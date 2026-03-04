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Ilya Zelenov

QiwiX MT4

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交易:
236
盈利交易:
157 (66.52%)
亏损交易:
79 (33.47%)
最好交易:
14.36 USD
最差交易:
-8.46 USD
毛利:
554.69 USD (39 633 pips)
毛利亏损:
-256.45 USD (30 185 pips)
最大连续赢利:
15 (26.21 USD)
最大连续盈利:
28.18 USD (4)
夏普比率:
0.29
交易活动:
74.87%
最大入金加载:
3.57%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
15.57
长期交易:
102 (43.22%)
短期交易:
134 (56.78%)
利润因子:
2.16
预期回报:
1.26 USD
平均利润:
3.53 USD
平均损失:
-3.25 USD
最大连续失误:
4 (-19.15 USD)
最大连续亏损:
-19.15 USD (4)
每月增长:
3.26%
年度预测:
39.55%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
19.15 USD (4.11%)
相对跌幅:
结余:
5.19% (11.23 USD)
净值:
8.14% (50.57 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 125
NZDCAD 72
AUDNZD 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 147
NZDCAD 93
AUDNZD 58
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 8.1K
NZDCAD 3.6K
AUDNZD -2.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
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最好交易: +14.36 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +26.21 USD
最大连续亏损: -19.15 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 3
ThreeTrader-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 18
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.11 × 19
DooPrime-Live 2
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
ICMarketsSC-Live11
0.42 × 12
VantageInternational-Live 14
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.75 × 4
RoboForex-ECN
0.78 × 50
Exness-Real9
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live23
1.14 × 196
ICMarketsSC-Live22
1.93 × 30
TradersWay-Live
2.00 × 2
Darwinex-Live
2.00 × 2
Axi-US09-Live
2.73 × 11
Axi-US06-Live
2.80 × 10
ZealCapitalMarketSC-Live
4.50 × 2
Exness-Real4
4.83 × 6
EightcapInternational-Real-4
5.33 × 3
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QiwiX 是一款算法交易专家顾问，采用改良的网格策略，结合对冲与平均化元素，交易三只区间震荡货币对（NZDCAD、AUDCAD、AUDNZD）。

该策略基于布林带指标的逆势交易逻辑。

部分利润锁定功能可在小幅回调时平仓离场，保护已累积的收益；内置的标普500过滤器在市场出现极端波动时暂停交易48小时，提供额外的风险防护。

核心特点

  • 同时交易三只区间震荡货币对

  • 可控的仓位递增，实现安全平均化

  • 部分利润锁定机制

  • 标普500波动率过滤器（暂停48小时）

  • 基于净值的止损（40%）

推荐设置

  • 初始入金：1000 美元

  • 杠杆：1:500

  • 止损：账户余额的 40%

  • 交易品种：NZDCAD、AUDCAD、AUDNZD

风险提示

外汇交易具有高风险。

本顾问采用网格策略并带有马丁格尔元素，在强劲趋势行情中可能导致大幅回撤。

请勿投入无法承担亏损的资金。

切勿使用借入资金进行交易。


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2026.04.08 12:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.04 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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交易
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QiwiX MT4
每月30 USD
68%
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0
USD
799
USD
29
100%
236
66%
75%
2.16
1.26
USD
8%
1:500
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