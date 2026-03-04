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Vladimir Masalov

Only 10 percent

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毛利:
27 656.01 RUB (50 950 pips)
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最大连续赢利:
27 (20 186.02 RUB)
最大连续盈利:
20 186.02 RUB (27)
夏普比率:
0.74
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最大入金加载:
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采收率:
138279.05
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26 (65.00%)
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138280.05
预期回报:
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平均利润:
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平均损失:
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最大连续失误:
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最大连续亏损:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDrfd 6
USDCHFrfd 6
USDCADrfd 5
GBPJPYrfd 5
USDJPYrfd 5
GBPUSDrfd 4
AUDUSDrfd 4
NZDUSDrfd 3
EURJPYrfd 1
EURGBPrfd 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDrfd 73
USDCHFrfd 35
USDCADrfd 43
GBPJPYrfd 70
USDJPYrfd 61
GBPUSDrfd 67
AUDUSDrfd 13
NZDUSDrfd 57
EURJPYrfd 23
EURGBPrfd 15
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDrfd 6.5K
USDCHFrfd 2.6K
USDCADrfd 5.8K
GBPJPYrfd 11K
USDJPYrfd 9.9K
GBPUSDrfd 5.5K
AUDUSDrfd 1.3K
NZDUSDrfd 4.7K
EURJPYrfd 3.1K
EURGBPrfd 951
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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最好交易: +2 486.16 RUB
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2026.07.30 15:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.28 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.15 17:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.14 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.01 07:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.05 15:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.04 11:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.27 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.27 10:06
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 15% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.18 08:56
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.05.18 04:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.15 10:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.15 09:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.12 08:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.16 12:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.16 11:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.07 22:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.01 11:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.01 10:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
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97%
99%
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8%
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