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Сигналы / MetaTrader 5 / Moderate Risk Athx
Ruan Matias

Moderate Risk Athx

Ruan Matias
Ruan Matias

Ruan Matias

Sócio-Fundador e Analista Quantitativo da AlgotradersHub. (Meu Instagram @oruanmatias)
Desenvolvimento de EAs e estratégias de algotrading baseadas em dados, estatística e Machine Learning, com foco em consistência e controle de risco.
Disclaimer:
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2026 20%
4xCube-MT5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 330
Прибыльных трейдов:
1 123 (84.43%)
Убыточных трейдов:
207 (15.56%)
Лучший трейд:
165.47 USD
Худший трейд:
-481.89 USD
Общая прибыль:
48 580.84 USD (206 785 pips)
Общий убыток:
-28 766.27 USD (102 855 pips)
Макс. серия выигрышей:
130 (6 898.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 898.24 USD (130)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
98.97%
Макс. загрузка депозита:
1.76%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
78
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.97
Длинных трейдов:
621 (46.69%)
Коротких трейдов:
709 (53.31%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
14.90 USD
Средняя прибыль:
43.26 USD
Средний убыток:
-138.97 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-1 256.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 735.62 USD (4)
Прирост в месяц:
3.86%
Годовой прогноз:
46.86%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
369.70 USD
Максимальная:
2 843.67 USD (2.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.69% (2 856.17 USD)
По эквити:
5.55% (6 211.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCADxx 804
AUDCADxx 526
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCADxx 4.8K
AUDCADxx 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCADxx 30K
AUDCADxx 73K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +165.47 USD
Худший трейд: -482 USD
Макс. серия выигрышей: 130
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +6 898.24 USD
Макс. убыток в серии: -1 256.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Disclaimer:

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.

Нет отзывов
2026.08.10 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 16:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.08 08:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.07 08:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 15:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 15:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 22:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.09 18:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.05 12:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.29 14:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.22 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.21 14:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.12 18:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.12 07:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.04 16:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.01 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.23 10:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.16 09:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.03 20:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Moderate Risk Athx
1000 USD в месяц
20%
0
0
USD
120K
USD
23
96%
1 330
84%
99%
1.68
14.90
USD
6%
1:500
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