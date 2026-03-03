- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
264
盈利交易:
182 (68.93%)
亏损交易:
82 (31.06%)
最好交易:
9.50 USD
最差交易:
-10.50 USD
毛利:
247.70 USD (4 933 pips)
毛利亏损:
-175.50 USD (2 576 pips)
最大连续赢利:
12 (16.95 USD)
最大连续盈利:
20.75 USD (9)
夏普比率:
0.12
交易活动:
0.02%
最大入金加载:
46.80%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
3.36
长期交易:
165 (62.50%)
短期交易:
99 (37.50%)
利润因子:
1.41
预期回报:
0.27 USD
平均利润:
1.36 USD
平均损失:
-2.14 USD
最大连续失误:
5 (-10.50 USD)
最大连续亏损:
-16.30 USD (2)
每月增长:
5.61%
年度预测:
68.03%
算法交易:
79%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
21.50 USD (17.63%)
相对跌幅:
结余:
20.11% (21.50 USD)
净值:
9.22% (9.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|264
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|72
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|2.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.50 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +16.95 USD
最大连续亏损: -10.50 USD
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成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
100%
0
0
USD
USD
108
USD
USD
82
79%
264
68%
0%
1.41
0.27
USD
USD
20%
1:500