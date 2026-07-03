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Сигналы / MetaTrader 5 / Guns FX
Leonardo Souza Dos Santos

Guns FX

Leonardo Souza Dos Santos
Leonardo Souza Dos Santos

Leonardo Souza Dos Santos

2.3 (3)
2 сигнала
1 отзыв
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2026 144%
BCMMarkets-Server
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
221
Прибыльных трейдов:
158 (71.49%)
Убыточных трейдов:
63 (28.51%)
Лучший трейд:
249.25 USD
Худший трейд:
-155.70 USD
Общая прибыль:
11 340.36 USD (60 163 pips)
Общий убыток:
-5 595.05 USD (26 290 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (853.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
991.75 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
1.87%
Макс. загрузка депозита:
13.91%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
8.84
Длинных трейдов:
125 (56.56%)
Коротких трейдов:
96 (43.44%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
26.00 USD
Средняя прибыль:
71.77 USD
Средний убыток:
-88.81 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-392.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-392.71 USD (5)
Прирост в месяц:
9.74%
Годовой прогноз:
118.22%
Алготрейдинг:
69%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.42 USD
Максимальная:
650.25 USD (7.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.99% (537.73 USD)
По эквити:
2.14% (121.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 203
EURUSD 10
GBPUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6K
EURUSD -96
GBPUSD -116
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 34K
EURUSD -252
GBPUSD -319
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +249.25 USD
Худший трейд: -156 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +853.12 USD
Макс. убыток в серии: -392.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCMMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
5.00 × 1
VantageInternational-Live 6
19.29 × 14
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Средняя оценка:
Carl J
279
Carl J 2026.07.03 11:15 
 

Does not work with Fusion FX

2026.04.01 02:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.04 21:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.04 21:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.04 16:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.03.04 16:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.03.04 16:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Guns FX
40 USD в месяц
144%
0
0
USD
9.7K
USD
29
69%
221
71%
2%
2.02
26.00
USD
9%
1:500
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