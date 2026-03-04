- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
349
Прибыльных трейдов:
240 (68.76%)
Убыточных трейдов:
109 (31.23%)
Лучший трейд:
465.04 USD
Худший трейд:
-134.78 USD
Общая прибыль:
6 217.91 USD (39 417 pips)
Общий убыток:
-3 640.27 USD (35 889 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (260.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
494.20 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
80.89%
Макс. загрузка депозита:
12.04%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.50
Длинных трейдов:
157 (44.99%)
Коротких трейдов:
192 (55.01%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
7.39 USD
Средняя прибыль:
25.91 USD
Средний убыток:
-33.40 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-89.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-468.40 USD (4)
Прирост в месяц:
4.24%
Годовой прогноз:
51.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.79 USD
Максимальная:
468.40 USD (41.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.99% (89.69 USD)
По эквити:
29.59% (1 864.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|187
|NZDCAD
|156
|GBPCHF
|5
|AUDNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|1.3K
|NZDCAD
|1.1K
|GBPCHF
|182
|AUDNZD
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|-372
|NZDCAD
|3.3K
|GBPCHF
|675
|AUDNZD
|-7
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +465.04 USD
Худший трейд: -135 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +260.54 USD
Макс. убыток в серии: -89.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 4
|
TradersWay-TW ECN Live
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 19
|
USGFX-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
TMG-Live
|0.00 × 1
|
PipHijau-Real
|0.00 × 2
|
BCS-Real
|0.00 × 1
|
FinsaEurope-Live
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 3
|
AizGroup-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.08 × 52
|
ICMarkets-Live06
|0.12 × 26
|
TradersWay-Live 2
|0.13 × 15
|
ICMarkets-Live18
|0.14 × 28
|
Tickmill-Live08
|0.21 × 14
|
Pepperstone-Edge05
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.27 × 56
|
ICMarkets-Live07
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live15
|0.29 × 101
|
ICMarkets-Live05
|0.30 × 152
|
Tickmill-Live05
|0.33 × 12
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Slow Steady growth
Main Focus Compunding
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
50%
0
0
USD
USD
8.2K
USD
USD
29
100%
349
68%
81%
1.70
7.39
USD
USD
30%
1:500