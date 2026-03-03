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Сигналы / MetaTrader 4 / Milbars
Anton Parkhomenko

Milbars

Anton Parkhomenko
Anton Parkhomenko

Anton Parkhomenko

0 отзывов
Надежность
82 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 100%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
264
Прибыльных трейдов:
182 (68.93%)
Убыточных трейдов:
82 (31.06%)
Лучший трейд:
9.50 USD
Худший трейд:
-10.50 USD
Общая прибыль:
247.70 USD (4 933 pips)
Общий убыток:
-175.50 USD (2 576 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (16.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.75 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
0.02%
Макс. загрузка депозита:
46.80%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
3.36
Длинных трейдов:
165 (62.50%)
Коротких трейдов:
99 (37.50%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
0.27 USD
Средняя прибыль:
1.36 USD
Средний убыток:
-2.14 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-10.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.30 USD (2)
Прирост в месяц:
4.89%
Годовой прогноз:
59.34%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
21.50 USD (17.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.11% (21.50 USD)
По эквити:
9.22% (9.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 264
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 72
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 2.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.50 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +16.95 USD
Макс. убыток в серии: -10.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 8
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live04
3.86 × 678
VantageInternational-Live 20
6.50 × 4
VantageInternational-Live 3
10.74 × 203
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Нет отзывов
2026.07.24 18:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.24 17:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.22 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.15 18:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.15 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.25 12:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.25 11:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 20:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 19:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.25 11:52
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.05.19 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.19 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.19 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.11 10:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.29 21:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.23 17:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.10 17:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.03 17:35
Trading operations on the account were performed for only 50 days. This comprises 12.11% of days out of the 413 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.03 17:35
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 2.18% of days out of 413 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.03 17:35
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Milbars
30 USD в месяц
100%
0
0
USD
108
USD
82
79%
264
68%
0%
1.41
0.27
USD
20%
1:500
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