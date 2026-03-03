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Alan Gilberto Pirovino

Golden Sentinel

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I specialize in VPS configuration, EA installation, and MT4/MT5 environment optimization.
I help traders set up their automated systems securely and ensure stable 24/7 operation.
I help optimize your EA environment for stability and resource efficiency on VPS.
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交易:
239
盈利交易:
170 (71.12%)
亏损交易:
69 (28.87%)
最好交易:
9.67 EUR
最差交易:
-22.62 EUR
毛利:
320.88 EUR (35 838 pips)
毛利亏损:
-338.84 EUR (37 489 pips)
最大连续赢利:
20 (36.83 EUR)
最大连续盈利:
48.56 EUR (19)
夏普比率:
0.01
交易活动:
0.04%
最大入金加载:
56.82%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
4 分钟
采收率:
-0.17
长期交易:
134 (56.07%)
短期交易:
105 (43.93%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.08 EUR
平均利润:
1.89 EUR
平均损失:
-4.91 EUR
最大连续失误:
9 (-18.77 EUR)
最大连续亏损:
-48.09 EUR (5)
每月增长:
-21.76%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
50.31 EUR
最大值:
105.68 EUR (41.38%)
相对跌幅:
结余:
40.16% (105.62 EUR)
净值:
8.43% (20.44 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.r 239
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.r -20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.r -1.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
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最好交易: +9.67 EUR
最差交易: -23 EUR
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +36.83 EUR
最大连续亏损: -18.77 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPTradingLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Gold Sentinel 是一套专注于 XAUUSD（黄金）的自动化交易策略。

它建立在一个清晰的原则之上：

资本保护优先于盈利。

一个简洁、纪律严明、结构清晰的模型。

⚙️ 运行结构

1️⃣ 单仓模型

• 同一时间仅持有一笔交易
• 不进行加仓或摊平
• 不过度暴露仓位
• 入场前已明确风险

这种方式避免了仓位的逐步累积，并在每个阶段都保持对资金的控制。

2️⃣ 操作时间周期

• M1 → 精准入场
• M15 → 结构与方向确认

这种组合实现：
• 快速但经过过滤的入场时机
• 与黄金波动性相匹配的技术止损
• 选择性交易执行

3️⃣ 风险管理

• 每笔交易固定 1% 风险
• 始终设置止损（Stop Loss）
• 结构化止盈（Take Profit）
• 不增加手数

即使出现连续亏损，通过百分比风险管理，整体仍可长期保持可持续性。

4️⃣ 交易频率

• 每日最多 2 笔交易
• 不强行入场
• 等待合适的市场条件

目标不是高频操作，而是保持一致性。

🛡 品牌理念

🟡 Gold → 专注黄金
🛡 Sentinel → 守卫者，资本的守护者

观察。等待。只在风险可衡量时入场。

代表着更成熟的阶段：
纪律、控制、责任。

🚀 提供内容

✅ 简单透明的结构
✅ 预设百分比风险
✅ 无激进加仓逻辑
✅ 受控交易方式
✅ 直接的策略支持

不承诺非凡回报。
承诺方法与一致性。

⚠️ 免责声明

过往表现不代表未来结果。
外汇及 CFD 交易具有高风险，可能不适合所有投资者。

您可能损失部分或全部投资资金。
仅使用您可以承受损失的资金进行交易。

Gold Sentinel 不构成投资建议或收益承诺，而是一套基于算法逻辑与结构化风险管理的自动化系统。

使用跟单交易意味着投资者需承担全部责任。


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2026.08.05 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.29 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 10:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 03:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 04:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.22 23:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 23:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 00:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.06 09:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 12:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 05:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.14 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.05 17:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.05 16:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.16 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.09 02:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.09 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.09 00:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.08 04:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.31 14:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
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