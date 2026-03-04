- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
981
盈利交易:
524 (53.41%)
亏损交易:
457 (46.59%)
最好交易:
2 330.92 USD
最差交易:
-4 961.60 USD
毛利:
149 002.54 USD (2 440 063 pips)
毛利亏损:
-136 973.26 USD (159 213 pips)
最大连续赢利:
16 (3 951.16 USD)
最大连续盈利:
5 204.60 USD (13)
夏普比率:
0.03
交易活动:
9.01%
最大入金加载:
40.55%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.76
长期交易:
693 (70.64%)
短期交易:
288 (29.36%)
利润因子:
1.09
预期回报:
12.26 USD
平均利润:
284.36 USD
平均损失:
-299.72 USD
最大连续失误:
19 (-5 588.66 USD)
最大连续亏损:
-5 866.88 USD (9)
每月增长:
-6.93%
年度预测:
-84.08%
算法交易:
7%
结余跌幅:
绝对:
146.69 USD
最大值:
15 918.44 USD (12.44%)
相对跌幅:
结余:
12.44% (15 918.44 USD)
净值:
10.57% (12 852.03 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GDAXI
|618
|SP500
|118
|NDX
|111
|XAUUSD
|99
|XAGUSD
|4
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|1
|XTIUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GDAXI
|8.6K
|SP500
|5.9K
|NDX
|1.1K
|XAUUSD
|2.8K
|XAGUSD
|968
|EURUSD
|12
|NZDUSD
|4
|XTIUSD
|15
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GDAXI
|8.4K
|SP500
|5.9K
|NDX
|4K
|XAUUSD
|6.2K
|XAGUSD
|1.6K
|EURUSD
|-123
|NZDUSD
|7
|XTIUSD
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 330.92 USD
最差交易: -4 962 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +3 951.16 USD
最大连续亏损: -5 588.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.50 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|0.73 × 335
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
Darwinex-Live
|1.67 × 2321
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 2
I primarily trade the Frankfurt DAX, as well as S&P and Nasdaq. My market entries are supported by technical analysis, cyclical analysis and Gann theory.
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
12%
0
0
USD
USD
112K
USD
USD
49
7%
981
53%
9%
1.08
12.26
USD
USD
12%
1:200