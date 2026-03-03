- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 330
Прибыльных трейдов:
1 123 (84.43%)
Убыточных трейдов:
207 (15.56%)
Лучший трейд:
165.47 USD
Худший трейд:
-481.89 USD
Общая прибыль:
48 580.84 USD (206 785 pips)
Общий убыток:
-28 766.27 USD (102 855 pips)
Макс. серия выигрышей:
130 (6 898.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 898.24 USD (130)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
98.97%
Макс. загрузка депозита:
1.76%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
78
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.97
Длинных трейдов:
621 (46.69%)
Коротких трейдов:
709 (53.31%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
14.90 USD
Средняя прибыль:
43.26 USD
Средний убыток:
-138.97 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-1 256.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 735.62 USD (4)
Прирост в месяц:
3.86%
Годовой прогноз:
46.86%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
369.70 USD
Максимальная:
2 843.67 USD (2.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.69% (2 856.17 USD)
По эквити:
5.55% (6 211.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|804
|AUDCADxx
|526
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADxx
|4.8K
|AUDCADxx
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADxx
|30K
|AUDCADxx
|73K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +165.47 USD
Худший трейд: -482 USD
Макс. серия выигрышей: 130
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +6 898.24 USD
Макс. убыток в серии: -1 256.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Disclaimer:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
20%
0
0
USD
USD
120K
USD
USD
23
96%
1 330
84%
99%
1.68
14.90
USD
USD
6%
1:500