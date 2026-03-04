QiwiX – это алгоритмический торговый советник, использующий модифицированную сеточную стратегию с элементами хеджирования и усреднения, торгующий на трёх флэтовых парах (NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD).

Стратегия основана на контртрендовой торговле с применением индикатора Bollinger Bands.

Частичная фиксация прибыли помогает выходить из позиций при малейших откатах, сохраняя накопленный результат, а встроенный фильтр S&P 500 приостанавливает торговлю на 48 часов, защищая от рыночных шоков.

Ключевые особенности

• Одновременная торговля по 3 флэтовым парам

• Контролируемое увеличение лота для безопасного усреднения

• Частичная фиксация прибыли

• Фильтр волатильности S&P 500 (пауза на 48 часов)

• Стоп-лосс - 40%

Рекомендуемые параметры

• Начальный депозит: 1000 USD

• Плечо: 1:500

• Стоп-лосс: 40%

• Пары: NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD

Предупреждение о рисках

Торговля на Форекс связана с высоким риском.

Советник использует сеточную стратегию с элементом мартингейла, что может приводить к значительным просадкам в сильных трендах.

Не вкладывайте деньги, которые вы не готовы потерять.

Никогда не используйте заёмные средства.