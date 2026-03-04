СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / QiwiX MT4
Ilya Zelenov

QiwiX MT4

Ilya Zelenov
Ilya Zelenov

Ilya Zelenov

Телеграм канал, посвящённый сигналам: https://t.me/qiwix_signals
2 комментария
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 67%
RoboForex-ECN-3
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
235
Прибыльных трейдов:
156 (66.38%)
Убыточных трейдов:
79 (33.62%)
Лучший трейд:
14.36 USD
Худший трейд:
-8.46 USD
Общая прибыль:
553.20 USD (39 421 pips)
Общий убыток:
-256.45 USD (30 185 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (26.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.18 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
74.87%
Макс. загрузка депозита:
3.57%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
15.50
Длинных трейдов:
101 (42.98%)
Коротких трейдов:
134 (57.02%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
1.26 USD
Средняя прибыль:
3.55 USD
Средний убыток:
-3.25 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-19.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.15 USD (4)
Прирост в месяц:
3.71%
Годовой прогноз:
44.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
19.15 USD (4.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.19% (11.23 USD)
По эквити:
8.14% (50.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 124
NZDCAD 72
AUDNZD 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 145
NZDCAD 93
AUDNZD 58
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 7.9K
NZDCAD 3.6K
AUDNZD -2.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.36 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +26.21 USD
Макс. убыток в серии: -19.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 3
ThreeTrader-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 18
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.11 × 19
DooPrime-Live 2
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
ICMarketsSC-Live11
0.42 × 12
VantageInternational-Live 14
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.75 × 4
RoboForex-ECN
0.78 × 50
Exness-Real9
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live23
1.14 × 196
TradersWay-Live
2.00 × 2
Darwinex-Live
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
2.21 × 29
Axi-US09-Live
2.73 × 11
Axi-US06-Live
2.80 × 10
EightcapInternational-Real-4
4.00 × 3
ZealCapitalMarketSC-Live
4.50 × 2
Exness-Real4
4.83 × 6
еще 15...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

QiwiX – это алгоритмический торговый советник, использующий модифицированную сеточную стратегию с элементами хеджирования и усреднения, торгующий на трёх флэтовых парах (NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD).

Стратегия основана на контртрендовой торговле с применением индикатора Bollinger Bands.

Частичная фиксация прибыли помогает выходить из позиций при малейших откатах, сохраняя накопленный результат, а встроенный фильтр S&P 500 приостанавливает торговлю на 48 часов, защищая от рыночных шоков.

Ключевые особенности

• Одновременная торговля по 3 флэтовым парам
 Контролируемое увеличение лота для безопасного усреднения
• Частичная фиксация прибыли
• Фильтр волатильности S&P 500 (пауза на 48 часов)
• Стоп-лосс - 40%

Рекомендуемые параметры

• Начальный депозит: 1000 USD
• Плечо: 1:500
• Стоп-лосс: 40%
• Пары: NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD

Предупреждение о рисках

Торговля на Форекс связана с высоким риском.

Советник использует сеточную стратегию с элементом мартингейла, что может приводить к значительным просадкам в сильных трендах.

Не вкладывайте деньги, которые вы не готовы потерять.

Никогда не используйте заёмные средства.


Нет отзывов
2026.04.08 12:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.04 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
QiwiX MT4
30 USD в месяц
67%
0
0
USD
797
USD
28
100%
235
66%
75%
2.15
1.26
USD
8%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.