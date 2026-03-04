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Сигналы / MetaTrader 5 / ANT1
Antonino Laurenda

ANT1

Antonino Laurenda
Antonino Laurenda

Antonino Laurenda

0 отзывов
Надежность
49 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 12%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
981
Прибыльных трейдов:
524 (53.41%)
Убыточных трейдов:
457 (46.59%)
Лучший трейд:
2 330.92 USD
Худший трейд:
-4 961.60 USD
Общая прибыль:
149 002.54 USD (2 440 063 pips)
Общий убыток:
-136 973.26 USD (159 213 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (3 951.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 204.60 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
9.01%
Макс. загрузка депозита:
40.55%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.76
Длинных трейдов:
693 (70.64%)
Коротких трейдов:
288 (29.36%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
12.26 USD
Средняя прибыль:
284.36 USD
Средний убыток:
-299.72 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-5 588.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 866.88 USD (9)
Прирост в месяц:
-6.93%
Годовой прогноз:
-84.08%
Алготрейдинг:
7%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
146.69 USD
Максимальная:
15 918.44 USD (12.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.44% (15 918.44 USD)
По эквити:
10.57% (12 852.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GDAXI 618
SP500 118
NDX 111
XAUUSD 99
XAGUSD 4
EURUSD 3
NZDUSD 1
XTIUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GDAXI 8.6K
SP500 5.9K
NDX 1.1K
XAUUSD 2.8K
XAGUSD 968
EURUSD 12
NZDUSD 4
XTIUSD 15
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GDAXI 8.4K
SP500 5.9K
NDX 4K
XAUUSD 6.2K
XAGUSD 1.6K
EURUSD -123
NZDUSD 7
XTIUSD 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 330.92 USD
Худший трейд: -4 962 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +3 951.16 USD
Макс. убыток в серии: -5 588.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.50 × 4
PrimeCodex-MT5
0.73 × 335
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
FXOpen-MT5
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
Darwinex-Live
1.67 × 2321
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
TickmillUK-Live
2.00 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 2
еще 23...
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I primarily trade the Frankfurt DAX, as well as  S&P and Nasdaq. My market entries are supported by technical analysis, cyclical analysis and Gann theory.
Нет отзывов
2026.04.27 13:59
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.62% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.27 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.24 15:13
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.68% of days out of 235 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.24 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.24 11:09
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.68% of days out of 235 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.22 09:38
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.08 13:05
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.57% of days out of 219 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.07 08:47
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.30 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.26 10:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.20 17:18
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.20 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.20 13:14
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.18 10:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.17 16:27
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.57% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.17 12:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.16 10:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.12 16:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.05 15:07
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.86% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ANT1
30 USD в месяц
12%
0
0
USD
112K
USD
49
7%
981
53%
9%
1.08
12.26
USD
12%
1:200
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