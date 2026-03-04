- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
478
盈利交易:
331 (69.24%)
亏损交易:
147 (30.75%)
最好交易:
107.54 EUR
最差交易:
-54.84 EUR
毛利:
3 923.52 EUR (58 645 pips)
毛利亏损:
-1 658.34 EUR (25 451 pips)
最大连续赢利:
13 (132.47 EUR)
最大连续盈利:
164.75 EUR (3)
夏普比率:
0.33
交易活动:
93.28%
最大入金加载:
7.93%
最近交易:
42 几分钟前
每周交易:
34
平均持有时间:
1 一天
采收率:
20.76
长期交易:
245 (51.26%)
短期交易:
233 (48.74%)
利润因子:
2.37
预期回报:
4.74 EUR
平均利润:
11.85 EUR
平均损失:
-11.28 EUR
最大连续失误:
3 (-93.42 EUR)
最大连续亏损:
-95.76 EUR (2)
每月增长:
20.73%
年度预测:
251.56%
算法交易:
3%
结余跌幅:
绝对:
0.13 EUR
最大值:
109.11 EUR (4.23%)
相对跌幅:
结余:
4.71% (109.60 EUR)
净值:
33.24% (846.28 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|206
|NZDCAD
|178
|AUDNZD
|76
|XAUUSD
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|1.3K
|NZDCAD
|1.1K
|AUDNZD
|191
|XAUUSD
|-13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|17K
|NZDCAD
|13K
|AUDNZD
|3.3K
|XAUUSD
|-90
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +107.54 EUR
最差交易: -55 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +132.47 EUR
最大连续亏损: -93.42 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.31 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 30
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
VTMarkets-Live 6
|1.00 × 2
|
Headway-Real
|1.00 × 6
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.12 × 3569
|
Exness-MT5Real8
|1.57 × 508
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 225
|
VantageInternational-Live 3
|1.79 × 28
This signal is operated manually using the Titan Gravity indicator and the Titan Machinist manager.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
196%
1
5.4K
USD
USD
2.9K
EUR
EUR
25
3%
478
69%
93%
2.36
4.74
EUR
EUR
33%
1:500