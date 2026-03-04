- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
40
盈利交易:
39 (97.50%)
亏损交易:
1 (2.50%)
最好交易:
2 486.16 RUB
最差交易:
-0.20 RUB
毛利:
27 656.01 RUB (50 950 pips)
毛利亏损:
-0.20 RUB
最大连续赢利:
27 (20 186.02 RUB)
最大连续盈利:
20 186.02 RUB (27)
夏普比率:
0.74
交易活动:
99.02%
最大入金加载:
77.98%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
24 天
采收率:
138279.05
长期交易:
14 (35.00%)
短期交易:
26 (65.00%)
利润因子:
138280.05
预期回报:
691.40 RUB
平均利润:
709.13 RUB
平均损失:
-0.20 RUB
最大连续失误:
1 (-0.20 RUB)
最大连续亏损:
-0.20 RUB (1)
每月增长:
5.74%
算法交易:
52%
结余跌幅:
绝对:
0.00 RUB
最大值:
0.20 RUB (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.20 RUB)
净值:
8.48% (11 041.24 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|6
|USDCHFrfd
|6
|USDCADrfd
|5
|GBPJPYrfd
|5
|USDJPYrfd
|5
|GBPUSDrfd
|4
|AUDUSDrfd
|4
|NZDUSDrfd
|3
|EURJPYrfd
|1
|EURGBPrfd
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDrfd
|73
|USDCHFrfd
|35
|USDCADrfd
|43
|GBPJPYrfd
|70
|USDJPYrfd
|61
|GBPUSDrfd
|67
|AUDUSDrfd
|13
|NZDUSDrfd
|57
|EURJPYrfd
|23
|EURGBPrfd
|15
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDrfd
|6.5K
|USDCHFrfd
|2.6K
|USDCADrfd
|5.8K
|GBPJPYrfd
|11K
|USDJPYrfd
|9.9K
|GBPUSDrfd
|5.5K
|AUDUSDrfd
|1.3K
|NZDUSDrfd
|4.7K
|EURJPYrfd
|3.1K
|EURGBPrfd
|951
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 486.16 RUB
最差交易: -0 RUB
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +20 186.02 RUB
最大连续亏损: -0.20 RUB
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
49%
0
0
USD
USD
137K
RUB
RUB
23
52%
40
97%
99%
138280.05
691.40
RUB
RUB
8%
1:40