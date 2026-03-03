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Сигналы / MetaTrader 5 / Golden Sentinel
Alan Gilberto Pirovino

Golden Sentinel

Alan Gilberto Pirovino
Alan Gilberto Pirovino

Alan Gilberto Pirovino

I specialize in VPS configuration, EA installation, and MT4/MT5 environment optimization.
I help traders set up their automated systems securely and ensure stable 24/7 operation.
I help optimize your EA environment for stability and resource efficiency on VPS.
2 комментария
0 отзывов
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -8%
FPTradingLLC-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
239
Прибыльных трейдов:
170 (71.12%)
Убыточных трейдов:
69 (28.87%)
Лучший трейд:
9.67 EUR
Худший трейд:
-22.62 EUR
Общая прибыль:
320.88 EUR (35 838 pips)
Общий убыток:
-338.84 EUR (37 489 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (36.83 EUR)
Макс. прибыль в серии:
48.56 EUR (19)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
0.04%
Макс. загрузка депозита:
56.82%
Последний трейд:
12 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
-0.17
Длинных трейдов:
134 (56.07%)
Коротких трейдов:
105 (43.93%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.08 EUR
Средняя прибыль:
1.89 EUR
Средний убыток:
-4.91 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-18.77 EUR)
Макс. убыток в серии:
-48.09 EUR (5)
Прирост в месяц:
-21.01%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
50.31 EUR
Максимальная:
105.68 EUR (41.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.16% (105.62 EUR)
По эквити:
8.43% (20.44 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.r 239
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.r -20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.r -1.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.67 EUR
Худший трейд: -23 EUR
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +36.83 EUR
Макс. убыток в серии: -18.77 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Gold Sentinel — это автоматизированная стратегия, ориентированная исключительно на XAUUSD (золото).

Она построена на чётком принципе:

Защита капитала прежде прибыли.

Минималистичная, дисциплинированная и структурированная модель.

⚙️ Операционная структура

1️⃣ Модель одной позиции

• Только одна сделка одновременно
• Без усреднения
• Без сверхэкспозиции
• Риск определяется до входа

Такой подход исключает накапливание позиций и сохраняет контроль над капиталом на каждом этапе.

2️⃣ Рабочие таймфреймы

• M1 → точность входа
• M15 → подтверждение структуры и направления

Эта комбинация обеспечивает:
• Быстрый, но отфильтрованный тайминг
• Технические стопы, соответствующие волатильности золота
• Селективную торговлю

3️⃣ Управление рисками

• Фиксированный риск 1% на сделку
• Stop Loss всегда активен
• Структурированный Take Profit
• Без увеличения лотов

Даже возможные серии убытков остаются устойчивыми во времени благодаря процентной модели управления риском.

4️⃣ Частота торговли

• Максимум 2 сделки в день
• Без принуждения рынка
• Ожидание правильных условий

Цель — не гиперактивность, а стабильность.

🛡 Идентичность

🟡 Gold → эксклюзивный фокус на золоте
🛡 Sentinel → страж, защитник капитала

Наблюдает. Ждёт. Входит только тогда, когда риск измерен.

Это отражает более зрелый этап:
дисциплина, контроль, ответственность.

🚀 Что предлагает

✅ Простая и прозрачная структура
✅ Предопределённый процент риска
✅ Отсутствие агрессивной логики накопления
✅ Контролируемая торговля
✅ Прямая поддержка по настройке

Не обещает выдающихся результатов.
Обещает метод и последовательность.

⚠️ Дисклеймер

Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Торговля на рынке Forex и CFD связана с высоким уровнем риска и может не подходить всем инвесторам.

Вы можете потерять часть или весь инвестированный капитал.
Торгуйте только теми средствами, которые можете позволить себе потерять.

Gold Sentinel не является финансовой рекомендацией или обещанием доходности, а представляет собой автоматизированную систему, основанную на алгоритмической логике и структурированном управлении рисками.

Использование копитрейдинга предполагает полную ответственность со стороны инвестора.


Нет отзывов
2026.08.05 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.29 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 10:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 03:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 04:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.22 23:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 23:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 00:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.06 09:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 12:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 05:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.14 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.05 17:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.05 16:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.16 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.09 02:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.09 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.09 00:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.08 04:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.31 14:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Golden Sentinel
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
190
EUR
23
99%
239
71%
0%
0.94
-0.08
EUR
40%
1:500
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