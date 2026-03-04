Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.
- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|.US500Cash
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|.US500Cash
|29
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|.US500Cash
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Grid RSI Pro v3.1 — Сеточный советник с фильтром RSI
Общее описание:
Grid RSI Pro v3.1 — это продвинутый торговый советник для MetaTrader 4, использующий сеточную стратегию с фильтрацией по индикатору RSI. Советник автоматически открывает ордера по заданным уровням, создавая сетку ордеров для захвата колебаний рынка. Версия 3.1 включает расширенные функции управления рисками и улучшенную систему фильтрации сигналов.
Основные возможности
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Стратегии торговли:
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RSI стратегия: Открытие позиций при достижении индикатором RSI уровней перекупленности (80) или перепроданности (20).
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Фиксированные точки: Открытие позиций на заданном расстоянии от текущей цены.
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Ручной режим: Возможность ручного открытия позиций через кнопки на графике.
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Управление сеткой:
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Множитель лота: Увеличение объема каждого следующего ордера в сетке.
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Шаг сетки: Расстояние между ордерами в пунктах.
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Максимальный шаг: Ограничение максимального расстояния между ордерами.
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Максимальный лот: Ограничение максимального объема.
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Защитные механизмы:
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Трейлинг-стоп: Автоматическое перемещение стоп-лосса.
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Безубыток: Перевод позиции в безубыток при достижении заданной прибыли.
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Стоп-лосс/Тейк-профит: Фиксированные уровни закрытия.
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Оверлап (Перекрытие): Автоматическое закрытие противоположных позиций при пересечении ценой нулевого уровня.
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Расширенное управление рисками (НОВОЕ):
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Максимальное количество ордеров: Ограничение количества одновременных ордеров.
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Лимиты убытков: Контроль максимального убытка в сумме и процентах.
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Контроль просадки: Ограничение дневной и общей просадки.
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Блокировка торговли: Автоматическая приостановка торговли при нарушении лимитов.
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Фильтр свечей RSI: Комбинирование сигналов RSI с паттернами свечного анализа.
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Уведомления:
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Push-уведомления: Отправка сигналов на мобильные устройства.
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Email оповещения: Отправка на электронную почту.
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Экранные алерты: Всплывающие окна в терминале.
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Преимущества
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Автоматизация: Полная автоматизация торгового процесса.
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Гибкость: Гибкая настройка параметров под разные стили торговли и активы.
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Безопасность: Многоуровневая система управления рисками защищает депозит.
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Контроль: Удобная информационная панель и мониторинг открытых позиций.
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Уведомления: Своевременное оповещение о важных событиях в работе советника.
Рекомендации по использованию
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Начинайте с демо-счета для тестирования стратегии.
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Устанавливайте консервативные настройки управления рисками.
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Регулярно анализируйте статистику работы советника.
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Используйте фильтр свечей для уменьшения количества ложных сигналов.
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Настраивайте уведомления для своевременного реагирования на рыночные ситуации.