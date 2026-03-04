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Antonino Laurenda

ANT1

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524 (53.41%)
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457 (46.59%)
最好交易:
2 330.92 USD
最差交易:
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毛利:
149 002.54 USD (2 440 063 pips)
毛利亏损:
-136 973.26 USD (159 213 pips)
最大连续赢利:
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最大连续盈利:
5 204.60 USD (13)
夏普比率:
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长期交易:
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短期交易:
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利润因子:
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预期回报:
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平均利润:
284.36 USD
平均损失:
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最大连续失误:
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最大连续亏损:
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每月增长:
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年度预测:
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算法交易:
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绝对:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
GDAXI 618
SP500 118
NDX 111
XAUUSD 99
XAGUSD 4
EURUSD 3
NZDUSD 1
XTIUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GDAXI 8.6K
SP500 5.9K
NDX 1.1K
XAUUSD 2.8K
XAGUSD 968
EURUSD 12
NZDUSD 4
XTIUSD 15
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GDAXI 8.4K
SP500 5.9K
NDX 4K
XAUUSD 6.2K
XAGUSD 1.6K
EURUSD -123
NZDUSD 7
XTIUSD 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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最好交易: +2 330.92 USD
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VTMarkets-Live
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0.50 × 4
PrimeCodex-MT5
0.73 × 335
Exness-MT5Real3
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ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
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1.50 × 2
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1.67 × 2321
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
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2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
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2.00 × 3
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I primarily trade the Frankfurt DAX, as well as  S&P and Nasdaq. My market entries are supported by technical analysis, cyclical analysis and Gann theory.
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2026.04.27 13:59
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.62% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.27 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.24 15:13
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.68% of days out of 235 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.24 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.24 11:09
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.68% of days out of 235 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.22 09:38
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.08 13:05
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.57% of days out of 219 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.07 08:47
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.30 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.26 10:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.20 17:18
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.20 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.20 13:14
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.18 10:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.17 16:27
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.57% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.17 12:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.16 10:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.12 16:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.05 15:07
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.86% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
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