- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
236
盈利交易:
157 (66.52%)
亏损交易:
79 (33.47%)
最好交易:
14.36 USD
最差交易:
-8.46 USD
毛利:
554.69 USD (39 633 pips)
毛利亏损:
-256.45 USD (30 185 pips)
最大连续赢利:
15 (26.21 USD)
最大连续盈利:
28.18 USD (4)
夏普比率:
0.29
交易活动:
74.87%
最大入金加载:
3.57%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
15.57
长期交易:
102 (43.22%)
短期交易:
134 (56.78%)
利润因子:
2.16
预期回报:
1.26 USD
平均利润:
3.53 USD
平均损失:
-3.25 USD
最大连续失误:
4 (-19.15 USD)
最大连续亏损:
-19.15 USD (4)
每月增长:
3.26%
年度预测:
39.55%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
19.15 USD (4.11%)
相对跌幅:
结余:
5.19% (11.23 USD)
净值:
8.14% (50.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|125
|NZDCAD
|72
|AUDNZD
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|147
|NZDCAD
|93
|AUDNZD
|58
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|8.1K
|NZDCAD
|3.6K
|AUDNZD
|-2.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.36 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +26.21 USD
最大连续亏损: -19.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 3
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.11 × 19
|
DooPrime-Live 2
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 12
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
ICMarketsSC-Live11
|0.42 × 12
|
VantageInternational-Live 14
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.75 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.78 × 50
|
Exness-Real9
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|1.14 × 196
|
ICMarketsSC-Live22
|1.93 × 30
|
TradersWay-Live
|2.00 × 2
|
Darwinex-Live
|2.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|2.73 × 11
|
Axi-US06-Live
|2.80 × 10
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.50 × 2
|
Exness-Real4
|4.83 × 6
|
EightcapInternational-Real-4
|5.33 × 3
QiwiX 是一款算法交易专家顾问，采用改良的网格策略，结合对冲与平均化元素，交易三只区间震荡货币对（NZDCAD、AUDCAD、AUDNZD）。
该策略基于布林带指标的逆势交易逻辑。
部分利润锁定功能可在小幅回调时平仓离场，保护已累积的收益；内置的标普500过滤器在市场出现极端波动时暂停交易48小时，提供额外的风险防护。
核心特点
-
同时交易三只区间震荡货币对
-
可控的仓位递增，实现安全平均化
-
部分利润锁定机制
-
标普500波动率过滤器（暂停48小时）
-
基于净值的止损（40%）
推荐设置
-
初始入金：1000 美元
-
杠杆：1:500
-
止损：账户余额的 40%
-
交易品种：NZDCAD、AUDCAD、AUDNZD
风险提示
外汇交易具有高风险。
本顾问采用网格策略并带有马丁格尔元素，在强劲趋势行情中可能导致大幅回撤。
请勿投入无法承担亏损的资金。
切勿使用借入资金进行交易。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
68%
0
0
USD
USD
799
USD
USD
29
100%
236
66%
75%
2.16
1.26
USD
USD
8%
1:500