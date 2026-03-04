- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
354
盈利交易:
243 (68.64%)
亏损交易:
111 (31.36%)
最好交易:
465.04 USD
最差交易:
-134.78 USD
毛利:
6 317.24 USD (39 979 pips)
毛利亏损:
-3 701.53 USD (36 432 pips)
最大连续赢利:
10 (260.54 USD)
最大连续盈利:
494.20 USD (3)
夏普比率:
0.13
交易活动:
80.89%
最大入金加载:
12.04%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一天
采收率:
5.58
长期交易:
161 (45.48%)
短期交易:
193 (54.52%)
利润因子:
1.71
预期回报:
7.39 USD
平均利润:
26.00 USD
平均损失:
-33.35 USD
最大连续失误:
9 (-89.69 USD)
最大连续亏损:
-468.40 USD (4)
每月增长:
4.13%
年度预测:
50.07%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
28.79 USD
最大值:
468.40 USD (41.04%)
相对跌幅:
结余:
15.99% (89.69 USD)
净值:
29.59% (1 864.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|191
|NZDCAD
|157
|GBPCHF
|5
|AUDNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|1.3K
|NZDCAD
|1.1K
|GBPCHF
|182
|AUDNZD
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|-476
|NZDCAD
|3.4K
|GBPCHF
|675
|AUDNZD
|-7
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +465.04 USD
最差交易: -135 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +260.54 USD
最大连续亏损: -89.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 4
|
TradersWay-TW ECN Live
|0.00 × 2
|
USGFX-Live
|0.00 × 1
|
BCS-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
TMG-Live
|0.00 × 1
|
PipHijau-Real
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 19
|
AizGroup-Live
|0.00 × 1
|
FinsaEurope-Live
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.08 × 52
|
ICMarkets-Live06
|0.12 × 26
|
TradersWay-Live 2
|0.13 × 15
|
ICMarkets-Live18
|0.14 × 28
|
Tickmill-Live08
|0.21 × 14
|
Pepperstone-Edge05
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.27 × 56
|
ICMarkets-Live07
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live15
|0.29 × 101
|
ICMarkets-Live05
|0.30 × 152
|
Tickmill-Live05
|0.33 × 12
Slow Steady growth
Main Focus Compunding
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
50%
0
0
USD
USD
8.3K
USD
USD
29
100%
354
68%
81%
1.70
7.39
USD
USD
30%
1:500