- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
264
Прибыльных трейдов:
182 (68.93%)
Убыточных трейдов:
82 (31.06%)
Лучший трейд:
9.50 USD
Худший трейд:
-10.50 USD
Общая прибыль:
247.70 USD (4 933 pips)
Общий убыток:
-175.50 USD (2 576 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (16.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.75 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
0.02%
Макс. загрузка депозита:
46.80%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
3.36
Длинных трейдов:
165 (62.50%)
Коротких трейдов:
99 (37.50%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
0.27 USD
Средняя прибыль:
1.36 USD
Средний убыток:
-2.14 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-10.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.30 USD (2)
Прирост в месяц:
4.89%
Годовой прогноз:
59.34%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
21.50 USD (17.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.11% (21.50 USD)
По эквити:
9.22% (9.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|264
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|72
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|2.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.50 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +16.95 USD
Макс. убыток в серии: -10.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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VantageInternational-Live 8
|0.83 × 12
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ICMarketsSC-Live04
|3.86 × 678
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VantageInternational-Live 20
|6.50 × 4
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VantageInternational-Live 3
|10.74 × 203
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
100%
0
0
USD
USD
108
USD
USD
82
79%
264
68%
0%
1.41
0.27
USD
USD
20%
1:500