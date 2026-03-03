- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 330
盈利交易:
1 123 (84.43%)
亏损交易:
207 (15.56%)
最好交易:
165.47 USD
最差交易:
-481.89 USD
毛利:
48 580.84 USD (206 785 pips)
毛利亏损:
-28 766.27 USD (102 855 pips)
最大连续赢利:
130 (6 898.24 USD)
最大连续盈利:
6 898.24 USD (130)
夏普比率:
0.21
交易活动:
98.97%
最大入金加载:
1.76%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
78
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.97
长期交易:
621 (46.69%)
短期交易:
709 (53.31%)
利润因子:
1.69
预期回报:
14.90 USD
平均利润:
43.26 USD
平均损失:
-138.97 USD
最大连续失误:
20 (-1 256.08 USD)
最大连续亏损:
-1 735.62 USD (4)
每月增长:
3.86%
年度预测:
46.86%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
369.70 USD
最大值:
2 843.67 USD (2.68%)
相对跌幅:
结余:
2.69% (2 856.17 USD)
净值:
5.55% (6 211.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|804
|AUDCADxx
|526
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCADxx
|4.8K
|AUDCADxx
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCADxx
|30K
|AUDCADxx
|73K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +165.47 USD
最差交易: -482 USD
最大连续赢利: 130
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +6 898.24 USD
最大连续亏损: -1 256.08 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Disclaimer:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
20%
0
0
USD
USD
120K
USD
USD
23
96%
1 330
84%
99%
1.68
14.90
USD
USD
6%
1:500