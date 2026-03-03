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Anton Parkhomenko

Milbars

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交易:
264
盈利交易:
182 (68.93%)
亏损交易:
82 (31.06%)
最好交易:
9.50 USD
最差交易:
-10.50 USD
毛利:
247.70 USD (4 933 pips)
毛利亏损:
-175.50 USD (2 576 pips)
最大连续赢利:
12 (16.95 USD)
最大连续盈利:
20.75 USD (9)
夏普比率:
0.12
交易活动:
0.02%
最大入金加载:
46.80%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
3.36
长期交易:
165 (62.50%)
短期交易:
99 (37.50%)
利润因子:
1.41
预期回报:
0.27 USD
平均利润:
1.36 USD
平均损失:
-2.14 USD
最大连续失误:
5 (-10.50 USD)
最大连续亏损:
-16.30 USD (2)
每月增长:
5.61%
年度预测:
68.03%
算法交易:
79%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
21.50 USD (17.63%)
相对跌幅:
结余:
20.11% (21.50 USD)
净值:
9.22% (9.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 264
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 72
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 2.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +9.50 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +16.95 USD
最大连续亏损: -10.50 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinanceVC-Live-03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 8
0.83 × 12
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VantageInternational-Live 20
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2026.08.12 18:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.24 18:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.24 17:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.22 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.15 18:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.15 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.25 12:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.25 11:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 20:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 19:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.25 11:52
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.05.19 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.19 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.19 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.11 10:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.29 21:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.23 17:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.10 17:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.03 17:35
Trading operations on the account were performed for only 50 days. This comprises 12.11% of days out of the 413 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.03 17:35
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 2.18% of days out of 413 days of the signal's entire lifetime.
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Milbars
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USD
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USD
82
79%
264
68%
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0.27
USD
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