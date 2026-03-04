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Сигналы / MetaTrader 5 / Only 10 percent
Vladimir Masalov

Only 10 percent

Vladimir Masalov
Vladimir Masalov

Vladimir Masalov

1 тема 18 комментариев
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 49%
AlfaForexRU-Real
1:40
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
39 (97.50%)
Убыточных трейдов:
1 (2.50%)
Лучший трейд:
2 486.16 RUB
Худший трейд:
-0.20 RUB
Общая прибыль:
27 656.01 RUB (50 950 pips)
Общий убыток:
-0.20 RUB
Макс. серия выигрышей:
27 (20 186.02 RUB)
Макс. прибыль в серии:
20 186.02 RUB (27)
Коэффициент Шарпа:
0.74
Торговая активность:
99.02%
Макс. загрузка депозита:
77.98%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
24 дня
Фактор восстановления:
138279.05
Длинных трейдов:
14 (35.00%)
Коротких трейдов:
26 (65.00%)
Профит фактор:
138280.05
Мат. ожидание:
691.40 RUB
Средняя прибыль:
709.13 RUB
Средний убыток:
-0.20 RUB
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.20 RUB)
Макс. убыток в серии:
-0.20 RUB (1)
Прирост в месяц:
5.74%
Алготрейдинг:
52%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 RUB
Максимальная:
0.20 RUB (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.20 RUB)
По эквити:
8.48% (11 041.24 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDrfd 6
USDCHFrfd 6
USDCADrfd 5
GBPJPYrfd 5
USDJPYrfd 5
GBPUSDrfd 4
AUDUSDrfd 4
NZDUSDrfd 3
EURJPYrfd 1
EURGBPrfd 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDrfd 73
USDCHFrfd 35
USDCADrfd 43
GBPJPYrfd 70
USDJPYrfd 61
GBPUSDrfd 67
AUDUSDrfd 13
NZDUSDrfd 57
EURJPYrfd 23
EURGBPrfd 15
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDrfd 6.5K
USDCHFrfd 2.6K
USDCADrfd 5.8K
GBPJPYrfd 11K
USDJPYrfd 9.9K
GBPUSDrfd 5.5K
AUDUSDrfd 1.3K
NZDUSDrfd 4.7K
EURJPYrfd 3.1K
EURGBPrfd 951
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 486.16 RUB
Худший трейд: -0 RUB
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +20 186.02 RUB
Макс. убыток в серии: -0.20 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.30 15:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.28 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.15 17:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.14 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.01 07:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.05 15:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.04 11:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.27 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.27 10:06
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 15% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.18 08:56
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.05.18 04:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.15 10:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.15 09:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.12 08:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.16 12:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.16 11:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.07 22:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.01 11:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.01 10:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Only 10 percent
30 USD в месяц
49%
0
0
USD
137K
RUB
23
52%
40
97%
99%
138280.05
691.40
RUB
8%
1:40
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