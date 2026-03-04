- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
39 (97.50%)
Убыточных трейдов:
1 (2.50%)
Лучший трейд:
2 486.16 RUB
Худший трейд:
-0.20 RUB
Общая прибыль:
27 656.01 RUB (50 950 pips)
Общий убыток:
-0.20 RUB
Макс. серия выигрышей:
27 (20 186.02 RUB)
Макс. прибыль в серии:
20 186.02 RUB (27)
Коэффициент Шарпа:
0.74
Торговая активность:
99.02%
Макс. загрузка депозита:
77.98%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
24 дня
Фактор восстановления:
138279.05
Длинных трейдов:
14 (35.00%)
Коротких трейдов:
26 (65.00%)
Профит фактор:
138280.05
Мат. ожидание:
691.40 RUB
Средняя прибыль:
709.13 RUB
Средний убыток:
-0.20 RUB
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.20 RUB)
Макс. убыток в серии:
-0.20 RUB (1)
Прирост в месяц:
5.74%
Алготрейдинг:
52%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 RUB
Максимальная:
0.20 RUB (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.20 RUB)
По эквити:
8.48% (11 041.24 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|6
|USDCHFrfd
|6
|USDCADrfd
|5
|GBPJPYrfd
|5
|USDJPYrfd
|5
|GBPUSDrfd
|4
|AUDUSDrfd
|4
|NZDUSDrfd
|3
|EURJPYrfd
|1
|EURGBPrfd
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDrfd
|73
|USDCHFrfd
|35
|USDCADrfd
|43
|GBPJPYrfd
|70
|USDJPYrfd
|61
|GBPUSDrfd
|67
|AUDUSDrfd
|13
|NZDUSDrfd
|57
|EURJPYrfd
|23
|EURGBPrfd
|15
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDrfd
|6.5K
|USDCHFrfd
|2.6K
|USDCADrfd
|5.8K
|GBPJPYrfd
|11K
|USDJPYrfd
|9.9K
|GBPUSDrfd
|5.5K
|AUDUSDrfd
|1.3K
|NZDUSDrfd
|4.7K
|EURJPYrfd
|3.1K
|EURGBPrfd
|951
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 486.16 RUB
Худший трейд: -0 RUB
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +20 186.02 RUB
Макс. убыток в серии: -0.20 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
49%
0
0
USD
USD
137K
RUB
RUB
23
52%
40
97%
99%
138280.05
691.40
RUB
RUB
8%
1:40