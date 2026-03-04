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Parin Daulat

Tech Edge

Parin Daulat
Parin Daulat

Parin Daulat

0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 50%
Tickmill-Live02
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
349
Прибыльных трейдов:
240 (68.76%)
Убыточных трейдов:
109 (31.23%)
Лучший трейд:
465.04 USD
Худший трейд:
-134.78 USD
Общая прибыль:
6 217.91 USD (39 417 pips)
Общий убыток:
-3 640.27 USD (35 889 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (260.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
494.20 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
80.89%
Макс. загрузка депозита:
12.04%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.50
Длинных трейдов:
157 (44.99%)
Коротких трейдов:
192 (55.01%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
7.39 USD
Средняя прибыль:
25.91 USD
Средний убыток:
-33.40 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-89.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-468.40 USD (4)
Прирост в месяц:
4.24%
Годовой прогноз:
51.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.79 USD
Максимальная:
468.40 USD (41.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.99% (89.69 USD)
По эквити:
29.59% (1 864.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 187
NZDCAD 156
GBPCHF 5
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 1.3K
NZDCAD 1.1K
GBPCHF 182
AUDNZD -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD -372
NZDCAD 3.3K
GBPCHF 675
AUDNZD -7
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +465.04 USD
Худший трейд: -135 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +260.54 USD
Макс. убыток в серии: -89.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-4
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 4
TradersWay-TW ECN Live
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 19
USGFX-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
TMG-Live
0.00 × 1
PipHijau-Real
0.00 × 2
BCS-Real
0.00 × 1
FinsaEurope-Live
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 3
AizGroup-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.08 × 52
ICMarkets-Live06
0.12 × 26
TradersWay-Live 2
0.13 × 15
ICMarkets-Live18
0.14 × 28
Tickmill-Live08
0.21 × 14
Pepperstone-Edge05
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.27 × 56
ICMarkets-Live07
0.29 × 7
ICMarkets-Live15
0.29 × 101
ICMarkets-Live05
0.30 × 152
Tickmill-Live05
0.33 × 12
еще 131...
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Slow Steady growth


Main Focus Compunding

Нет отзывов
2026.04.02 12:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.04 14:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tech Edge
30 USD в месяц
50%
0
0
USD
8.2K
USD
29
100%
349
68%
81%
1.70
7.39
USD
30%
1:500
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