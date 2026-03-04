- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|124
|NZDCAD
|72
|AUDNZD
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|145
|NZDCAD
|93
|AUDNZD
|58
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|7.9K
|NZDCAD
|3.6K
|AUDNZD
|-2.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 3
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.11 × 19
|
DooPrime-Live 2
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 12
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
ICMarketsSC-Live11
|0.42 × 12
|
VantageInternational-Live 14
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.75 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.78 × 50
|
Exness-Real9
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|1.14 × 196
|
TradersWay-Live
|2.00 × 2
|
Darwinex-Live
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|2.21 × 29
|
Axi-US09-Live
|2.73 × 11
|
Axi-US06-Live
|2.80 × 10
|
EightcapInternational-Real-4
|4.00 × 3
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.50 × 2
|
Exness-Real4
|4.83 × 6
QiwiX – это алгоритмический торговый советник, использующий модифицированную сеточную стратегию с элементами хеджирования и усреднения, торгующий на трёх флэтовых парах (NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD).
Стратегия основана на контртрендовой торговле с применением индикатора Bollinger Bands.
Частичная фиксация прибыли помогает выходить из позиций при малейших откатах, сохраняя накопленный результат, а встроенный фильтр S&P 500 приостанавливает торговлю на 48 часов, защищая от рыночных шоков.
Ключевые особенности
• Одновременная торговля по 3 флэтовым парам
• Контролируемое увеличение лота для безопасного усреднения
• Частичная фиксация прибыли
• Фильтр волатильности S&P 500 (пауза на 48 часов)
• Стоп-лосс - 40%
Рекомендуемые параметры
• Начальный депозит: 1000 USD
• Плечо: 1:500
• Стоп-лосс: 40%
• Пары: NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD
Предупреждение о рисках
Торговля на Форекс связана с высоким риском.
Советник использует сеточную стратегию с элементом мартингейла, что может приводить к значительным просадкам в сильных трендах.
Не вкладывайте деньги, которые вы не готовы потерять.
Никогда не используйте заёмные средства.
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