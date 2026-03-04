- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
981
Прибыльных трейдов:
524 (53.41%)
Убыточных трейдов:
457 (46.59%)
Лучший трейд:
2 330.92 USD
Худший трейд:
-4 961.60 USD
Общая прибыль:
149 002.54 USD (2 440 063 pips)
Общий убыток:
-136 973.26 USD (159 213 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (3 951.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 204.60 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
9.01%
Макс. загрузка депозита:
40.55%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.76
Длинных трейдов:
693 (70.64%)
Коротких трейдов:
288 (29.36%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
12.26 USD
Средняя прибыль:
284.36 USD
Средний убыток:
-299.72 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-5 588.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 866.88 USD (9)
Прирост в месяц:
-6.93%
Годовой прогноз:
-84.08%
Алготрейдинг:
7%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
146.69 USD
Максимальная:
15 918.44 USD (12.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.44% (15 918.44 USD)
По эквити:
10.57% (12 852.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GDAXI
|618
|SP500
|118
|NDX
|111
|XAUUSD
|99
|XAGUSD
|4
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|1
|XTIUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GDAXI
|8.6K
|SP500
|5.9K
|NDX
|1.1K
|XAUUSD
|2.8K
|XAGUSD
|968
|EURUSD
|12
|NZDUSD
|4
|XTIUSD
|15
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GDAXI
|8.4K
|SP500
|5.9K
|NDX
|4K
|XAUUSD
|6.2K
|XAGUSD
|1.6K
|EURUSD
|-123
|NZDUSD
|7
|XTIUSD
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 330.92 USD
Худший трейд: -4 962 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +3 951.16 USD
Макс. убыток в серии: -5 588.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.50 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|0.73 × 335
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
Darwinex-Live
|1.67 × 2321
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 2
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I primarily trade the Frankfurt DAX, as well as S&P and Nasdaq. My market entries are supported by technical analysis, cyclical analysis and Gann theory.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
12%
0
0
USD
USD
112K
USD
USD
49
7%
981
53%
9%
1.08
12.26
USD
USD
12%
1:200