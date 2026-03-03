Gold Sentinel 是一套专注于 XAUUSD（黄金）的自动化交易策略。

它建立在一个清晰的原则之上：

资本保护优先于盈利。

一个简洁、纪律严明、结构清晰的模型。

⚙️ 运行结构

1️⃣ 单仓模型

• 同一时间仅持有一笔交易

• 不进行加仓或摊平

• 不过度暴露仓位

• 入场前已明确风险

这种方式避免了仓位的逐步累积，并在每个阶段都保持对资金的控制。

2️⃣ 操作时间周期

• M1 → 精准入场

• M15 → 结构与方向确认

这种组合实现：

• 快速但经过过滤的入场时机

• 与黄金波动性相匹配的技术止损

• 选择性交易执行

3️⃣ 风险管理

• 每笔交易固定 1% 风险

• 始终设置止损（Stop Loss）

• 结构化止盈（Take Profit）

• 不增加手数

即使出现连续亏损，通过百分比风险管理，整体仍可长期保持可持续性。

4️⃣ 交易频率

• 每日最多 2 笔交易

• 不强行入场

• 等待合适的市场条件

目标不是高频操作，而是保持一致性。

🛡 品牌理念

🟡 Gold → 专注黄金

🛡 Sentinel → 守卫者，资本的守护者

观察。等待。只在风险可衡量时入场。

代表着更成熟的阶段：

纪律、控制、责任。

🚀 提供内容

✅ 简单透明的结构

✅ 预设百分比风险

✅ 无激进加仓逻辑

✅ 受控交易方式

✅ 直接的策略支持

不承诺非凡回报。

承诺方法与一致性。

⚠️ 免责声明

过往表现不代表未来结果。

外汇及 CFD 交易具有高风险，可能不适合所有投资者。

您可能损失部分或全部投资资金。

仅使用您可以承受损失的资金进行交易。

Gold Sentinel 不构成投资建议或收益承诺，而是一套基于算法逻辑与结构化风险管理的自动化系统。

使用跟单交易意味着投资者需承担全部责任。