229 (49.78%)
Профит фактор:
2.38
Мат. ожидание:
4.81 EUR
Средняя прибыль:
11.97 EUR
Средний убыток:
-11.40 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-93.42 EUR)
Макс. убыток в серии:
-95.76 EUR (2)
Прирост в месяц:
19.13%
Годовой прогноз:
232.05%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.13 EUR
Максимальная:
109.11 EUR (4.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.71% (109.60 EUR)
По эквити:
33.24% (846.28 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 203
NZDCAD 174
AUDNZD 76
XAUUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 1.3K
NZDCAD 1.1K
AUDNZD 191
XAUUSD -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 17K
NZDCAD 13K
AUDNZD 3.3K
XAUUSD -263
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +107.54 EUR
Худший трейд: -55 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +132.47 EUR
Макс. убыток в серии: -93.42 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageMarkets-Live 6
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
Forex.com-Live 536
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 30
ICMarketsEU-MT5-5
0.40 × 10
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
Headway-Real
1.00 × 6
VTMarkets-Live 6
1.00 × 2
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.12 × 3569
Exness-MT5Real8
1.57 × 508
itexsys-Platform
1.73 × 30
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 225
VantageInternational-Live 3
1.79 × 28
еще 128...
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This signal is operated manually using the Titan Gravity indicator and the Titan Machinist manager.
Нет отзывов
2026.05.31 22:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.29 21:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.13 12:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.12 09:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.05 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.04 19:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Titan Gravity Strategy
30 USD в месяц
191%
1
5.8K
USD
2.9K
EUR
24
1%
460
69%
93%
2.37
4.81
EUR
33%
1:500
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