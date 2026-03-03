Gold Sentinel — это автоматизированная стратегия, ориентированная исключительно на XAUUSD (золото).

Она построена на чётком принципе:

Защита капитала прежде прибыли.

Минималистичная, дисциплинированная и структурированная модель.

⚙️ Операционная структура

1️⃣ Модель одной позиции

• Только одна сделка одновременно

• Без усреднения

• Без сверхэкспозиции

• Риск определяется до входа

Такой подход исключает накапливание позиций и сохраняет контроль над капиталом на каждом этапе.

2️⃣ Рабочие таймфреймы

• M1 → точность входа

• M15 → подтверждение структуры и направления

Эта комбинация обеспечивает:

• Быстрый, но отфильтрованный тайминг

• Технические стопы, соответствующие волатильности золота

• Селективную торговлю

3️⃣ Управление рисками

• Фиксированный риск 1% на сделку

• Stop Loss всегда активен

• Структурированный Take Profit

• Без увеличения лотов

Даже возможные серии убытков остаются устойчивыми во времени благодаря процентной модели управления риском.

4️⃣ Частота торговли

• Максимум 2 сделки в день

• Без принуждения рынка

• Ожидание правильных условий

Цель — не гиперактивность, а стабильность.

🛡 Идентичность

🟡 Gold → эксклюзивный фокус на золоте

🛡 Sentinel → страж, защитник капитала

Наблюдает. Ждёт. Входит только тогда, когда риск измерен.

Это отражает более зрелый этап:

дисциплина, контроль, ответственность.

🚀 Что предлагает

✅ Простая и прозрачная структура

✅ Предопределённый процент риска

✅ Отсутствие агрессивной логики накопления

✅ Контролируемая торговля

✅ Прямая поддержка по настройке

Не обещает выдающихся результатов.

Обещает метод и последовательность.

⚠️ Дисклеймер

Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Торговля на рынке Forex и CFD связана с высоким уровнем риска и может не подходить всем инвесторам.

Вы можете потерять часть или весь инвестированный капитал.

Торгуйте только теми средствами, которые можете позволить себе потерять.

Gold Sentinel не является финансовой рекомендацией или обещанием доходности, а представляет собой автоматизированную систему, основанную на алгоритмической логике и структурированном управлении рисками.

Использование копитрейдинга предполагает полную ответственность со стороны инвестора.