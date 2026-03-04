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Сигналы / MetaTrader 4 / GRID RSI PRO
Mykhailo Zakervashevych

GRID RSI PRO

Mykhailo Zakervashevych
Mykhailo Zakervashevych

Mykhailo Zakervashevych

4.5 (2)
🧭 Обо мне: 20 лет в B2B-продажах + 7 лет в трейдинге
Приветствую! Меня зовут Mykhailo.
6 продуктов 1 сигнал
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
прирост с 2026 252%
RoboForex-ECN-3
1:500

Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
148
Прибыльных трейдов:
118 (79.72%)
Убыточных трейдов:
30 (20.27%)
Лучший трейд:
1.79 USD
Худший трейд:
-0.69 USD
Общая прибыль:
32.96 USD (19 051 pips)
Общий убыток:
-4.43 USD (3 899 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (2.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.72 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
26.73%
Макс. загрузка депозита:
37.48%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
41.35
Длинных трейдов:
60 (40.54%)
Коротких трейдов:
88 (59.46%)
Профит фактор:
7.44
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
0.28 USD
Средний убыток:
-0.15 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.69 USD (1)
Прирост в месяц:
14.36%
Годовой прогноз:
174.28%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.69 USD (5.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.51% (0.69 USD)
По эквити:
51.06% (22.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
.US500Cash 148
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
.US500Cash 29
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
.US500Cash 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.79 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2.04 USD
Макс. убыток в серии: -0.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Grid RSI Pro v3.1 — Сеточный советник с фильтром RSI

Общее описание:
Grid RSI Pro v3.1 — это продвинутый торговый советник для MetaTrader 4, использующий сеточную стратегию с фильтрацией по индикатору RSI. Советник автоматически открывает ордера по заданным уровням, создавая сетку ордеров для захвата колебаний рынка. Версия 3.1 включает расширенные функции управления рисками и улучшенную систему фильтрации сигналов.

Основные возможности

  1. Стратегии торговли:

    • RSI стратегия: Открытие позиций при достижении индикатором RSI уровней перекупленности (80) или перепроданности (20).

    • Фиксированные точки: Открытие позиций на заданном расстоянии от текущей цены.

    • Ручной режим: Возможность ручного открытия позиций через кнопки на графике.

  2. Управление сеткой:

    • Множитель лота: Увеличение объема каждого следующего ордера в сетке.

    • Шаг сетки: Расстояние между ордерами в пунктах.

    • Максимальный шаг: Ограничение максимального расстояния между ордерами.

    • Максимальный лот: Ограничение максимального объема.

  3. Защитные механизмы:

    • Трейлинг-стоп: Автоматическое перемещение стоп-лосса.

    • Безубыток: Перевод позиции в безубыток при достижении заданной прибыли.

    • Стоп-лосс/Тейк-профит: Фиксированные уровни закрытия.

    • Оверлап (Перекрытие): Автоматическое закрытие противоположных позиций при пересечении ценой нулевого уровня.

  4. Расширенное управление рисками (НОВОЕ):

    • Максимальное количество ордеров: Ограничение количества одновременных ордеров.

    • Лимиты убытков: Контроль максимального убытка в сумме и процентах.

    • Контроль просадки: Ограничение дневной и общей просадки.

    • Блокировка торговли: Автоматическая приостановка торговли при нарушении лимитов.

    • Фильтр свечей RSI: Комбинирование сигналов RSI с паттернами свечного анализа.

  5. Уведомления:

    • Push-уведомления: Отправка сигналов на мобильные устройства.

    • Email оповещения: Отправка на электронную почту.

    • Экранные алерты: Всплывающие окна в терминале.

Преимущества

  • Автоматизация: Полная автоматизация торгового процесса.

  • Гибкость: Гибкая настройка параметров под разные стили торговли и активы.

  • Безопасность: Многоуровневая система управления рисками защищает депозит.

  • Контроль: Удобная информационная панель и мониторинг открытых позиций.

  • Уведомления: Своевременное оповещение о важных событиях в работе советника.

Рекомендации по использованию

  • Начинайте с демо-счета для тестирования стратегии.

  • Устанавливайте консервативные настройки управления рисками.

  • Регулярно анализируйте статистику работы советника.

  • Используйте фильтр свечей для уменьшения количества ложных сигналов.

  • Настраивайте уведомления для своевременного реагирования на рыночные ситуации.


Нет отзывов
2026.08.05 13:56
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.04 15:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 08:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.30 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.30 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.29 03:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.08 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.08 00:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.18 02:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.04 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.02 18:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.23 22:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.08 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 07:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.31 16:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.31 15:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.31 01:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.30 18:56
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.03.30 02:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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