- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|239
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|-20
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|-1.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPTradingLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Gold Sentinel 是一套专注于 XAUUSD（黄金）的自动化交易策略。
它建立在一个清晰的原则之上：
资本保护优先于盈利。
一个简洁、纪律严明、结构清晰的模型。
⚙️ 运行结构
1️⃣ 单仓模型
• 同一时间仅持有一笔交易
• 不进行加仓或摊平
• 不过度暴露仓位
• 入场前已明确风险
这种方式避免了仓位的逐步累积，并在每个阶段都保持对资金的控制。
2️⃣ 操作时间周期
• M1 → 精准入场
• M15 → 结构与方向确认
这种组合实现：
• 快速但经过过滤的入场时机
• 与黄金波动性相匹配的技术止损
• 选择性交易执行
3️⃣ 风险管理
• 每笔交易固定 1% 风险
• 始终设置止损（Stop Loss）
• 结构化止盈（Take Profit）
• 不增加手数
即使出现连续亏损，通过百分比风险管理，整体仍可长期保持可持续性。
4️⃣ 交易频率
• 每日最多 2 笔交易
• 不强行入场
• 等待合适的市场条件
目标不是高频操作，而是保持一致性。
🛡 品牌理念
🟡 Gold → 专注黄金
🛡 Sentinel → 守卫者，资本的守护者
观察。等待。只在风险可衡量时入场。
代表着更成熟的阶段：
纪律、控制、责任。
🚀 提供内容
✅ 简单透明的结构
✅ 预设百分比风险
✅ 无激进加仓逻辑
✅ 受控交易方式
✅ 直接的策略支持
不承诺非凡回报。
承诺方法与一致性。
⚠️ 免责声明
过往表现不代表未来结果。
外汇及 CFD 交易具有高风险，可能不适合所有投资者。
您可能损失部分或全部投资资金。
仅使用您可以承受损失的资金进行交易。
Gold Sentinel 不构成投资建议或收益承诺，而是一套基于算法逻辑与结构化风险管理的自动化系统。
使用跟单交易意味着投资者需承担全部责任。
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